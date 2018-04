Studenti z Rychnova jezdí do Holandska na zkušenou

"První dva studenti odjeli na stáž už v roce 1995, ještě bez podpory programu Leonardo, poté již s jeho podporou. Našli jsme v Holandsku odpovědného partnera, který je ochoten stáž v cizině po organizační stránce zajišťovat," říká zástupce školy Josef Jirsa. Zatím se dlouhodobého pobytu zúčastnilo už čtrnáct studentů z Rychnova a šest holandských studentů bylo zase na praxi v tuzemských podnicích. Stáž absolvovali i čeští učitelé, holandští pedagogové působili v Rychnově. Příprava praxe není jednoduchá. "Studenti musí mít na dlouhodobý pobyt víza a získat také pracovní povolení, na stáž odjíždějí sami, bez pedagogického doprovodu. Pomáhá nám velmi internet. Organizace stáží je díky němu o dost jednodušší, než když jsme měli jen fax," vysvětluje Josef Jirsa. Za důležitou věc považuje Jirsa také pravidelné kontroly průběhu stáže. V letošním roce by měli do Holandska na pětiměsíční odbornou stáž vyjet čtyři rychnovští studenti. Stáže jsou přínosné nejen pro studenty, ale i pro školu. Díky zpětné vazbě mohou ve škole přizpůsobit studijní plány poznatkům ze škol země Evropské unie. "Zavedli jsme podle nizozemského vzoru specifický předmět Práce na projektech, ve kterém naši studenti při týmové práci uplatňují současně poznatky z mnoha předmětů a učí se pracovat s velkým množstvím informací. Důraz klademe i na zlepšování komunikativních dovedností a vystupování studentů, protože jsme zjistili, že nizozemští studenti jsou v této oblasti mistry, a to někdy i na úkor odborných znalostí, které mají menší, než mají naši studenti," říká Jirsa. Podle nizozemských zkušeností upravili v rychnovské škole také systém odborných praxí. Výsledkem spolupráce je podle Josefa Jirsy nový typ absolventa - budoucího zaměstnance v zemích Evropské unie, který je schopen se pohybovat bez obtíží v oblasti top managementu v nadnárodních společnostech. "Všichni účastníci stáží se bez problému uplatňují na trhu práce. Jeden z nich například absolvoval úspěšně přijímací řízení do známé anglické firmy Gillette, která zakoupila závod v Jevíčku. Bez praxe by nebyl schopen v náročném konkursu obstát a své nynější povolání vykonávat," míní Jirsa.