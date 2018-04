Absolventi chtějí pracovat v Googlu, ČEZ a v KPMG

Nejžádanějším zaměstnavatelem mezi studenty je společnost Google, následovaná společnostmi ČEZ a KPMG. Vyplynulo to ze studentského průzkumu The Most Desired Company, který mezi studenty na vysokých školách uspořádala organizace AIESEC.