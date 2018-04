Studenti budou hůře shánět práci

Sedmnáctiletý Petr Horák studuje na gymnáziu v Brně. O letních prázdninách zařadil do svého programu i čtrnáctidenní brigádu. Doplňoval zboží v supermarketu. Práce ho moc nebavila, ale vydělal si na MP3 přehrávač. V práci trávil osm hodin denně, pět dní v týdnu, za každou hodinu dostal 60 korun. Přestože to nebyla zrovna nejlépe placená brigáda, za dva týdny si přišel na 4800 korun. Kdyby už tehdy platil nový zákoník práce, vydělal by si o 1200 korun méně. Nebo by ho na brigádu zřejmě vůbec nepřijali.

Mezi stovkami paragrafů nového zákoníku práce se totiž skrývá i jedno na první pohled nenápadné ustanovení, které pracovní dobu zaměstnanců mladších 18 let omezuje na 30 hodin týdně a v jednotlivých denních směnách na šest hodin. Kromě absolventů základních škol, kteří se rozhodli nadále nestudovat a nastoupit do práce, se změna týká i studentů na brigádách, především právě prázdninových. Protože obvyklá pracovní doba pro dospělé zaměstnance je 40 hodin týdně a délka běžné směny osm hodin, očekává se, že studenti budou mít velký problém sehnat práci. „Omezení pracovní doby mladistvým je největší překážkou pro to, aby získali brigádu legální cestou,“ potvrzuje ředitel pražské personální agentury Majora Josef Rajtr. „Většina prací je na osm hodin denně, zaměstnavatelé si nemohou dovolit kvůli brigádníkům měnit směny.“

Mladý brigádník vyjde draho

Pokud je firma navyklá na osmihodinový provoz a přijala by mladistvého brigádníka, musela by na další dvě hodiny, o kolik bude jeho směna kratší, shánět jinou výpomoc. To zvyšuje náklady a dává zaměstnavateli všechny důvody pro to, aby dal přednost uchazeči staršímu osmnácti let. Mladší se navíc nebudou moci v práci příliš střídat či doplňovat. Omezení na 30 hodin týdně totiž platí i pro více různých brigád dohromady. Nemůžete tedy šest hodin denně odpracovat na jedné brigádě a odpoledne jít na pár hodin na další. „Doposud, podle starého zákoníku, se omezení pracovní doby jen na šest hodin týkalo pouze mladistvých do šestnácti let věku, a jak by vám jistě nejeden z nich potvrdil, v podstatě neměli šanci brigádu získat,“ připomíná Josef Rajtr. Jedinou možností bylo shánět pracovní příležitosti přes známé a v nejednom případě se šestihodinové omezení nelegálně porušovalo.

Josef Rajtr si zoufá, že připomínky agentur nebere nikdo vážně. „Všechny zájemce o brigádu, kterým nebude osmnáct let, budeme muset nyní zřejmě odmítat,“ tvrdí. „Sami studenti nám často vytýkají, že se prezentujeme jako agentura, která nabízí brigády studentům, a přitom pro středoškoláky jsme měli práci většinou pouze tehdy, pokud jim bylo alespoň sedmnáct. Nyní tedy budeme muset nejspíše prezentovat naši nabídku jako brigády jen pro vysokoškoláky.“

Firmy mohou hledat talenty

S tím, že by šlo o převratnou změnu, příliš nesouhlasí advokátka Markéta Tillerová. „Pro středoškoláky bylo obtížné sehnat brigádu oficiálně i dříve, šlo to v podstatě stejně jen přes známé,“ míní. Personální konzultantka Helena Hájková z pražské poradenské společnosti Personální servis však připomíná, že studenti nadaní v určitém oboru šanci nadále mají. „Podle mé zkušenosti se stále více prosazuje trend, že společnosti, které mohou brigádně zaměstnat studenty mladší osmnácti let, se samy snaží vybírat perspektivní uchazeče, aby si z nich postupně vychovaly své talenty,“ popisuje. Takoví studenti pak dostanou po skončení střední či následně vysoké školy větší šanci ve firmě pokračovat a ve stejném oboru se i uplatnit na trhu práce. „Je tedy na zaměstnavateli, zda chce pouze přijímat studenty krátkodobě, nebo se rozhodne v začátku více investovat, aby se mu jeho počáteční náklady do nadějných talentů vrátily zpět v podobě kvalitního zaměstnance,“ míní Hájková.

Firem, které by se při brigádním zaměstnávání řídily podle této perspektivy, však zůstává nepatrné množství, stejně jako středoškolských studentů, kterým nejde jen o prázdninový přivýdělek. Taková příležitost se navíc týká jen studentů specializovaných oborů, obvykle ne gymnazistů.

Co říkají paragrafy

§ 79 odstavec 2 písmeno d)

Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců mladších 18 let 30 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin. Délka stanovené týdenní pracovní doby ve více pracovněprávních vztazích zaměstnance mladšího než 18 let nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 30 hodin týdně.