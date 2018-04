Studenti, vydělávejte správným způsobem!

Sleva na dani

Hlavní podpůrnou složkou výdělečné činnosti studentů ze strany státu je takzvaná sleva na dani na studenta. Ta činí v ročním vyjádření nepříliš zásadních 2400 Kč (měsíčně 200 Kč) a má na ni nárok poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do věku 28 let.

Pokud charakter výdělečné činnosti studenta vyvolá povinnost podat daňové přiznání, tato sleva na dani se píše do řádku 69 daňového přiznání. Je vhodné zdůraznit, že kromě této slevy na studium má student automaticky nárok i na slevu na poplatníka ve výši 7200 Kč (podobně jako všichni ostatní poplatníci).

Na zaměstnání asi nebude časový prostor, flexibilnější je ŽL

Co se týče standardního zaměstnaneckého poměru, tak na ten asi studenti denního studia s ohledem na omezené časové možnosti nedosáhnou. Přesto se čas od času takoví dobrodruzi najdou a pracují při studiu v tomto režimu. Pokud ano a podepíšou prohlášení, veškeré jejich daňové povinnosti vyřídí mzdová účtárna zaměstnavatele, která zohlední i výše uvedené slevy. Vzhledem k tomu, že nejde o typický způsob výdělečné činnosti studentů, však od něj raději pojďme pryč.

Mnohem obvyklejší a pro studenty flexibilnější je práce na živnostenský list, lépe řečeno samostatná výdělečná činnost. Nutností pro takovou činnost je získání živnostenského listu na příslušném živnostenském úřadě. Nelze předpokládat, že student vybuduje ze dne na den podnikání s reprezentativním sídlem v centru Prahy, a tak postačí jako místo pro podnikání bydliště studenta. Škála výdělečné činnosti je velmi široká a studenti často vykonávají dealerskou, překladatelskou, konferenční či jinou činnost. Studenti technických fakult bývají dobří například jako příležitostní správci počítačů či sítí atd.

Příklad:

Demonstrujme si výdělečnou činnost na živnostenský list u studentky třetího ročníku právnické fakulty. Ta disponuje živnostenským listem na výuku cizích jazyků a skutečně během roku 2006 vyučovala v několika pražských firmách angličtinu a němčinu. Za svoji práci společnostem fakturovala, přičemž některé měsíce výdělečnou činnost nevykonávala vůbec (např. zkouškové období).

Tato studentka byla povinna za rok 2006 podat do 2. 4. 2007 přiznání k DPFO, kde si mohla uplatnit jak celou slevu na poplatníka 7200 Kč, tak i celou slevu na studenta 2400 Kč. Pro uplatnění slevy v celé hodnotě je rozhodující, že po celý rok 2006 byla studentkou dle podmínek v úvodu tohoto komentáře.

Krátkodobé brigády bývají na dohody

V případě, že je studentova výdělečná činnost spíše nárazová nebo krátkodobá, se obvykle uzavírají dohody konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). V obou případech se jedná o pracovněprávní vztah, avšak víceméně jde o jeho výjimečný druh. Liší se například tím, že zaměstnavatel není povinen zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu. Co se týče dohody o provedení práce, zde je smluvní vztah omezen na pouhých 150 hodin v kalendářním roce. U dohody o pracovní činnosti je na druhé straně nutné dodržet podmínku, že rozsah práce nepřesáhne v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Samotná odměna za práci podle dohod není nijak limitována a je založena na smluvní volnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že snahou zákonodárce je nahradit dohody klasickou pracovní smlouvou.

Pokud jde o zdanění dohody o provedení práce, daňově optimální variantou je výdělek do pěti tisíc korun měsíčně. V takovém případě za zaměstnance na základě této dohody odvede zaměstnavatel srážkovou daň ve výši 15 % a samotnému zaměstnanci nevzniká žádná další daňová povinnost. Vzhledem k tomu, že jde o příjem zdaněný srážkovou daní, se tento příjem již dál neuvádí do daňového přiznání. U příjmů nad 5000 korun musí poplatník počítat s tím, že zaměstnavatel odvádí zálohovou daň, kterou je nutné zohlednit v daňovém přiznání. Ani výdělky z dohod nemusí pomoci studentovi od povinnosti podat daňové přiznání (podobně jako u činnosti na ŽL).

Výhody a povinnosti jednotlivých druhů výdělečných činností studentů

Pracovní smlouva Podnikání na ŽL Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Časová flexibilita - ++ + + Zatížení odvody Ano, odvádí zaměstnavatel Ano, poplatník podává přehledy vůči ZP a OSSZ Ne Ano Daňové zatížení Ano, progresivní, nejsou-li jiné příjmy a má podepsáno prohlášení, DP se nepodává Ano, nutné podat DP Do 5000 Kč měsíčně a nepodepsaného DP srážková daň 15 %, DP se nepodává Do 5000 Kč měsíčně srážková daň 15 %, DP se nepodává

Zdroj: autor článku

Málokterý student se dnes může obejít bez vlastní prací získaných prostředků. Být odkázán výlučně na podporu rodičů je dost komplikované. Je tedy čím dál více obvyklé, že studenti při studiu pracují. Málokdo je schopen pracovat na plný úvazek s podepsaným prohlášením. Drtivá většina studentů spíše využívá dohod anebo samostatné výdělečné činnosti na živnostenský list. Bohužel charakter této činnosti jim dává povinnost zajímat se o daně a pravděpodobně i podat daňové přiznání.