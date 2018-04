Studentská konta: mnohem levnější než běžné účty

Finanční poradci i psychologové jsou zajedno: děti by se měly naučit zacházet s penězi už od malička. Vést je k samostatnosti můžete nejen díky kapesnému, ale i zřízením vlastního účtu. „Z hlediska výchovného jednoznačně doporučujeme studentská konta. Dítě se naučí hospodařit s penězi a musí si naplánovat výdaje například podle výše svého kapesného,“ říká finanční poradce Radek Khýr ze společnosti TriMan.

Zájemce o studentské konto však neuspěje v každé bance, z deseti největších bank nabízí zatím zvláštní účet pro studující klienty šest finančních ústavů. Studentské konto je určeno pro plnoleté posluchače vysokých a vyšších odborných škol, ale ani středoškoláci nemusí být o vlastní účet ošizeni. Mohou ho založit například v ČSOB, České spořitelně nebo Poštovní spořitelně. Děti mladší patnácti let mají v bance smůlu. Jedině eBanka umožňuje vydání dětské platební karty k účtu rodičů. STUDENTSKÁ KONTA ČSOB Studentské konto - ISIC karta zdarma - zřízení služby ČSOB Elektronického bankovnictví zdarma - snížený první vklad u spoř. účtu - snížený minimální vklad u termínovaného vkladu - uzavření sml. na obchodování s cennými papíry zdarma - sleva na stavební spoření od Českomoravské stavební spořitelny - sleva na studentské cestovní pojištění, kapitálové životní pojištění, celkové pojištění majetku od IPB Pojišťovny Junior konto - karta mládeže EURO 26 zdarma - zřízení služby ČSOB Elektronického bankovnictví zdarma - snížený první vklad u spořícího účtu - snížený minimální vklad u termínovaného vkladu Česká spořitelna Sporostudent - zdarma zřízení, změna či zrušení trvalého příkazu - je možné zřídit doplňkovou kartu EURO 26 Sporojunior - zdarma zřízení, změna či zrušení trvalého příkazu - je možné zřídit doplňkovou kartu EURO 26 - úrokové zvýhodnění vkladového účtu vedeného k účtu Sporojunior ve výši 1 procento Komerční banka konto Gaudeamus - zdarma Expresní linka Union banka konto Amos - zdarma GSM bankovnictví - zvýhodněná cena pro souběžné použití internetového a telefonního bankovnictví konto Junior - zdarma GSM bankovnictví - zvýhodněná cena pro souběžné použití internetového a telefonního bankovnictví Zdroj: banky

Pokud hledáte další informace o běžných účtech, naleznete je ZDE. Občanský průkaz, minimální vklad a potvrzení o studiu by si měl vzít do banky s sebou každý zájemce o založení studentského konta. Potvrzení o studiu od něj bude banka žádat každý rok. „Banka vyžaduje originál potvrzení o studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole vždy do 31. října každého kalendářního roku. Nesplní-li klient tuto povinnost, stává se jeho konto běžným účtem pro fyzické osoby bez studentských zvýhodnění,“ říká Vlastimil Nohejl z Union banky.

Mezi bankami se vyplatí vybírat

Na čem ušetří vaše dítě, pokud se rozhodne pro samostatný bankovní účet? Téměř všechny bankovní domy nabízejí vedení účtu, měsíční zasílání výpisů či správu platební karty zdarma. Jestliže například za měsíc zaplatíte třicet korun za normální běžný účet, můžete ušetřit ročně 360 korun. Další peníze lze uspořit například při zvýhodněných podmínkách pro termínované účty či levnější služby přímého bankovnictví. Například Union banka poskytuje služby telefonního bankovnictví pro mladé klienty zdarma, zatímco běžného klienta stojí měsíčně minimálně dvacet korun, ale oběma shodně účtuje dvacet pět korun měsíčně za vedení účtu.

Banky však nelákají studenty jen na nižší ceny za služby, nabízejí i finanční prémie za každý rok studia nebo bonus za dokončení studia s výbornými studijními výsledky. Například Česká spořitelna připíše při získání „červeného diplomu“ částku deset tisíc korun. Klienti Komerční banky získávají každý rok prémii 333 korun po zdanění, Česká spořitelna připisuje 400 korun za rok. Ostatní finanční ústavy poskytují zvýhodněnou úrokovou sazbu, například studentské konto u ČSOB je úročeno 1,75 procenta ročně, zatímco klasický běžný účet pouze 0,5 procenta za rok.

Při rozhodování, kde účet založit, je také důležité, jak rozsáhlou síť bankomatů má banka a kolik zaplatíte za výběr hotovosti. Většina služeb je sice u studentských účtů zpoplatněna minimální částkou, za výběr hotovosti si však banky naúčtují stejné peníze jako od normálních klientů. Ke studentským účtům patří také možnost čerpání kontokorentních úvěrů. Některé banky je poskytují bezplatně, jiné si naúčtují poplatek. „Každý klient má ihned po založení sporožirového účtu možnost čerpat kontokorentní úvěr ve výši deset tisíc korun, úroková sazba je 13,4 procenta. Zřízení úvěru je zdarma,“ řekla Helena Matuszná z České spořitelny. Například klienti Komerční banky však musí zaplatit 200 korun.

Úvěry na vzdělání nejsou zatím běžné

Víte, jaké jsou daňové aspekty práce studentů a jak je to s podmínkami jejich zaměstnání vůbec? Jestliže banka nabízí studentské konto, měla by poskytovat i úvěry na vzdělání, napadne každého. Ale to je zatím hudba budoucnosti. Studenti sice mohou získat kontokorentní úvěr, ale zvýhodněný úvěr na studium mají možnost čerpat jen klienti Komerční banky. Úvěr Gaudeamus může být splácen až deset let, minimální výše půjčky je padesát tisíc korun, nejvýše půl milionu korun. Pokud však budete žádat o odložení splátek až po dokončení školy, půjčí vám banka nejvíce 150 tisíc korun. Banka vždy požaduje k úvěru ručitele - nejčastěji to bývají rodiče studenta. Ostatní banky takto zaměřený úvěr nenabízejí, jedině Union banka umožňuje majitelům konta Amos přechod do debetu až šedesát tisíc korun, ale ten musí být zajištěn například termínovaným vkladem. Záporný zůstatek na účtu je úročen jedenácti procenty ročně. Pokud jste klienty jiného finančního ústavu, máte možnost si půjčit na studium například pomocí spotřebitelských úvěrů. Zde se úrokové sazby v průměru pohybují kolem třinácti procent.