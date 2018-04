Studentské stáže

Kompletní podmínky a informace o něm je možno najít na internetových stránkách Národní agentury programu Leonardo da Vinci, která pracuje v Národním vzdělávacím fondu, a to na adrese www.nvf.cz/leonardo. Adresa Národní agentury je: Václavské náměstí 43, 110 00 Praha 1, telefon 02/2421 5178, fax 02/2421 4533, e-mail leonardo@nvf.cz. Nejbližší termín pro odevzdání přihlášek je 19. leden 2001. Podle dosavadních zkušeností se nejčastěji vysílají na stáže skupiny o přibližně deseti účastnících, a to na dobu nejméně tří týdnů. Projekt programu musí být nadnárodní, to znamená, že česká organizace spolupracuje vždy se zahraniční partnerskou organizací z některé země EU. Takového partnera lze najít prostřednictvím Národní agentury programu nebo na k tomu účelu vytvořené databázi http://www.leonardodavinci.net/psd. U stáží stačí jeden zahraniční partner, u pilotních projektů musí být alespoň dva. S nimi je předem potřeba dohodnout termíny stáže, její obsah, dopravu, ubytování, stravování a pojištění účastníků a hrazení dalších nákladů.