Šest příběhů studentů, kteří se prosadili. Inspirujte se

Jsou mladí, o své budoucnosti přemýšleli již při výběru školy. Studenti a absolventi vysokých škol vyprávějí, jak vybírali studium, zda a proč se jim na škole líbilo a jak hledali uplatnění v praxi.

Věnovala jsem se studiu jazyků a poznávání jiných kultur. Vybrala jsem si fakultu humanitních studií, která nabízela nejen výuku jazyků, ale i kurzy zabývající se humanitní vzdělaností.

Michaela Pokorná (25), majitelka svatební agentury

Pokrokovou myšlenkou FHS UK byla i možnost navštěvovat kurzy na jiných fakultách. V prvním ročníku jsem tedy absolvovala několik kurzů na právnické fakultě, abych zvážila, nakolik mě tento obor osloví. Současně fakulta podporuje své studenty, aby odcestovali do zahraničí, a těm, kterým by se do ciziny nechtělo, nabízí možnost starat se o zahraniční studenty v Praze. Výborná zkušenost je vycestovat v rámci programu Erasmus.

Studium bylo náročné, museli jsme načerpat znalosti z několika oborů a všechny na úrovni jednooborových programů. To bylo i důvodem, proč jsem po prvním roce zvažovala změnu fakulty. Nyní jsem vděčná, že jsem vytrvala. Škola mě do praxe nepřipravila obsahem studia, ale jeho formou. Velmi liberální studijní plán, který si student sám koncipuje a je zodpovědný za jeho plnění, mě naučil efektivně pracovat s časem. Tato dovednost se mi nyní hodí v mém podnikání, takže ve své svatební agentuře dokážu úspěšně koordinovat práci svou i svých kolegů. Doporučuji rozvíjet se už během studia, tedy jezdit na stáže, účastnit se konferencí, začínat se orientovat ve zvoleném oboru i mimo akademickou půdu.

Vysokou školu jsem měla jasně vyhlédnutou. Nastoupila jsem na ni po ukončení vyšší odborné školy, kde mě zaujaly informační technologie.

Veronika Štorková (31), systémová inženýrka

Vysoká škola ekonomická byla svým studijním programem informatika přirozeným dalším krokem. A těch pět let pro mě bylo nejlepší období mého vzdělávání se. Bakalářská část byla teoretická, inženýrské studium už praktičtější.

Pracovali jsme v týmech na projektech, museli jsme prezentovat své práce. To bylo cenné pro mé budoucí zaměstnání. Nyní jsem 6,5 roku po škole a pracuji ve firmě Cisco v oboru IT, i když má specializace, komunikační a datové sítě, byla na VŠE pokryta jen minimálně. Vysoká škola je jen základem, každý musí počítat s tím, že se bude v praxi ještě hodně učit. Já sama jsem prošla několika roky certifikací a mohu říci, že učení se v mém oboru nikdy nekončí. A to je něco, co mě na mé práci velmi baví a dělá ji zajímavou.

Nechodil jsem na univerzitu, ve Francii máme speciální inženýrské vysoké školy. Je jich více než sto s různým zaměřením. Vybral jsem si takovou, která nabízí vzdělání ve více oborech, nejen ve vědeckých.

Gabriel Dubois (26), manažer mezinárodní firmy v Praze

Nicméně před přijetím jsem musel chodit na velmi intenzivní dvouleté přípravné studium matematiky, fyziky a podobně. Má škola se specializovala na industriální inženýrství, takže jsem studoval například projektový management, výrobní plánování, ale také předměty jako sociologie, etika, lidské zdroje... Hlavním cílem je získat povědomí o řízení firmy, jejích odděleních, vztazích mezi nimi a pochopit jejich úhly pohledu, tedy jim porozumět zevnitř.

Studium bylo teoretické i praktické. Měli jsme během roku mnoho přednášek, ale zároveň povinné stáže. Měsíc za akademický rok a tři měsíce mezi druhým a třetím rokem studia. Na závěr šest měsíců jako součást ukončení studia. Mám dojem, že škola mě na mé povolání připravila dobře. Studium jsem ukončil v lednu 2011. Teď pracuji v oddělení zásobování jedné velké společnosti. Žádné další studium jsem nepotřeboval, jen jsem se pokusil lépe naučit anglicky díky pobytu v Dánsku v rámci programu Erasmus.

Mým snem bylo studovat média a jako nejvýhodnější, z hlediska úspěšnosti absolventů, se v roce 2007 zdálo být studium na Univerzitě Karlově.

Anna Kvasničková (25), studentka FSV UK

Ač jsem chtěla o své budoucnosti rozhodovat sama, vliv rodičů můj tehdejší sen o několik let posunul. Takže namísto studia na české škole jsem začala studovat na prestižní americké University of New York in Prague. Po čtyřech letech strávených v mezinárodním prostředí a na intenzivních a praktických hodinách vedených pouze v angličtině musím uznat, že za mě rodiče velmi moudře rozhodli a zajistili mi tak to nejlepší bakalářské vzdělání.

Studium bylo obtížné, ale přineslo své ovoce. Zdokonalila jsem si angličtinu, učila se od skutečných odborníků, a navíc měla možnost účastnit se seminářů a workshopů velkých firem. Ty nám co měsíc nabízely pracovní stáže, připravovaly nás na pohovory nebo nás učily lepším prezentačním dovednostem. Jedna taková americká firma ulovila i mě a já tím získala více než roční pracovní zkušenost v oboru. Po dokončení bakalářských studií a pár letech praxe jsem už tušila, že bych se chtěla věnovat tvorbě vzdělávacích televizních pořadů. Proto jsem se rozhodla dodělat magisterské studium a během něj se získáním praxe zaměřit na svůj cíl.

V posledním ročníku na střední škole jsem nevěděl, čím bych se chtěl dále zabývat. Kvůli rodinné tradici jsem nakonec šel na právo.

Lukáš Koudele (27), student PF UK

Studoval jsem soukromou Mezinárodní vysokou školu podnikatelství a práva, která nabízí magisterské právnické programy. Hlavním kritériem pro výběr bylo, aby se škola nacházela v Praze, a jelikož jsem se ve čtvrťáku na střední o přijímačky na vysokou příliš nestaral, zvolil jsem školu bez zkoušek, jen se vstupním pohovorem.

To se mi ale nevyplatilo, protože i když jsem řádně vystudoval právo v magisterském programu, nebylo mi Českou advokátní komorou studium uznáno, a abych mohl pracovat jako advokátní koncipient a posléze skládat advokátské zkoušky, musím vystudovat práva na české veřejné škole. Naštěstí se mi loni podařilo dostat se na pražskou právnickou fakultu a před měsícem jsem začal studovat další magisterský program. Tento obor jsem si vybral, protože mě baví řešit právní problémy. Příprava na první škole byla spíše teoretická, do praxe mi dala základy. Jsem už dva roky zaměstnaný v advokátní kanceláři, až tady jsem se naučil sepisovat žaloby nebo psát smlouvy...

Obor, který jsem chtěl studovat, jsem si vybral již v prváku na gymnáziu. Líbila se mi závodní auta, a tak jsem hledal školu, která nabízí obor s automobilovým zaměřením.

Jakub Rok (24), konstruktér

Dalším kritériem bylo studium v Praze, zejména kvůli známým. Vybral jsem si tedy ČVUT, fakultu strojní. Po zjištění, že se na tuto školu ani nedělají přijímací zkoušky, se mi ulevilo a navíc mě to utvrdilo v mé volbě. Se studiem jsem byl vždy spokojený. Ze začátku bylo velmi teoretické, později se začaly objevovat i předměty s oborovým zaměřením. Chybělo mi jen více praktických informací. I ty oborové předměty se držely na teoretické úrovni. Studium jsem ukončil letos v srpnu a pracuji v oboru, konkrétně v konstrukční kanceláři poradenské firmy pro automobilový průmysl. Studium mi dalo pevné základy pro mou další práci. Ale vzhledem k tomu, že jsem po škole tak krátce a že v mém oboru jsou velmi důležité zkušenosti, které mi ještě samozřejmě chybějí, se musím stále učit.