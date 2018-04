Studentské konto ušetří ročně několik set korun

Chcete získat až třikrát vyšší zhodnocení svých prostředků na běžném účtu, možnost čerpat kontokorent již krátkou dobu po založení účtu, zvýhodněné poplatky a nebo třeba bezplatný přístup k moderním produktům jako jenebo? Pak stačí jen maličkost – předložit bance index a potvrzení o denním studiu na vysoké škole. A někdy postačí studovat vyšší odbornou nebo střední školu.

Studentský účet není pro každého

Majitelem studentského účtu se může stát občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR ve věku 18 až 26 let, u některých bank až do věku třiceti let. Všechny uvedené banky poskytují studentské účty studentům vysokých škol, Union banka přijímá i studenty vyšších odborných škol a Bank Austria Creditanstalt jako jediná poskytuje studentské účty i studentům středních škol a vyšších odborných škol. Studenti zahraničních vysokých škol mají šanci získat studentský účet pouze tehdy, je-li jejich škola uznána naším ministerstvem školství jako rovnocenná stejnému typu škol v České republice.

Vyplatí se vybírat

I u zdánlivě stejných produktů se najdou rozdíly. Například úrokové sazby se pohybují při kladném zůstatku v rozmezí jednoho až tří procent ročně, při záporném zůstatku v rozmezí 9,3 až 19 procent ročně. A i na zdánlivých maličkostech, jakými jsou poplatky za účetní položku, může student během roku alespoň něco ušetřit. Důležitá je také nutná doba, po kterou musí mít student veden účet u banky, než získá možnost čerpat nezajištěný kontokorent. Zde vítězí Česká spořitelna s Union bankou, které tuto možnost nabízí ihned. Pomyslnou řadu uzavírají naopak ČSOB a Komerční banka, kde může student čerpat kontokorent až po půl roce. V oblasti obsluhy účtu na dálku poskytuje nejkomplexnější služby ČSOB, divize IPB k IPB Studentskému kontu. Student si může zdarma zřídit telebanking, GSM banking i homebankig. Zdarma (tedy v rámci měsíčního poplatku) mohou služeb telebankingu využívat i klienti Bank Austria Creditanstalt a zdarma mají k dispozici Expresní linku studenti u Komerční banky. Za zrušení účtu si banky účtují od 100 do 250 korun, výjimkou je Česká spořitelna, kde zrušení účtu zpoplatněno není.

Přehled nabízených produktů

Položka ČSOB Komerční banka Česká spořitelna Název účtu ČSOB Student program Konto Gaudeamus Sporostudent Úroková sazba p.a. 1 % 3 % 1 % Vedení za měsíc při jednom výpisu zaslaném poštou zdarma zdarma zdarma Maximální výše nezajištěného kontokorentu 6 000 Kč 3 000 Kč 10 000 Kč Po jak dlouhé době lze čerpat nezajištěný kontokorent 3 měsíce 6 měsíců ihned Splatnost kontokorentu (v měsících) 6 6 12 Roční úroková sazba z kontokorentu 9,3 % 19 % 14 % Poplatek za účetní položku v rámci banky/mimo banku 1,50-4,00/1,50-6,00 Kč 1,90-4,00/3,90-6,00 Kč 4,00/6,00 Kč GSM banking ano ne ne Obsluha přes PC ne ano ne Telebanking ano ano ano

Položka Bank Austria Creditanstalt ČSOB, divize IPB Union banka Název účtu Nonstop-Konto Student IPB Studentské konto Konto Amos Úroková sazba p.a. 3 % 3 % od 1 % do 2,5 % Vedení za měsíc při jednom výpisu zaslaném poštou 15 Kč + 5,40 Kč poštovné zdarma zdarma Maximální výše nezajištěného kontokorentu 5 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč Po jak dlouhé době lze čerpat nezajištěný kontokorent 3 měsíce 3 měsíce ihned Splatnost kontokorentu (v měsících) 6 12 12 Roční úroková sazba z kontokorentu 15 % 12 % 14,5 % Poplatek za účetní položku v rámci banky/mimo banku od 4,50 do 20,00 Kč 2,00-3,50/2,00-5,50 Kč zdarma/2,00-5,00 Kč GSM banking ne ano ano Obsluha přes PC ne ano ano Telebanking ano ano, ale jen pasivní operace ano, ale jen pasivní operace

A něco málo navíc…

Kromě nižších poplatků a vyšších úrokových sazeb si některé banky připravily pro své mladé klienty ještě jedno lákadlo. Je jím jakási prémie, kterou připíše banka studentovi na účet ke konci každého roku, kdy se mohla starat o studentovy peníze. Tento milý dárek získají zákazníci Komerční banky a České spořitelny. U Komerční banky se tak jedná každý rok o 333 Kč čistého a to bez nároku na určitý prospěch nebo průměrný zůstatek na účtu. U České spořitelny dostane student každý rok 400 Kč (před zdaněním) a to také bez jakýchkoli zvláštních podmínek. Navíc se Česká spořitelna zavazuje vyplatit deset tisíc korun (před zdaněním) každému studentovi, který absolvuje vysokou školu s vyznamenáním.

Jste majitelem některého studentského účtu? Spočítali jste si někdy, kolik zaplatíte své bance ročně na poplatcích? Sdělte nám, jak jste spokojeni se službami své banky.