Studentské účty: výhodná nabídka?

Studenti vysokých a středních škol jsou velmi atraktivní cílovou skupinou pro peněžní ústavy, lze u nich totiž předpokládat, že se po skončení studia stanou bonitními klienty. Banky se je proto snaží získat co nejdříve. Nabízejí mladým lidem celou řadu zajímavých, cenově zvýhodněných služeb. Studenti tak mají z čeho vybírat, neboť nabídka produktů jim určených se neustále rozšiřuje.

Bankovní účet si plnoletý student může otevřít v kterékoliv bance, výhodnější podmínky však získá jen někde. Založení účtu je přitom komplikovanější pro ty studenty, kteří nejsou plnoletí a pamatuje na ně pouze menší počet peněžních domů.

Výhodné podmínky mladým lidem na českém trhu nabízí hned několik bankovních domů. Vedle nabídek velkých bank - ČSOB, České spořitelny, Komerční banky i menší eBanka. Poštovní spořitelna nabízí zvýhodněné konto všem lidem do věku 26 let, stejně jako regionální banka Sparkasse Mühlviertel - West banka (SMW). Na vysokoškolské a středoškolské studenty orientuje i Waldviertler Sparkasse von 1842.

Zatímco Sparkasse Mühlviertel - West banka (SMW) má pobočky pouze v jižních Čechách, Waldviertler Sparkasse von 1842 otevřela v loňském roce pobočku i v Praze. Působí však také hlavně v jižních Čechách.

Speciální studentský účet zatím nenabízí Raiffeisenbank. Slibuje však změnu v nejbližší době. Prozatím pokud se dostavíte na pobočku a předložíte potvrzení o studiu, máte možnost získat výhody jako je: řízení a vedení běžného účtu, platební kartu Visa Electron nebo Maestro, internetového bankovnictví - to vše bez poplatku.



U všech jmenovaných bank si mladý člověk může otevřít cenově zvýhodněný účet. Neplatí pak poplatky za vedení účtu, nebo alespoň zaplatí méně oproti ostatním klientům banky. Peněžní ústavy mají zájem na tom, aby se mladí klienti v co největší míře seznámili s bankovními službami a hojně je využívali. Proto nabízejí ve "studentském balíčku" bezplatné získání mezinárodní platební karty (většinou elektronické). Tato výhoda se týká buď vydání karty v prvním roce, nebo celé doby vedení konta (např. v České spořitelně a Komerční bance).

Běžnou součástí studentského účtu je i přístup k účtu pomocí služeb přímého bankovnictví. Za jejich užívání studující klienti také obvykle neplatí žádný poplatek. Nejčastěji využívají internetové bankovnictví, mají však na výběr také GSM nebo telefonní bankovnictví. Často mohou využívat všechny služby současně. Internet banking, GSM banking a phonebanking je k dispozici 24 hodin denně a umožňuje přístup k pasivním i aktivním operacím na účtu (např. zjištění zůstatku, nebo zadání platebního příkazu). Jakou cestu k účtu student využije, je jen na jeho uvážení.

Banka Název účtu Věk Vedení účtu / výpis měsíčně Platební karta Přímé bankovnictví** Kontokorent Česká spořitelna Program Student + 15 - 30 let zdarma / poštovné elektronická - Visa, Maestro / zdarma zdarma Servis 24 20 000 Kč ihned ČSOB Studentské konto 18 - 30 let zdarma / zdarma elektronická Maestro / zdarma zdarma Linka 24 6 000 Kč po 3 měsících eBanka Program Student 18 - 26 let 19 Kč elektronická Maestro / zdarma 1. rok zdarma 10 000 Kč (nutný ručitel - rodič) Komerční banka Gaudeamus 2 15 - 30 let zdarma / 15 Kč* elektronická Maestro / zdarma zdarma Expresní linka 10 000 Kč po 3 měsících Gaudeamus 2 Nadstandard 15 - 30 let 20 Kč / 15 Kč elektronická Maestro, embosovaná Intercard / zdarma zdarma Mojebanka 10 000 Kč po 3 měsících Poštovní spořitelna Junior program 18 - 26 let 10 kč Maxkarta / zdarma zdarma Max mobil a intermetbankig 2 - 20 000 Kč po 3 měsicich Sparkasse Mühlviertel - West banka K-konto 18 - 25 let zdarma / 15 Kč elektronická Maestro / zdarma 1.rok za poplatek dle sazebníku 10 - 50 000 Kč po 3 měsících Waldviertler Sparkasse von 1842 Studentské konto 15- 25 let zdarma / 10 Kč elektronická Maestro / 150 Kč ročně za poplatek dle sazebníku 5 000 Kč ihned

* čtvrtletně, pololetně a ročně zdarma **operace zpoplatněny standardně

Zdroj: banky

Vedle výše uvedených výhod lze využívat i kontokorentní úvěr. Banky tuto možnost nabízejí studentům buď automaticky (okamžité schválení úvěrového rámce), nebo po určité době vedení konta. Většina bank přitom po studentech nevyžaduje doložení příjmů pro ověření bonity. Studenti tak mohou získat kontokorent od 5 000 do 20 000 korun. Například ČSOB nabízí možnost čerpání do limitu 6 000 tisíc korun, a to po třech měsících vedení účtu. Komerční banka po stejné době nabízí kontokorent ve výši 10 000 korun.

Waldviertler Sparkasse von 1842 otevře žadateli ihned po podpisu smlouvy o vedení studentského konta kontokorent ve výši 5 000 korun. Nejštědřeji se chová ke svým studujícím klientům Česká spořitelna, která jim nabízí ihned po založení konta kontokorent až 20 000 korun. Nabídka se však týká jen studentů vysokých škol, kteří navštěvují třetí a vyšší ročník. Mladší studenti získají nižší úvěroý limit.

Výběr banky: rozhodují ceny služeb. Vyzkoušet nabízené služby zdarma většinou trvá 1až 6 měsíců

Nejvyšší kontokorentní úvěrové rámce nabízejí Sparkasse Mühlviertel - West banka (SMW) a eBanka. První až 50 tisíc korun, v případě eBanky lze získat až o 150 tisíc korun. Aby však klient získal povolení čerpat kontokorent v takové výši, je jeho povinností v obou bankách prokázat svůj pravidelný měsíční příjem. A to je pro velké množství studentů zatím problém.

Dalšími výhodami, které mohou studenti od bank získat, jsou například zdarma slevové karty Euro 26 (Komerční banka, Poštovní spořitelna) nebo karta ISIC (ČSOB, eBanka), popř. příspěvek na slevovou kartu ISIC (Česká spořitelna každoročně 200 Kč). ČS navíc nabízí i slevy u svých obchodních partnerů při použití platební karty Student+. Komerční banka nabízí studentům taktéž různé slevy a navíc finanční bonus 333 korun ročně, pokud alespoň 1krát v měsíci zaplatíte platební kartou u obchodníka.

Banky přicházejí i letos na začátku školního roku s lákavými nabídkami a speciálními akcemi. Na trh zamířil inovovaný produkt Komerční banky – Gaudeamus 2 . Banka jej nabízí ve dvou variantách. Základní balíček je zdarma, rozšířený nadstandardní balíček je možné využívat za měsíční poplatek 20 korun.

Balíček obsahuje běžný účet s výpisy zdarma, elektronickou mezinárodní platební kartu Maestro, telefonní bankovnictví Expresní linka, internetové bankovnictví se zasílání SMS zpráv o zůstatku a možnost získat okamžitě kontokorent. Nadstandard je rozšířen o možnost vydání embosované Inter Card Gaudeamus s cestovním pojištěním, 2 výběry měsíčně z bankomatu KB bez poplatků, internetbanking Mojebanka.

Proč (ne)vsadit na spořící účet.

Ani ČSOB nechce zůstat pozadu a letos svým studujícím klientům nabízí do konce listopadu soutěž, ve které vítěze odmění částkou 200 tisíc korun, pokud zašle SMS s nejlepším sloganem na téma "studentský život. Pro nové klienty má při zřízení studentského kont připraven dárek v podobě batohu s ledvinkou.

