Studentské brigády: často manuální za málo peněz

Hledání brigády s předstihem má hned několik výhod - nejenže si student naplánuje podle svého prázdniny, ale především bude mít ještě z čeho vybírat. Ty nejlepší nabídky bývají dost často rozebrány právě zkraje letních prázdnin. „Je lepší si práci zajistit v předstihu, během prázdnin je potom vždy na jedno pracovní místo více zájemců. Studenti mají najednou čas, tak chtějí všichni pracovat. Ale tolik pracovních pozic pak k mání není,“ říká Petr Skondojanis z pražské Agentury Student. „Práci lze sice sehnat ze dne na den, ale pokud dorazí student dříve, bude to jen jeho plus, protože v létě je logicky zvýšený zájem o jakoukoliv práci,“ tvrdí Lucie Hejduková z agentury Index Plus v Pardubicích.

Nejvyšší výdělky nabízí Praha

Během letních prázdnin firmy hledají studenty zejména pro manuální, nekvalifikované a nejméně placené práce - převládají nabídky ze stavebnictví nebo potravinářského průmyslu. Často se nabízí vykládání zboží, roznášení letáků, úklid, práce v pokladně či ostraha objektu. Přestože studenti mnohdy vykonávají stejnou práci jako běžný zaměstnanec, jejich finanční ohodnocení tomu neodpovídá. Čistá hodinová mzda se pohybuje od 20 do 55 korun, vyšší je jen málokdy, většinou za kancelářskou práci ve firmách jako záskok za pracovníky na dovolené.

„Nabídka prací je u nás z osmdesáti procent nekvalifikovaná,“ říká David Dvořák ze Studentské burzy práce v Ústí nad Labem. „Jedná se o krátkodobou výpomoc, ale najdou se i odbornější práce. Na tyto pozice firmy většinou chtějí starší studenty, zejména vysokoškoláky.“ Někdy mohou studenti uplatnit zkušenosti ze školy. „Záleží na konkrétních podmínkách firem a možnostech studenta - rozhoduje věk, jeho schopnosti a především aktivita,“ doplňuje.

Práci hledá agentura + pohodlnější + garance vyplacení mzdy a plnění pracovní smlouvy - v některých případech placená služba Práci si hledáte sami + okamžitý přístup k více nabídkám + bez poplatků - vyřízení formalit je na vás

Není pravidlem, že by se mzda studentů lišila podle typu vykonané práce, rozhodující je spíše lokalita. Mzdové rozdíly hodinových mezd mohou být i čtyřicet korun, nejvyšší odměny jsou v Praze, o něco méně si studenti vydělají na Moravě a v severních Čechách.

Agentury práci najdou, ale za poplatek

Existuje několik možností, jak brigádu v létě najít. Nejběžnější jsou studentské agentury. Ale pozor! Za zajištění práce je nutné mnohdy zaplatit provizi, řádově 10 až 30 procent. Ta většinou bývá započítána do hodinové mzdy, která může být proto nižší, než když si brigádu student hledá sám. „Právě to je jeden z důvodů, proč tenhle způsob shánění práce nevyhledávám. Daleko víc si vydělám, když si práci najdu sám, třeba přes internet, než když se obrátím na specializovanou agenturu,“ říká student vysoké školy v Brně Petr Aksamit. Řada nabídek je i na internetu, v novinách anebo na nástěnkách v některých školách.

Registrace do studentských agentur je většinou bezplatná - někde účtují manipulační poplatek, který zpravidla nepřesáhne 20 korun. K tomu, aby mohl být student zařazen do databáze, potřebuje občanský průkaz, aktuální potvrzení o studiu, někde i fotografii. Pak už jen čeká na nabídky, které systém dle požadavků vybere. Obdržet je může zdarma e-mailem, prostřednictvím MS zpráv anebo tak, že si do agentury každý den zajde.

Kde na internetu sehnat práci www.jobs.cz www.brigady.cz www.praceihned.cz Jakmile student projde počátečním registračním procesem, automaticky se stává zaměstnancem agentury. To například znamená, že pracovní smlouvu uzavírá se studentskou agenturou, a ne se zaměstnavatelem, u kterého bude práci vykonávat, a mzdu mu také vyplácí agentura. „Jde o právní vztah mezi námi a studentem. Uzavřeme s ním dohodu o provedení práce - student tedy přesně ví, kam jde a jakou práci bude vykonávat. Je tak krytý proti případným neserióznostem jednotlivých firem,“ vysvětluje Dvořák.

Jak je to s daněmi?

Podle zákona má každý občan nárok na nezdanitelnou částku ve výši 3170 korun měsíčně, studenti připravující se soustavně na své budoucí zaměstnání navíc na 950 korun za měsíc. Odpočitatelné položky lze však v daném měsíci uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Studenti by ve vlastním zájmu měli iniciovat podepsání prohlášení poplatníka k dani z příjmu. „Jedině tak totiž mohou uplatnit statut, že jsou studenti. Pokud tak neučiní, zdaňuje se jejich příjem jako každému běžnému občanovi, bez ohledu na to, zda se připravují na své budoucí zaměstnání, či nikoliv,“ říká Ladislav Čihák z pražské pobočky Index Plus. Prohlášení může student v daném měsíci podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Hledáte informace o spotřebitelských úvěrech? Pak navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI.

„Pokud je uzavřen ve stejném měsíci pracovní poměr u jiné firmy, tento příjem podléhá dani ve výši nejméně 20 procent. Student tak o daňové výhody u druhého zaměstnavatele přijde. Při souběžném pracovním poměru je navíc student povinen po skončení roku podat u posledního zaměstnavatele daňové přiznání, a to nejpozději do 15. února,“ dodává Čihák.

Bez zdanění si studenti mohou vydělat 4120 korun za měsíc, výdělek nad tuto částku už podléhá nejméně 15procentní dani. Po skončení kalendářního roku student může požádat u posledního zaměstnavatele o provedení zúčtování daně - srážená daň za uplynulých 12 měsíců pak bude vrácena. Celkový příjem hrubých mezd však nesmí přesáhnout částku 49 440 korun, tedy dvanáctkrát 4120 korun.

Kolik si studenti mohou vydělat typ práce Praha Plzeň Pardubice Brno práce v pokladně 60 44 40 40 úklidové práce 50 45 36 45 doplňování zboží 55 40 36 36 Poznámka: mzda za hodinu je uvedena v korunách Zdroj: nabídky agentur na internetu

Na internetu je nabídek dost

Pokud se nechce student spoléhat na agenturu, měl by zkusit štěstí na internetu. I na něm je možné najít řadu nabídek - ty jsou vždy rozděleny podle lokalit a typu práce. Sehnat brigádu lze ze dne na den, ale firmy hledají studenty i několik týdnů dopředu. Hledat si práci tímto způsobem je výhodné proto, že zájemce může okamžitě reagovat na aktuální nabídku, porovnávat možnosti. Navíc přesně ví, jaké jsou požadavky firmy, stejně tak, kolik za odvedenou práci dostane.

