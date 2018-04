Studentský život: tipy, jak ušetřit

Každé rodině udělá budoucí student pěknou díru do rozpočtu. Studenti, kteří se vypravují mimo domov, by měli počítat minimálně s pěti tisíci korunami za měsíc. Ale i ten, kdo zůstane doma, utratí víc než dosud. I na veřejné škole si totiž musí koupit skripta a učebnice, čeká ho třeba také vyřízení a placení účtu v bance, protože případné výdělky z brigád a stipendia se posílají bezhotovostně.

Základem je bydlení

Zatímco ceny kolejí se ve všech vysokoškolských městech pohybují od 1 500 do 3 000 korun za měsíc, ceny podnájmů se liší mnohem víc, nejdražší jsou v Praze a Brně. Za dvoupokojový byt ve velkém městě dáte minimálně deset tisíc měsíčně, ale spíš víc. Zaplatit totiž musíte nejen pronájem, ale i za energie, telefon, internet.

„Bydlím se čtyřmi kamarády v třípokojovém bytě rodičů jednoho z nich, platíme každý 2 200 korun za měsíc plus asi tři sta za internet,“ pochvaluje si Adam z Jičína, který studuje v Praze. Malou kompenzací je tak zvané ubytovací stipendium, které vyplácí každá škola podle vlastních kritérií. „Průměrně dostane každý 700 korun měsíčně,“ říká mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Tereza Fojtová. Podobné je to i na ostatních školách.

Tip: Pokud dáte přednost pronájmu před ubytováním na koleji, domluvte se s několika dobrými kamarády, se kterými se o měsíční nájem rozdělíte.

Vyšší výdaje za cestování

Pro přespolní se výrazně zvýší náklady na dopravu. „Za městskou dopravu dám měsíčně 300 korun, meziměsto mě přijde na dalších 500,“ říká Jana z Prahy, která studuje v Jihlavě. V Praze stojí měsíční studentská jízdenka 230 korun, v Brně vás přijde na 210 korun.

Tip: Na vlak a autobus využívejte co nejvíce studentských slev, pomohou i karty ISIC. Jezdíte-li autem, domluvte se tak, aby vás vždy jelo více, protože kolegové přidají na benzín a náklady na jednoho se sníží.

Teplé jídlo, nebo rohlík s máslem?

Všichni vysokoškoláci mají možnost stravovat se v menze. Jídla jsou dotovaná, kompletní menu (polévka, hlavní jídlo, pití a moučník) se dá pořídit v ceně kolem 35 korun, vybrat si můžete z několika jídel.

„I když je úroveň jednotlivých vyvařoven různá, menza rozhodně vede, a to nejen cenou,“ shodlo se několik studentů z Prahy, Brna a Liberce.

Tip: Alespoň na jedno jídlo denně běžte do menzy, cenově se jí nevyrovná žádná restaurace ani fastfood. Pokud se vás sejde víc a budete mít čas si uvařit sami, bude to ještě levnější.

Bavte se přes počítač

Dnešní mladí lidé se bez mobilu a počítače neobejdou. „Provolám měsíčně kolem 400 korun, a to jen díky zvýhodněnému tarifu. Jinak by to bylo asi dvakrát tolik,“ uvádí Jana z Jihlavy. Všichni tři operátoři vycházejí studentům vstříc a nabízejí zvýhodněné volání s paušálem kolem dvou set korun měsíčně. Jedinou povinností je přitom doložit potvrzení o studiu.

Připojení k internetu zatím výhodnější programy pro studenty nezná. Je proto dobré se poohlédnout, jaké v místě, kde se budete připojovat, existují možnosti. Cenově zajímavé bývá bezdrátové připojení přes wifi, pevná linka je sice spolehlivější, ale dražší.

Tip: Za přístup na internet ušetříte jednoznačně na kolejích, poplatek bývá totiž už v ceně. Za mobil dáte méně, pokud ke komunikaci využijete počítačový program ICQ nebo Skype.

Začněte vydělávat sami

Velké město poskytuje nejen vzdělání, ale i větší možnost kulturního vyžití. Sportování, kino, koncerty. Za to všechno se musí platit a tisícikoruna je leckdy málo. Pokud vám kapesné z domova na zábavu nestačí, sežeňte si brigádu. „Pracuji ve společnosti, která dělá na zakázku inventury. Mohu si sám vybrat den, kdy mám čas, škola tím netrpí a já si slušně vydělám,“ říká Mirek z Náchoda.

Tip: Ke sportování využívejte prostor školy, za lístky do kina či na koncert ušetříte díky slevovým kartám.