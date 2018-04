Studenti: vzdělávají se a zároveň pracují

V čem se liší tyto dvě dohody? Musí příjmy z brigády zdanit, nebo to za ně udělal již zaměstnavatel? Na tyto a další otázky odpovídá daňová poradkyně Alena Foukalová.

16. V průběhu letních prázdnin jsem uzavřel se soukromou jazykovou školou dohodu o provedení práce. Zpracoval jsem dle požadavku jazykové školy databázi současných i dřívějších studentů. Za měsíc srpen jsem celkem odpracoval 90 hodin a dostal od zaměstnavatele 5950 korun. Musím podávat daňové přiznání?

Daňové přiznání podávat nemusíte, ale podle výše uvedeného příjmu vám zaměstnavatel srazil zřejmě zálohu na daň. Pokud požádáte zaměstnavatele o potvrzení příjmu, přiznání podat můžete a sražená daň vám bude finančním úřadem vrácena. Nechcete-li podávat daňové přiznání sám a požádal jste zaměstnavatele do 15. února o roční zúčtování, vrátí vám přeplatek přímo on.

17. Na základě dohody o provedení práce jsem o prázdninách brigádně pracovala pro překladatelskou firmu. Za odvedenou práci jsem obdržela 12 750 korun. Zaměstnavatel mi sdělil, že vyplacená částka byla zdaněna 15% srážkovou daní. Můžu získat zpět zaplacenou daň? Dokdy požádat a jak postupovat?

Srážková daň může být použita pouze u příjmů do 5000 korun hrubého. U vyšších částek se používá takzvaná záloha na daň. Zaměstnavatel vám pravděpodobně vyplatil více částek, u kterých využil srážkovou daň. Pokud tedy byly částky, které jste dostala, zdaněny srážkovou daní, je konečná a nelze ji dostat zpět. Doporučuji příště podepsat takzvané „Prohlášení k dani“ u zaměstnavatele, na základě kterého vám srazí daň zálohovou nebo také žádnou, protože budete díky tomuto prohlášení uplatňovat slevu na dani.

18. Při studiu na vysoké škole pracuji v právní kanceláři na dohodu o pracovní činnosti. Z hrubé mzdy mi zaměstnavatel odvedl daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Během minulého roku jsem získal od zaměstnavatele celkem 25 000 korun čistého. Slyšel jsem, že za studenta vysoké školy platí sociální a zdravotní pojištění stát. Mohu získat zpět zaplacené sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu?

Sociální a zdravotní pojištění zpět získat určitě nemůžete, ale daň ano. Už jste promeškal lhůtu pro žádost určenou zaměstnavateli o takzvané roční zúčtování daně (byla 15. února), takže stačí jej požádat o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2006 a podat přiznání k dani sám. Od vypočtené daně, kterou máte zaplatit, si odečtete 7200 korun na poplatníka a 2400 korun na studenta.

19. Minulý rok o prázdninách jsem při individuálním pobytu v Německu brigádně pracoval na soukromé farmě. Za měsíc práce jsem po odečtení částky za ubytování a stravu vydělal celkem 1000 eur. Jiné příjmy jsem v minulém roce neměl. Musím podávat daňové přiznání a zdanit uvedenou částku?

Od daně jsou ve vašem případě osvobozeny pouze příjmy do výše 20 000 korun, takže přiznání podat musíte. S vyplněním se obraťte na odborníka.

20. Jsem sedmnáctiletou studentkou druhého ročníku střední hotelové školy. Za školní praxi dostávám každý měsíc odměnu ve výši 1000 korun. V minulém roce jsem vydělala celkem 8000 korun. Zajímalo by mě, jak je tento příjem zdaněn a zda nemusím podávat daňové přiznání.

Tento příjem je od daně osvobozen. Daňové přiznání nepodávejte.

21. Studuji na Vysokém učení technickém v Brně a současně jsem zaměstnán na poloviční úvazek u soukromé stavební firmy. Musím podávat daňové přiznání sám, nebo se o něj postará zaměstnavatel? Jaké studentské výhody můžu jako student využít?

Přiznání podávat nemusíte, stačí do 15. února běžného roku požádat zaměstnavatele o takzvané roční zúčtování daně, ve kterém sám zaměstnavatel zohlední slevy na dani a případné další výhody. Pokud jste to letos nestihl, požádejte zaměstnavatele o potvrzení o příjmech a podejte přiznání, ve kterém slevy uplatníte sám. Kromě slevy na dani ve výši 7200 korun je to dalších 2400 korun na studenta ročně (pokud vám není více než 26 let).

22. V březnu minulého roku jsem při studiu nastoupila na plný úvazek do realitní kanceláře. Vysokoškolské studium jsem úspěšně ukončila v květnu minulého roku. Dokdy můžu využít studentské výhody (slevu na dani)? Které doklady bude zaměstnavatel o mém studiu požadovat a dokdy je musím předložit?

Které doklady bude zaměstnavatel požadovat, si netroufnu odhadnout. Bude záležet na tom, kolik chcete uplatnit slev na dani, takže je potřeba se s ním dohodnout. Upozorňuji jen, že termín pro předložení dokladů a požadavek na roční zúčtování daně u zaměstnavatele prošel 15. února 2007 – v případě, že jste tedy doklady nepředložila a o roční zúčtování písemně nepožádala, nezbývá než si slevy uplatnit sama v daňovém přiznání. Slevu na studenta byste měla mít do srpna 2006, pokud vaše studium bylo řádné a v řádném termínu ukončeno a vám nebylo více než 26 let.

23. Od ledna do konce listopadu minulého roku jsem byl na studijním pobytu ve Francii. V místním supermarketu jsem vypomáhal 20 hodin týdně. Musím tento příjem zdanit i v Česk republice, nebo již byla daň odvedena ve Francii? Kde a jak mám požádat o případné vrácení daně z příjmu? Musím platit i sociální a zdravotní pojištění v Česku?

Z příjmů ze zahraničí se pojištění ve vašem případě v Česku neplatí. A ohledně zdanění jste neuvedl to rozhodující: výši vašeho příjmu. Pokud by byl vyšší než 20 000 korun za rok, přiznání podat musíte – finanční úřad po vás bude chtít potvrzení od zaměstnavatele ve Francii.

24. Studuji dálkově na vysoké škole a současně podnikám. Je mi 23 let. Mohu v daňovém přiznání uplatnit slevu na dani pro studenta?

Nemůžete, slevy mohou uplatnit pouze studenti v řádném denním studiu.

25. K 30. červnu 2006 jsem úspěšně ukončila studium na gymnáziu v Táboře. Již 1. července 2006 jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání. Kdy naposledy mohu uplatnit slevu na dani za studenta?

Za srpen 2006.

26. V polovině března minulého roku jsem přerušil denní studium na vysoké škole. Při studiu jsem pracoval na plný úvazek. Mohu v daňovém přiznání uplatnit slevu na dani za studenta pouze za únor, nebo i za březen?

I za březen, na jeho počátku byly splněny podmínky pro její uplatnění.

27. Po úspěšném ukončení vysoké školy jsem pokračoval v doktorském studijním programu. 12. června minulého roku jsem dosáhl 28 let. Za který měsíc můžu naposledy jako student uplatnit slevu na dani?

Za červen 2006.

28. Po maturitě v roce 2005 jsem začala studovat na soukromé jazykové škole. Výuka probíhá 20 hodin týdně v dopoledních hodinách. Příjmy jsem v roce 2005 a 2006 měla pouze z brigád a dohod o provedení práce. Mohu za rok 2006 využít slevu na dani na studenta v plné výši, tedy 2400 korun?

Pokud škola splňuje kritéria klasické střední školy (je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení), a tedy jde o soustavnou přípravu na budoucí povolání denním studiem, slevu můžete využít. Ale raději se přímo školy na její statut

zeptejte.

29. V prosinci minulého roku jsem přešla z dálkového na denní vysokoškolské studium. Současně pracuji na poloviční úvazek u poradenské společnosti. Mohu uplatnit slevu na dani na studenta?

Pokud je vám méně než 26 let, tak od ledna 2007.