Studenti, vybírejte dobře bankovní účet

Banky nabízejí studentské účty mladým ve věku od 15 let do 26 let (výjimky jsou i do 30 let). Vždy je nutné předložit alespoň jeden doklad totožnosti (občanský průkaz), v některých případech dva a také potvrzení o studiu. Tady se však banky rozcházejí. Po ukončení středoškolských studií vyžadují některé potvrzení o studiu na VŠ nebo VOŠ jednorázově, a pak vedou účet až do stanovené věkové hranice se všemi výhodami (např. GE Money Bank).

Jiné vyžadují potvrzení každoročně předložit během prvních měsíců studia nového ročníku. Další povinností při otevírání účtu je složení minimálního vkladu, který banky stanovují na 100 až 300 Kč. Vložit jej můžete hned na přepážce, nebo je možné převést ho později.

Který z nabídky si vybrat?

V nabídce studentských účtů najdete konta vedená úplně zdarma, nebo za nízký měsíční poplatek, který se pohybuje okolo dvacetikoruny. Banky však nikdy nenabízejí jen běžný účet, ale snaží se mladé klienty naučit používat i další bankovní produkty. Proto všechna studentská konta obsahují i možnost vydání platební karty, používaní přímého bankovnictví a další výhody jako je například bezplatný výběr z vlastního bankomatu. Studentská konta jsou i výhodněji úročena. Banky je oproti sazbě běžných účtů: 0,10 - 0,15 % p.a. úročí sazbami okolo 0,50 – 0,75 % ročně. Absolutně nejvýše pak své konto pro mladé úročí WSPK, a to sazbou 1,75 % p.a.

Pokud chcete mít přesný přehled o svých transakcích na papíře a uvažujete o pravidelném zasílání výpisu z účtu, pak se dobře podívejte, s jakou frekvencí máte výpis zdarma, kde platíte poštovné a v jaké výši nebo zda výpis budete hradit pokaždé, když si jej necháte vystavit. Např. u Raiffeisenbank získáte výpis zdarma pouze jedenkrát ročně. Jestliže si jej necháte zasílat měsíčně, zaplatíte za něj skoro stejnou částku jako za celé konto (za každý výpis 19 Kč). U ČS zase dostanete s železnou měsíční pravidelností výpis, ať chcete nebo ne. Za jeho vystavení sice neplatíte, ale položka 7,50 Kč za poštovné vás nemine.

Vysokoškoláci mohou žít na úvěr

Jestliže nastupujete studium na VŠ nebo VOŠ, pak máte možnost u některých bank získat kontokorent bez jakýchkoli dokladů (jen s potvrzením o studiu). Banky jej nabízejí ve výši 5, 10 i 20 tisíc korun. Nejvyšší částku však např. Česká spořitelna podmiňuje studiem minimálně druhého ročníku VŠ. Zároveň také začala od letošního roku nabízet studentům jako alternativu kreditní kartu Student+.

Banky však nenabízejí jen revolvingové úvěry. Studenti mají možnost čerpat i hotovostní spotřebitelský úvěr na studium, a to až do výše 500 tisíc korun se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Ručiteli na úvěr jsou rodiče žadatele. Zvýhodněný úvěr na studium nabízí Komerční banka, Česká spořitelna nebo malá regionální Oberbank.

Banka Název konta Cena měsíčně v Kč Věk klienta Obsah balíčku Úročení zůstatku v % Česká spořitelna Program Student+ 0 15-30 Běžný účet, měsíční výpis (poštovné), elektronická karta se slevovým programem Student+, přímé bankovnictví, zvýhodněná úroková sazba zůstatku, volitelný kontokorent nebo kreditní karta, zvýhodněný úvěr, zřízení trbvalých příkazů a inkas, příspěvek 200 Kč na ISIC kartu 0,85 ČSOB Studentské konto Plus 0 15-28 Běžný účet, čtvrtletní výpis, embosovaná karta, neomezený výber z bankomatů ČSOB, přímé bankovnictví, zvýhodněná úroková sazba zůstatku, bezplatné elektronické příchozí a odchozí platby, volitelný kontokorent 0,40 eBanka Cenový program Student 19 15-26 Běžný účet, přímé bankovnictví, první rok elektronická karta bez poplatku (další roky 280 Kč) 0,15 GE Money Bank Genius Student 19 15-24 Běžný účet + 3 služby podle výběru (platební karta, přímé bankovnictví, kontokorent, spořící účet) 0,10 Komerční banka Gaudeamus² 0 15-30 Běžný účet, čtvrtletní výpis, elektronická karta, kontokorent, slevová karta EURO 26, přímé bankovnictví, prémie 333 Kč 0,40 Oberbank K-konto 15 15-26 Běžný účet, čtvrtletní výpis, telefonní bankovnictví, trvalé příkazy a inkasa zdarma 0,50 Poštovní spořitelna Program Junior 10 15-26 Běžnýí účet, výpis, elektronická karta, přímé bankovnictví, spořící účet, zvýhodněné poplatky za vybrané transakce 1,10 Raiffeisenbank Kompletkonto Student 20 15-26 Běžný účet, roční výpis, 2 kanály přímého bankovnictví, elektronická karta, kontokorent pásmově WSPK Studentské konto 10 15-25 Běžný účet, měsíční výpis, kontokorent, internet banking 1,75 Živnostenská banka Studentské konto 19 15-30 Běžný účet, čtvrtletní výpis, elektronická karta, 2 kanály přímého bankovnictví, příchozí platby, výběry z bankomatu, kontokorent 0,60

Platební karta i výběry bezplatně

K většině studentských kont je bezplatně jeho majiteli vydávána platební karta, většinou elektronická. Její vedení bývá taktéž po celou dobu trvání konta zdarma, ale existují i výjimky. Tou je eBanka, která svému studentovi kartu povede zdarma jen první rok, poté za ni zaplatí již standardní roční poplatek ve výši 280 Kč. Poplatek za kartu si pak také účtuje Poštovní spořitelna, ale je znatelně nižší – měsíčně 5 Kč. Pokud často vybíráte hotovost z bankomatu, pak např. ČSOB u Studentského konta Plus, Studentského konta Živnobanky nebo Komerční banka u konta Gaudeamus² nabízejí výběry z vlastního bankomatu zdarma. V případě ČSOB a Zivnobanky jsou to všechny výběry, u KB pak první 2 v měsíci.

Do banky nemusíte chodit

Dalším z produktů, který může student vyzkoušet a bezplatně používat, jsou kanály přímého bankovnictví. Zřízení a užívání alespoň jednoho z kanálů nabízí každá banka. Avšak u WSPK získá klient jedině internet banking a u Poštovní spořitelny je potřeba počítat s tím, že její telefonické bankovnictví umožňuje pouze zjištění zůstatku.

Pomocí přímého bankovnictví pak můžete bezplatně zadávat nebo měnit a rušit trvalé příkazy či inkasa. Příjemným zjištěním pak je u ČSOB a Živnobanky, že veškeré příchozí i odchozí (ty pouze ČSOB) elektronické transakce na účtu jsou bezplatné.

Dostanete i dárek

Banky pro své mladé klienty připravily i dárky v podobě finančního příspěvku nebo slevových programů. Kartu EURO 26, kterou ušetříte na vstupenkách či nákupech, vydává ke studentskému kontu ČSOB, Poštovní spořitelna a Komerční banka. Finanční příspěvek 200 korun dává ČS na slevovou kartu ISIC a Komerční banka podporuje platby studentů kartou u obchodníka připsáním prémie 333 Kč, pokud kartou zaplatíte alespoň jedenkrát v měsíci během celého roku.

Studenti tedy pro letošní rok mají z čeho vybírat. Paleta je pestrá a získat lze mnoho zajímavých slev a bonusů. Záleží na tom, která z nabídek vás nejvíce osloví a zda pro vás bude důležité ušetřit na výběrech z bankomatu nebo zda chcete bez problémů získat kontokorent. Rozhodně nejvíce výhod najdete u konta, které nabízí ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka a Živnobanka. Nejméně výhod pak získáte u eBanky a také u menších regionálních bank.

Kterému ze studentských kont byste dali přednost? Zdají se vám nabídky bank pro mladé opravdu výhodné? Napište nám své názory.