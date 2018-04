Studentská konta: jak vybrat to pravé

Jde-li jen o to, aby si dítě mělo kam dávat svých pár stokorun kapesného měsíčně, tak by si rodiče měli uvědomit, že to, že potomka budou učit pracovat s penězi, je bude něco stát na měsíčních poplatcích bance. Pak je lepší dát dítěti platební kartu ke svému účtu a rozumně mu omezit výběr nebo mu vytvořit podúčet účtu. Student by měl zacházet s vlastními penězi sám a pak je dobré, aby měl vlastní konto. Doporučuji ho nechat, aby si je zařídil sám. Ať pozná celý proces. Ať si od počátku uvědomuje, že nic není zadarmo. Takové konto jistě není místem, kde by měli rodiče nechat úspory pro budoucnost, které pro dítě připravili. Zaprvé je bankovní účet z ekonomického hlediska pro takové úspory naprosto nevhodný a za druhé není rozumné, aby dítě, kterému je osmnáct let, mělo přístup k celým úsporám.