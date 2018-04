Student je v bance vítaný klient

Většina vysokých škol posílá stipendia pouze na účet v bance. Nechceli si tedy student nechat posílat příspěvky na konto rodičů, nezbude mu nic jiného, než si svůj účet zařídit. A banky si mladé lidi předcházejí. Vědí totiž moc dobře, že pokud budou studenti se službami spokojeni, s největší pravděpodobností se z nich pak stanou jejich stálí klienti.

Cíleně tak útočí na vysokoškoláky například Komerční banka, která nabízí na vybraných školách svou platební kartu v rámci studentského průkazu. Kdo si s tímto průkazem u ní založí účet a aktivuje platební kartu, získá bonus 200 korun. V nabídkách výhod pro studenty rozhodně ale není Komerční banka jediná a zdánlivá snadnost založení účtu by neměla být hlavním kritériem pro rozhodování.

Majitelem konta za pár minut

Pět bank nabízí zvýhodněná konta studentům do 26 let, ČSOB do 28, Česká spořitelna, Komerční banka a Živnobanka dokonce do 30 let. Při zakládání účtu stačí zajít na pobočku, prokázat se platným občanským průkazem, někde chtějí ještě druhý doklad totožnosti, přinést potvrzení o tom, že jste student, vložit minimální vklad od 200 do 500 korun a během několika minut je konto vaše.

U Poštovní spořitelny se bez potvrzení o studiu obejdete, stačí jen dodržet věkovou hranici. „Můžete také využít servisu až do domu, kdy pracovník banky přijde žádost vyřídit k vám,“ uvádí mluvčí Poštovní spořitelny Marek Roll.

Internetové bankovnictví: automaticky

Za vedení účtu nebudete platit nic, nebo jen symbolický poplatek do 20 korun měsíčně. Samozřejmostí je vydání platební karty. Její vedení je většinou zdarma. A to není všechno. Každá z bank nabízí studentům bezplatně ještě další služby, jako je například internetové bankovnictví, zasílání výpisů, až dva výběry z bankomatu a tak dále.

Aby to nebylo ale tak růžové, za něco se přeci jen platit musí. Ať už je to za výběry z bankomatů, posílání plateb na jiné účty nebo poplatky za příchozí platby. Každá banka si účtuje jiné částky, přesné sumy za jednotlivé úkony zjistíte v sazebníku, ale nutno dodat, že jsou většinou nižší než u „normálních“ účtů.

Výhodou studentských kont je vyšší úročení. Pokud na účtu zůstanou nějaké peníze „ležet“, banky je zhodnotí i o 1,1 procenta ročně.

Za levnější služby povinnost

Kromě ČSOB, které stačí ukázat potvrzení o studiu pouze jednou, při zakládání účtu, musíte většinou každoročně přesvědčit banku, že stále studujete. Do konce října u Živnobanky a Volksbank, do konce listopadu máte čas u České spořitelny, eBanky a Raiffeisenbank. Pokud si zřídíte studentský účet u GE Money Bank, stačí potvrzení doložit podruhé až ve 24 letech. Věčným studentům vychází vstříc Komerční banka. „Poprvé dodají potvrzení o studiu při založení účtu, pak až v 26 letech a konto mohou využívat až do 30 let,“ uvádí Zuzana Čepelková.

Dejte si však pozor, některé banky zapomnětlivým pošlou upozornění, jiné to však nedělají, a pokud byste tuto povinnost nesplnili, převedou vám výhodné studentské konto na dražší běžný účet.

