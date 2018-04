Co si ohlídat na brigádě, abyste získali co nejvíce peněz

Brigádníci nejčastěji pracují na dohodu o provedení práce, která umožňuje odpracovat maximálně 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. Ani oni, ani zaměstnavatelé tak nemusejí platit odvody na zdravotní a sociální pojištění.

„Díky slevám na poplatníka a zároveň na studenta je navíc u výdělku do 10 tisíc korun měsíčně nezasáhne ani daň z příjmu. Když si student ohlídá podpis růžového formuláře, tedy prohlášení poplatníka ze závislé činnosti, které ho ke slevám opravňuje, dostane přesně tolik, kolik si vydělal,“ říká daňová poradkyně Blanka Štarmanová.

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně. Před nástupem do práce by měl brigádník podepsat růžové prohlášení k dani. V opačném případě dostane méně peněz, jelikož za něj zaměstnavatel odvede daň z příjmu. Po skončení pracovního poměru by měl brigádník dostat potvrzení o příjmech ze závislé činnosti nebo si ho vyžádat. Na jeho základě totiž zpracuje po skončení roku daňové přiznání. A pokud neměl jiné příjmy, daň mu bude vrácena.

Může se hodit Hledáte práci? Podívejte se na jobDNES.cz.

Potřebujete profesionální životopis? Vytvořte si ho zdarma, rychle a jednoduše na jobDNES.cz.

Další možností, jak získat přeplatek zpět, je po skončení roku požádat zaměstnavatele o roční zúčtování. „V takovém případě už brigádník nepodává daňové přiznání a zaplacenou daň mu vrátí přímo zaměstnavatel. O roční zúčtování však může student požádat pouze posledního zaměstnavatele v roce a za předpokladu, že u všech předchozích zaměstnání podepsal prohlášení poplatníka a žádné zaměstnání se nepřekrývalo,“ vysvětluje daňařka.

Daňové přiznání se studentům vyplatí

Studenti s více souběžnými brigádami u různých zaměstnavatelů v jednom měsíci daňové přiznání podat musí. A i když to mnozí mohou vnímat jako nepříjemnost, správně podané daňové přiznání se může vyplatit.

U jednoho zaměstnavatele totiž podepíše růžové prohlášení poplatníky, ve kterém uplatní slevu na poplatníka i na studenta zároveň. Druhý příjem pak bude snížen zase o 15% daň. „Když pak vyplní daňové přiznání podle potvrzení o příjmech ze závislé činnosti z obou zaměstnání, vyjde mu přeplatek ve výši daně, kterou za něj odváděl druhý zaměstnavatel. Celou částku mu pak finanční úřad na základě žádosti uvedené v daňovém přiznání vrátí,“ radí Blanka Štarmanová.

Příjmy od jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů, kteří následují za sebou v jiných měsících, studenti přiznávat nemusejí. Vše za ně odvedl a zaevidoval zaměstnavatel. Pro rodiče pracujících studentů do 26 let je dobrou zprávou to, že příjem jejich ratolestí nijak nebrání v uplatnění slevy na dítě v jejich vlastních přiznáních nebo u zaměstnavatelů.

Podejte daňové přiznání, získáte zpět tisíce

V případě, že student najde delší pracovní úvazek nebo zaměstnání s vyšším měsíčním výdělkem, uzavře nejspíš dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Ta už je spojena s daňovým zatížením, které je stejné jako u klasického pracovního poměru. Z hrubé mzdy se odečítá jak zdravotní a sociální pojištění, tak daň z příjmu zmírněná slevou na studenta a na poplatníka. Veškeré daňové povinnosti za studenta, který nemá žádné jiné souběžné zaměstnání, v tomto případě vyřizuje jeho zaměstnavatel.

Podat vlastní daňové přiznání je však pro většinu studentů pracujících několik měsíců na zkrácený úvazek mnohem výhodnější. Zaměstnavatel totiž z jejich hrubé mzdy odváděl daň z příjmu a uplatňoval pouze měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun a na studenta 335 korun. To je dvanáctina roční částky. U obou slev však platí nárok na jejích plnou výši, tedy na 24 840 korun a 4 020 korun. V daňovém přiznání podaném po konci roku tak mohou studenti, kteří pracovali méně než 12 měsíců, zažádat o vrácení daně.

Stejný nárok mohou uplatnit také studenti, kteří pracovali delší dobu na dohodu o provedení práce, ovšem výplatu obdrželi až jednorázově po skončení úvazku. „Ačkoli by se s průměrným měsíčním výdělkem vešli do 10 tisíc a nemuseli by odvádět pojistné ani daň, o tyto výhody jednorázovým sečtením částky přišli. I jim vznikne nárok na vrácení přeplatku na dani, stačí o něj finanční úřad požádat ve zpracovaném daňovém přiznání,“ dodává odbornice Blanka Štarmanová.