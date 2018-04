Studenti mohou řídit své finanční záležitosti pomocí speciálních kont

Nejen do skleněných prasátek či jiných kasiček, ale také na speciální vkladní knížky či bankovní konta mohou dnes studenti ukládat přebytečné peníze. Čím dřív poznají, jak fungují bankovní účty či bankomaty a jak se zachází s platební kartou, tím lépe. "Je ideální, když se děti naučí využívat k hospodaření se svými penězi bankovních účtů. U menších dětí lze takové účty zřídit třeba fiktivně u rodičů," říká finanční poradce Pavel Zachrdla. Jinou možnost až na Dětskou platební kartu eBanky ani děti mladší 15ti let nemají.

Studentská konta, která v současnosti nabízí několik finančních ústavů na českém trhu, jsou většinou určena pro studenty starší osmnácti let. Jen Česká spořitelna umožňuje založení konta i pro středoškoláky.

Banky pro "náctileté" klienty připravily některá zvýhodnění, z nichž nejvýraznější je založení, správa a výpisy z účtu zdarma. Zvýhodněné bývá například i elektronické bankovnictví či termínované vklady. Některé z bank vyplácí majitelům účtů roční prémie nebo bonusy za studijní výborné výsledky. K účtům banky zpravidla poskytují i platební karty. Jejich prostřednictvím se pak děti mohou učit větší samostatnosti a zodpovědnosti při zacházení s penězi.

Komerční banka

Komerční banka nabízí pro studenty vysokých škol konto Gaudeamus. Na rozdíl od klasických běžných účtů je většina služeb poskytována zdarma. To se týká založení účtu, jeho vedení i zasílání měsíčních výpisů. Každý rok je připisována roční prémie 333 korun po zdanění. Ke studentském účtu dostane majitel zadarmo i platební kartu Styl Maestro. Kromě toho jsou klientovi bezplatně nabízeny služby Expresní linky. Tři měsíce od založení konta banka povoluje i přechod do debetu v maximální výši 5 tisíc korun.

Minimální věková hranice pro založení konta Gaudeamus je osmnáct let, nejvýše však šestadvacet let. Bance je třeba předložit doklad o přijetí na vysokou nebo střední školu zakončenou maturitou. Účet si lze zařídit bez jakéhokoliv vkladu. Rovněž požadavky na minimální zůstatek nejsou stanoveny. Majitel účtu má možnost získat až desetiletý úvěr na studium se zvýhodněným úročením.

Zvýhodněné podmínky pro přechod například na termínovaný vklad Komerční banka neposkytuje, stejně jako bonusy za studijní výsledky. Studentské konto je možno zřídit pouze v českých korunách, devizová alternativa v nabídce banky není. Zvýhodněná úroková sazba oproti klasickým běžným účtům je ve výši 3 procenta ročně.

Československá obchodní banka

V ČSOB je možné zřídit Studentské konto. Jeho založení, správa a měsíční výpisy jsou zadarmo. K účtu dostane klient od banky také platební kartu Maestro Student s platností tři roky a automatickým obnovováním. Ta je v prvním roce vedena zdarma, v dalších letech stojí správa 150 korun ročně. Bezplatně v prvních šesti měsících lze také využívat služby ČSOB Elektronického bankovnictví. Po třech měsících využívání účtu je možné dohodnout povolení debetu, který je úročen deseti procenty, až do výše 6000 korun.

Na rozdíl od Komerční banky nepřipisuje ČSOB roční prémii, ale naopak nabízí zvýhodněné podmínky pro další bankovní produkty - například spořící účet, termínované vklady, obchodování s cennými papíry, stavební spoření či ISIC karta.

Podle vyjádření banky je Studentské konto určeno studentům řádného studia na tuzemských a zahraničních vysokých školách ve věku osmnácti až třiceti let. K založení je potřeba doklad totožnosti, potvrzení o studiu na vysoké škole a index.

Česká spořitelna

Česká spořitelna připravila pro mladé klienty dva typy sporožirových účtů - Sporojunior a Sporostudent. Založením účtu Sporojunior získá majitel zdarma: správu a vedení účtu, vydání platební karty VISA Electron Sporojunior, aktivaci služeb přímého bankovnictví, měsíční výpis, využití trvalých příkazů. Sporojunior je účet vedený na jméno klienta ve věku patnáct až devatenáct let s ručitelským závazkem rodiče, jenž má trvalý pobyt na území České republiky. Minimální vklad i zůstatek je sto korun. Při výborných studijních výsledcích, tedy studijním průměru do 1,5 lze získat k termínovanému vkladu úrokové zhodnocení jedno procento. Sporojunior je ročně úročen jedním procentem. Pro studenty řádného denního studia na tuzemské vysoké škole, kterým je nejméně osmnáct let, je určen Sporostudent. Zdarma je vedení, správa a výpisy z účtu, vydání platební karty VISA Electron, aktivace služeb přímého bankovnictví, používání trvalých příkazů a možnost čerpání úvěru. Povolená výše debetu je 10 tisíc korun a úročí se 14 procenty. Základní vklad i minimální zůstatek je sto korun. Každoročně připisuje Česká spořitelna bonus 400 korun a při ukončení vysoké školy s výbornými výsledky - červený diplom - je přiznána jednorázová odměna 10 tisíc korun. Úroková sazba je jedno procento ročně.

eBanka

eBanka nabízí od září Studentský program, což představuje Osobní či Firemní účet společně s dalšími produkty za zvýhodněných podmínek. Na účet navazují depozitní produkty, platební karta Maestro, osobní úvěrová linka, úvěr na financování studijních potřeb či studentská karta ISIC. Studentský program je určen studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol ve věku od patnácti do šestadvaceti let let.

Za správu osobního účtu v rámci studentského programu se platí patnáct korun měsíčně. Jeho založení, vedení platební karty v prvním roce platnosti a studentské ISIC karty je zdarma. Základní vklad pro založení účtu je jeden tisíc korun nebo ekvivalent v cizí měně, minimální zůstatek není stanoven. Osobní úvěrová linka je ve výši 10 tisíc korun, za úvěr ručí rodiče. Osobní účet je pro částky do sto tisíc korun úročen 0,25 procenta ročně.

Novinkou je i vydávání Dětské platební karty, která se vydává k účtu rodiče pro děti do 15 let. Poplatek za vedení mezinárodní platební karty Maestro je 200 korun ročně. O výši limitu rozhodují sami rodiče a mohou ji libovolně měnit. Poplatky za výběr z bankomatu jsou stejné jako pro jiné karty eBanky, tedy 9 korun plus 0,25 procent z vybírané částky.

Union banka

Union banka připravila pro studenty vyšších odborných a vysokých škol korunový běžný účet - Konto Amos. Založit si jej může zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice po předložení platného průkazu totožnosti a potvrzení o řádném denním studiu na příslušné škole se sídlem na území České republiky. Při zřízení Konta Amos získáte zdarma následující produkty a služby: založení, vedení, zrušení a měsíční výpisy z účtu, trvalý příkaz k úhradě, SIPO, vydání platební Union karty Cirrus/Maestro nebo Regio karty Eurocard/Mastercard a telefonní bankovnictví.

Uzavřením smlouvy klient okamžitě získává možnost nezajištěného debetního čerpání do výše 10 000 korun nebo může požádat o poskytnutí zajištěného debetního čerpání až do výše 60 000 korun. Účet je úročen pásmovou úrokovou sazbou, například zůstatek do 10 000 korun jedním procentem.

HVB Bank Czech Republic

HVB Bank vznikla fůzí BankAustria Creditanstalt a Hypo Vereinsbank. Z těchto dvou finančních ústavů poskytovala Bank Austria Nonstop Konto Student. V souvislosti se sloučením bylo zatím pozastaveno zakládání nových účtů, ale stávající studentská konta zůstávají nadále v platnosti za nezměněných podmínek.

