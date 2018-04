Studentská brigáda změnila její život. Vaří nejlepší kávu v Česku

Práce v kavárně je jednou z nejčastějších studentských brigád. Připravit espreso totiž po pár minutách teorie a praxe zvládne každá studentka. "Mě do kávy zasvětila kolegyně z kavárny, kde jsem brigádničila. Nakonec to byla ona, kdo mě přemluvil k účasti v celonárodní soutěži," říká studentka Tereza Balá, vítězka soutěže Barista roku 2010.

Při tréninku na mistrovství republiky v přípravě kávy uvařila Tereza každý den šedesát litrů kapučína. Jenže k získání ceny nestačí jen produkce litrů kávových nápojů. Nejlepší baristka republiky musela zvládnout perfektní techniku přípravy mnoha typů kávy a nabýt vědomosti o kávě a celém procesu, kterým prochází, než se dostane ke rtům porotců.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání zveřejňujeme rozhovory se zástupci zajímavých profesí, například s orlojářem, kamnářem, perníkářem, principálem nebo včelařkou.

Tereza měla oproti ostatním soutěžícím jednu výhodu. Poštěstilo se jí poznat farmáře – pěstitele kávy z Panamy. Jeho kávu si po pečlivém rozmýšlení pro svou soutěž vybrala. Za surovinou, kterou pak před zraky diváků proměnila v nápoj, si tak bezvýhradně stála. A ještě ji vyzdobila takzvaným latte artem – namalovala do šálků mléčný obrázek tulipánu, kterým si zcela získala zkušené porotce.

Hodnotí se hlavně chuť



Při soutěžích se hodnotí hlavně výsledná chuť kávy. Tereza ji paradoxně zařazuje až na poslední místo ve svém žebříčku. Miluje totiž, jak káva voní, a nejraději ze všeho kávu připravuje. Po soutěži na ni dokonce vůbec neměla chuť, protože každou kávu, kterou uvařila a servírovala porotcům, musela sama ochutnat: "Ještě hodně dlouho se mi klepaly ruce, měla jsem snad otravu kofeinem, to asi není úplně zdravé."

Třiadvacetiletá baristka zastává názor, že dobře připravená káva nemá na zdraví žádný negativní vliv, v malém množství spíše prospívá. Teď sní o vlastní kavárně. "Chtěla bych své známé naučit pít kvalitní a dobře připravenou kávu," říká. Přátelé ji o šálek žádají vždy, když přijdou na návštěvu. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich stejně jako ona studují, bude se jim dobrá káva zajisté hodit.

Sama Tereza pije kávu jen několikrát do týdne a dobře si vybírá, kde. Příprava kávy se dá hodně pokazit a ona chce vidět, jakýma rukama její šálek prochází. "Spousta podniků v Česku sice nabízí kávu, ale nemají vyškolené baristy. Vždyť tohle slovo spousta lidí ani nezná!" Jak dodává, uživit se v České republice výhradně jako barista rozhodně není lehké. Většinou si člověk musí najít ještě jiné zaměstnání.

Kávové resty a málem bylo po škole



Na mistrovství republiky se Tereza začala připravovat pár měsíců předem. Několik zkoušek na vysoké škole si proto přesunula ze zimního semestru na letní. Netušila však, že soutěž vyhraje a pojede zkusit štěstí na mistrovství světa.

Mezinárodní soutěž pak probíhala přesně v době zkouškového období, které Tereza kávě obětovala. V soutěži skončila třiatřicátá. Letos však soutěžit nebude. Datum mistrovství vychází přesně na termín státnic. "Mám teď opravdu honičku, každý den přebíhám z práce do školy a zpět. Ale rozhodně chci dodělat bakaláře, takže soutěž zkusím zase až za rok."

Tereziným snem je skloubit oba obory své činnosti. "Ze školy budu znát teoretické základy řízení lidí a managementu, což bych mohla uplatnit ve vlastní kavárně, kterou bych si jednou moc ráda zřídila. Mám spoustu tajných tipů, chci ale, aby to byla malá kavárna, kde by hrál jazz a bylo to místo, o kterém si člověk řekne, že když chce dobrou kávu, půjde k Terezce."