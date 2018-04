Studentská konta - dobře spočítaná investice

Ve školním věku dítě obvykle dostane první kapesné a začne mít za své peníze také odpovědnost. „Věk od patnácti let je jako stvořený k tomu, aby se člověk začal učit spravovat své osobní finance,“ doporučuje Klára Gajdušková, mluvčí České spořitelny.

Vlastní bankovní účet je jen dalším krokem k finančnímu osamostatnění mladého člověka. Studentská konta umožňují stejné operace jako účty pro dospělé a nabízí je na tuzemském trhu šest bank. Úvěrové produkty jsou však určeny jen studentům, kteří již překročili hranici plnoletosti.



D obré ceny i lákadla navíc

Výhodou účtu pro mladé je oproti běžnému „dospěláckému“ kontu nízká cena. Česká spořitelna například nabízí Program Student+, při kterém je vedení účtu zdarma, student platí jen poštovné za zaslání výpisu. Oproti tomu stejné operace u sporožirového účtu vyjdou měsíčně na 45 korun. Jako by si všechny banky řekly, že nebudou mládež dřít z kůže. Založení a vedení účtu je obvykle zdarma, stejně tak i internetové a telefonické bankovnictví. Nepodezírejme však banky z přílišného lidumilství - moc dobře mají spočítáno, že když budou dnešní junioři spokojeni, zůstanou klienty i v době, kdy z nich vyrostou bohatí právníci či podnikatelé.

Nízké ceny a množství služeb nejsou jedinými atrakcemi, na které banky budoucí klienty lákají. Jsou zde i na různé akce navíc. Tak třeba vlastníkům účtu Gaudeamus2 připíší v Komerční bance jednou za rok navíc 333 korun, podmínkou je zaplatit každý měsíc z tohoto účtu alespoň jednu platbu přímo u obchodníka. „Výše platby omezena není, takže bez velkého problému lze tento požadavek splnit,“ doplňuje Romana Kubálková, tisková mluvčí banky. ČSOB zase nabízí majitelům svého Studentského konta, že jim připíše prémii až 300 korun, když získají nového klienta.



N ejen pro studenty



Konta jsou většinou určena studentům. Předpokladem pro jejich otevření je předložení dokladu o studiu. Výjimkou jsou Komerční banka, která potvrzení vyžaduje až od dvaceti let, a Poštovní spořitelna, která svůj Junior účet zpřístupňuje všem lidem do 26 let, bez ohledu na vzdělání. I ty banky, které dosud konto pro mladé ve své nabídce nemají, o něm uvažují. Například Volksbank zvažuje rozšíření nabídky o tento produkt. „Klientům-studentům zatím vyjdeme vstříc individuálním přístupem a dlouhodobě nízkými poplatky za poskytované služby,“ slibuje Blanka Kandrnalová z marketingového oddělení banky.



P roč zřídit studentské konto?





Služby bankovních domů určené studentům jsou levné a rodinný rozpočet výrazně nezatíží. „Ale přesto správa účtu něco stojí, a tak se asi nevyplatí posílat dítěti na účet stokorunu. O zřízení účtu by mohli rodiče uvažovat v okamžiku, kdy měsíční kapesné převýší pět set korun. Středoškolák si samozřejmě může na účet ukládat také jednorázové úložky, jako jsou peníze od prarodičů, odměny z brigád a podobně,“ míní Pavel Hejzlar z ČSOB.Dítě se totiž učí hospodařit s vlastními penězi. Dostane se do kontaktu s obsluhou účtu, s bankovním výpisem, zažije pravděpodobně nepříjemný pocit, kdy kartou nejde zaplatit, protože stav účtu neodpovídá požadavku... Zkušenosti jinak nepřenositelné. Vše se navíc odehraje relativně v malém rozsahu - v rozmezí pravidelného kapesného či nízkého kontokorentu.Pro děti má vlastní účet ještě jednu výhodu, kterou si rodiče možná ani neuvědomují. Nemusí se ke dni „braní“ nedůstojně připomínat s dotazem, kdy už bude kapesné. Peníze prostě přejdou z rodičovského účtu na základě trvalého příkazu.

Kolik zaplatí student za vedení účtu (v Kč) banka poplatek za vedení účtu poplatek

za vedení karty příchozí platba z vlastní banky tři výběry ve vlastním bankomatu celková měsíční platba Komerční banka 0 0 5 15 20 Česká spořitelna 6,50 0 5 18 29,50 Poštovní spořitelna 10 5 2 15 32 ČSOB 0 0 7 15 22 Raiffeisenbank 15 15 5 12 47 eBanka 19 20 2,90 14,70 56,60

Zdroj: Banky

Škola neučí děti hospodařit s penězi, ale rodiče to mohou napravit. Vlastní konto mohou mít děti již od patnácti let.

