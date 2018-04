Studentský život na dluh tak sladký není

Zatímco studentské a dětské účty má ve své nabídce většina bank, úvěry na studium poskytují jen některé. Půjčku, která by měla pokrýt především náklady na školné, totiž najdete pouze u sedmi v tuzemsku působících bank. Dvě z nich ale mají spíše regionální působnost.

Pro úvěr většinou účelově vázaný na vzdělání si tedy můžete zajít do České spořitelny, Komerční banky, Poštovní spořitelny, Raiffeisenbank či UniCredit Bank. Z menších bank pak ještě do Waldviertler Sparkasse von 1842 či Oberbank AG. Pokud však chcete být při své žádosti o zvýhodněný úvěr úspěšní, musíte splnit několik podmínek.

. Předpoklady pro získání úvěru na studium: 1. Jste plnoletým studentem denního studia vysoké či vyšší odborné školy, dále jazykové školy, případně MBA.



2. Máte rodiče, případně jiné příbuzné či známé, kteří se zaručí za bezproblémové splacení celého úvěru (s dostatečnými příjmy).



3. Máte už v rukou doklady, které banka vyžaduje k doložení účelu čerpání dluhu (potvrzení o přijetí ke studiu, faktura na školné apod.).

Budete-li žádat v bance o úvěr na studium, musíte mít u ní také běžný studentský účet. Pokud jej doposud nemáte, počítejte s jeho dodatečným zřízením. Jestliže totiž banka neposkytuje půjčku přímo účelově vázanou na studium, čerpání probíhá převodem právě na zmíněný studentský účet. To se vám však stane pouze v České spořitelně. Všude jinde předkládáte faktury či jiné doklady, na jejichž základě pak banka plní přímo tzv. třetí straně, tedy škole.

Úvěr na studium znamená nižší úroky i poplatky

Studentské půjčky jsou prezentovány jako zvýhodněné úvěry. V základních parametrech si však nic nezadají s "obyčejnými" spotřebitelskými úvěry. Vždy je totiž třeba banku minimálně přesvědčit, že o své peníze nepřijde. Ať už spolužadatelem, ručitelským závazkem či zástavním právem k pohledávce (např. termínovanému účtu).

Přesto zde naleznete řadu slev, s nimiž se jako běžný klient nesetkáte. Studentské půjčky jsou například oproštěny o poplatky za poskytnutí úvěru, případně i za jeho předčasné splacení. Ovšem poplatky za správu a vedení úvěrového účtu i student platí obvykle v plné výši (bez pojištění kolem padesáti korun měsíčně).

Banka Limit

(v tis. Kč) Úrok

(v % p.a.) Min. RPSN Splatnost

(v měs.) Poplatek za správu a vedení

(v Kč/měs.) Česká spořitelna do 300 8,90 9,62 12 - 120 49 Komerční banka 30 - 500 8,84 9,44 12 - 120 50 Poštovní spořitelna 20 - 200 8,80 8,80 12 - 120 zdarma Raiffeisenbank 50 - 1 mil. 8,50 9,14 6 - 120 150* UniCredit Bank 50 - 150 10,08 11,00 12 - 120 50 Zdroj: banky

Pozn.: * tj. včetně pojištění proti nesplácení

Nižší jsou však i studentům nabízené úrokové sazby, a to v porovnání s úvěry standardními přibližně o jedno procento. Studenti mají ale navíc k dispozici další, ovšem ne vždy a nutně pro každého, výhodu. Mohou během studia splácet pouze úroky z vyčerpaného úvěru a splátky jistiny si nechat na dobu po něm. To však může být poněkud ošemetné.

Splátky, které po ukončení studia nejpozději do šesti měsíců "naskočí" v plné výši, mohou totiž řádně překvapit. Pro srovnání u úvěru 100 tisíc a délce splácení 8 let činí snížená splátka po dobu čtyř let studia přibližně 730 korun, běžná splátka je pak necelých 2 500 korun. Při standardním průběhu splácení, kdy splátka obsahuje jak úroky, tak i jistinu, platí student měsíčně něco kolem 1 700 korun. Pochopitelně je třeba pamatovat na to, že vlastní úhrada dlužné částky bude odkladem splátek jistiny doslova zhuštěna například na polovinu. Vše ale záleží na předem dohodnuté době splácení a především finančních možnostech dlužníka.



Nejběžnější studentskou půjčkou je kontokorent

Zcela běžnou půjčkou, s níž se setká prakticky každý student, který si zřídí v bance studentský účet, je kontokorent. Tento krátkodobý úvěr je běžně využíván k překlenutí časového nesouladu mezi vydáním a očekávaným příjmem. Ovšem u studenta je předpoklad, že čerpání tohoto úvěru bude spíše dlouhodobější. Kontokorenty jsou úvěry tzv. revolvingovými, což znamená, že čerpat dluh je možné déle, než je splátkové období (zpravidla jeden rok). Stačí pak peníze na účtu nechat "přenocovat" a druhý den je můžete znovu vybrat. Tím patrnější jsou však rozdíly mezi nabídkou jednotlivých bank.

Banka Limit

(v tisících Kč) Úrok

(v % p.a.) Věkový limit

(v letech) Česká spořitelna 15-20 17,9 15-30 ČSOB až 20 13,9 19-28 GE Money Bank 10 17,9 15-27 Komerční banka 5-20 12,0 od 18 Poštovní spořitelna 2-20 13,5 18-26 Raiffeisenbank 5-150 13,0 do 26 UniCredit Bank až 25 od 12,0 od 18 Volksbank 5-20 14,25 15-30 Zdroj: banky

Poskytované limity kontokorentů (resp. povoleného debetu či povoleného přečerpání) se liší nejčastěji podle stupně vzdělání. Nejnižší kontokorent získá už středoškolák (5 tisíc korun), naopak na nejvyšší limit dosáhne student alespoň 1. ročníku vysoké školy (nejčastěji do 20 tisíc korun).

Kreditní karty pro studenty jsou okrajovou záležitostí

Pokud necháme stranou kreditní karty, které lze získat pouze běžnou cestou – tedy prostřednictvím prokázání vlastního pravidelného příjmu, zúží se nám nabídka studentských kreditek pouze na dva finanční domy.

Prvním z nich je Česká spořitelna, druhým Komerční banka. U obou můžete jako student kombinovat vlastnictví kontokorentu u studentského účtu s kreditní kartou.

Zvýhodněnou Chytrou kartu České spořitelny s úvěrovým rámcem až 20 tisíc korun získá pouze student 2. a vyššího ročníku vysoké školy. Jak již bylo zmíněno, nemusí dokazovat své příjmy. Pod zvýhodněním banka skryla zdarma 1. pásmo služeb k Chytré kartě (tzn. jedna dodatková služba zdarma – slevový program Sphere, zůstatkové SMS apod. znamená úsporu 19 korun měsíčně).

O kreditní kartu od Komerční banky může úspěšně požádat už i student 1. ročníku vysoké školy. Ten však dosáhne pouze na limit 10 tisíc korun. Student 2. a vyššího ročníku může využít limitu maximálního, tedy 20 tisíc korun. Pokud chce ale kombinovat kontokorent s kreditní kartou, musí počítat s tím, že celkový úvěrový limit (úvěr na kreditní kartě a kontokorentu) nikdy nepřevýší 20 tisíc korun.