Studentské brigády: nejčastější otázky

Od kolika let si studenti mohou na brigádě přivydělávat?

Na brigádu může každý, komu je nejméně 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku, což v praxi většinou znamená, že danou podmínku splňují mladiství starší šestnácti let.

Pro studenty mladší 18 let je však letos nabídka prací značně omezená, což je dáno novým zákoníkem práce platným od ledna 2007. Ten totiž nezletilým dovoluje pracovat maximálně 30 hodin týdně, přičemž délka směny nesmí v jednotlivých dnech přesáhnout 6 hodin.

Proč mají studenti mladší 18 let problém letos sehnat brigádu?

Je to právě kvůli změně zákoníku práce, kterou jsem zmínil v předcházející otázce. O brigádníky, kteří mohou pracovat jen 6 hodin denně, firmy nemají zájem. Naprostá většina našich klientů má totiž pracovní směny osmihodinové. Denně se na nás s žádostí o brigádu obracejí desítky učňů a středoškoláků, bohužel je musíme odmítat.

Platí pro nezletilé nějaká další omezení?

Ano, zkrácená pracovní doba není jediným omezením. Mladiství nesmějí pracovat přesčas nebo na nočních směnách, nesmějí dělat práce, které jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví, například manipulovat s těžkými předměty. A také s nimi zaměstnavatel nesmí uzavřít dohodu o hmotné zodpovědnosti, kterou někteří klienti vyžadují třeba při práci s finanční hotovostí nebo při zapůjčení firemního mobilního telefonu či notebooku.

Kolik studenti agentuře platí za to, že jim sežene brigádu?

Registrovaná agentura práce s povolením od ministerstva práce a sociálních věcí nesmí od zájemců o práci či brigádu žádat žádný poplatek. Mezi lidmi je rozšířen mylný názor, že si agentura strhává svoji provizi ze mzdy brigádníka. Je to jinak, provizi agentuře platí nikoli brigádník, ale firma, které agentura brigádníky zajišťuje.

Jaké práce agentury brigádníkům o prázdninách nabízejí nejčastěji?

Nejvíc nabídek máme v tuto chvíli od firem, které shánějí brigádníky na výpomoc v supermarketech, ať už za pokladnou nebo při vybalování a doplňování zboží. Dále posíláme brigádníky na pomocné manipulační práce a manuální práce ve výrobních provozech. Z kancelářských prací jde nejčastěji o záskok během dovolené trvalých zaměstnanců, například recepční, zadávání dat a asistentky.

ZDOKONALENÍ ANGLIČTINY

na brigádě ZDOKONALENÍ ANGLIČTINY

Proč by brigádníci měli trvat na uzavření písemné smlouvy?

V případě dohody o pracovní činnosti zákon nařizuje, aby byla uzavřena písemně, ale dohodu o provedení práce je možné uzavřít i ústně.

Přesto doporučuji, aby studenti trvali na uzavření písemné dohody, ve které bude práce včetně odměny přesně specifikována. Vyhnete se tak případným nepříjemnostem, například tomu, že zaměstnavatel vám vyplatí méně peněz, než slíbil, zpochybní vaši práci nebo množství odpracovaných hodin. I když půjdete k soudu, jen těžko budete ústní dohodu prokazovat.

Zároveň doporučuji důkladně si text podepisované dohody přečíst a vždy si vyžádat jeden originál pro sebe.

Jsou hodinové mzdy, které agentury i zaměstnavatelé uvádějí hrubé, nebo čisté? Všechny mzdy, které se uvádějí v inzerátech, jsou hrubé. Studenti musí počítat s tím, že z vydělané hrubé mzdy musí zaměstnavatel vždy odvést daň z příjmu.

U dohody o pracovní činnosti navíc musí být odvedeno také zdravotní a sociální pojištění. Při uzavření této dohody s uplatněním slevy na dani si tak při hrubé mzdě 80 korun na hodinu a odpracovaných 40 hodinách za měsíc brigádník vydělá 70 korun čistého na hodinu.

Liší se výše hodinové mzdy podle toho, jestli si student sjedná brigádu přímo, nebo přes agenturu?

Hodinové mzdy u brigád zprostředkovaných agenturami nebo přímo u zaměstnavatelů jsou srovnatelné. Reguluje je především trh práce daný nabídkou a poptávkou. Proto jsou v každém regionu ČR stejnou práci jiné hodinové mzdy.

Máte nějakou radu, jak rozeznat solidní agenturu práce od podvodníků?

Je dobré se na zkušenosti s agenturou poptat mezi spolužáky a kamarády, případně se zapojit do nějaké diskuse na internetu. U větších agentur máte velkou šanci, že ve svém okolí najdete někoho, kdo přes ni pracoval. V každém případě by měla být pracovní agentura registrována u ministerstva práce, což si můžete snadno ověřit na internetu (http://portal.mpsv.cz).

Určitým vodítkem může být i členství v některé z asociací pracovních agentur, APA (Asociace pracovních agentur) nebo APPS (Asociace poskytovatelů personálních služeb), kdy se agentury sdružené v těchto asociacích zavazují plnit veškeré zákonné podmínky a morální kodex.

Obecně platí, že solidní agentura s brigádníky uzavírá smlouvy písemně, neuzavírá dohody o provedení práce a za svoje služby od brigádníků nevybírá žádný poplatek.