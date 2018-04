Studentům pomáhají manažerské stáže a programy firem

Pro čerstvé absolventy škol bývá častou překážkou při hledání práce nedostatek praxe. Tu lze alespoň částečně získat například při stážích nebo krátkodobých pracovních pobytech, které pro studenty i absolventy vysokých škol firmy připravují.Firmy, které programy pro studenty i absolventy vytvářejí, spolupracují s vysokými školami v celé České republice. Patří mezi ně mj. Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická, České vysoké učení technické a Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoké učení technické a Masarykova univerzita v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě. Svou nabídku představují společnosti jednak prostřednictvím vysokých škol a studentských organizací, zúčastňují se veletrhů pracovních příležitostí (např. Career Days), pořádají dny otevřených dveří a většinou mají dostatek informací na svých webových stranách.Stáže, workshopy a krátkodobější pracovní a výukové příležitosti jsou převážně určeny studentům čtvrtých a pátých ročníků vysokých škol ekonomického, technického a méně častěji i humanitního zaměření. "Naším cílem je podchytit mladé vysokoškoláky již v době studia a ukázat jim, jak firma pracuje a jaké uplatnění nabízí. Odborní pracovníci mohou potom praktikanty a stážisty motivovat a připravit je pro přímý nástup do praxe nebo do speciálních tréninkových programů pro absolventy," vysvětluje Milan Smutný, tiskový mluvčí ŠkodyAuto. Zájemci se v podnicích mohou zúčastňovat například víkendových pobytů, brigád, letních praxí, dnů otevřených dveří, pohovorů nanečisto, intershipů neboli stáží, spolupráce na seminárních či diplomových pracích. Podle odborníků tyto aktivity výrazně přispívají ke zlepšení prezentačních schopností studentů, učí týmové práci, komunikaci, seznamují studenty s praktickými problémy při řešení úkolů v zaměstnání a usnadňují vstup na trh práce. Podle Lucie Bergerové z PricewaterhouseCoopers je stáž ideální příležitostí, jak získat zkušenosti, porovnat teoretické znalosti s praxí, seznámit se s prostředím i lidmi ve firmě. Nástup do zaměstnání je tak pro absolventy mnohem snazší. "Loni v prosinci jsem se zúčastnil víkendového soustředění firmy Unilever 'Manažerské DNA', které je zaměřeno na seznámení se základními manažerskými dovednostmi - komunikací, týmovou prací a prezentací," říká Petr Říha, student Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. "Během poměrně náročného programu jsme zjišťovali, jak bychom se chovali v týmu, jaké máme řídicí schopnosti, poznávali jsme vlastní reakce v neznámé situaci." Studenti se shodují v tom, že podobné akce jsou pro ně přínosem a mohou jim s budoucím hledáním práce hodně pomoci. Nejenže poznají, jak to ve firmách a v praxi doopravdy vypadá, ale mnozí teprve při řešení konkrétních problémů přijdou na to, v čem mají rezervy a v čem by se ještě měli zdokonalit. Krátkodobé programy pro studenty nabízejí více než dvě desítky mezinárodních firem, například Accenture, American Restaurants, Česká pojišťovna, ČSOB, Danone, GE Capital, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Masterfoods, Nestlé, McKinsey&Company, Český Telecom, RadioMobil, Unilever, ŠkodaAuto.Zvláště velké mezinárodní firmy připravují pro absolventy vysokých škol dlouhodobější tréninkové stáže ve firmách, takzvané trainee programy. Ty mohou trvat jeden až dva a půl roku a jejich cílem bývá vybrat a vychovat si mladé manažery, kteří budou ve své kariéře pokračovat u zvolené firmy. Absolvent, který nastoupí u firmy v tréninku, začíná většinou v pozici asistenta (například manažera prodeje, výroby). Po krátkém zapracování se stále více zapojuje do samostatných projektů a v případě, že se osvědčí, je během 2-2,5 let zařazen do nižší manažerské pozice. Navíc, protože se ve většině případů jedná o firmy mezinárodní, dostávají účastníci podob- ných projektů často možnost výměny srovnatelné pozice s kolegou v jiné zemi. Zájemci o umístění v manažerském tréninku musí zpravidla projít výběrovým řízením. Nezbytným předpokladem úspěchu je znalost angličtiny nebo úředního jazyka firmy. "Nabízíme dva tréninkové programy pro absolventy vysokých škol ekonomických, technických, matematických i humanitních," uvádí Lenka Vocásková z ČSOB. "Roční program pro oblast korporálního bankovnictví (podniková klientela) a devítiměsíční program univerzálnějšího charakteru. Oba vyžadují práci na plný úvazek." Účastníci dlouhodobých tréninkových programů pro mladé manažery berou za svou práci plat. Pokud po skončení stáže chtějí odejít k jiné firmě, požadují některé společnosti náhradu vynaložených prostředků. S tréninkovými programy pro absolventy a nové zaměstnance mají zkušenosti například v Unilever, ŠkodaAuto, Československé obchodní bance, Pricewaterhouse-Coopers.