Studentům stačí pět tisíc na měsíc

Pro mnoho vysokoškoláků je odchod z rodiny do úplně nového prostředí velkou změnou. „Na bydlení na koleji a studentský život se určitě těším, i když se trochu obávám, jak vyjdu s penězi i se spolubydlícími,“ uvažuje Martin, který začíná studovat na Strojní fakultě ČVUT. „Jsem taky trochu zmatený z Prahy, pocházím z jižních Čech a moc se tady nevyznám.“ Noví studenti musí najednou myslet na spoustu věcí, které předtím většinou řešit nemuseli. Je třeba zařídit si bydlení, starat se o jídlo. Mimo to je ještě třeba brát v úvahu výdaje za cestování. Pro přespolní spolknou velkou část financí cesty domů a po městě, kde studují.

„Studentská měsíční jízdenka na městskou dopravu stojí 210 korun, pokud si koupíte jízdenku na více měsíců dopředu, může vás vyjít i na 190 korun,“ uvádí Anna Betlachová z libereckého Dopravního podniku. Nejvíce studenti zaplatí v Praze, ve svém měsíčním rozpočtu musí počítat s 230 korunami za cestovní kupon, lepší je koupit si čtvrtletní za 630 korun.

Koleje nebo privát

Při cenách v rozmezí od 1500 do 3000 korun měsíčně je bydlení na kolejích určitě, zvláště ve větších městech, ta nejlevnější varianta. Pro srovnání, například v Praze zaplatíte za dvoupokojový byt s kuchyňským koutem, minimálně 10 000 korun měsíčně. V Brně jsou ceny podobné, s nižším výdajem můžete počítat pouze v menších městech. V Plzni se dá sehnat jednopokojový byt za pět až šest tisíc korun i s poplatky za energie.

O moc dražší nemusí být pronájem bytu, pokud se do něj naskládá více studentů. Když si pět studentů pronajme byt 3+1, který se dá v Praze sehnat za 15 000 korun i s poplatky, vyjde je měsíčně bydlení na 3000 korun. Při shánění bytu dejte pozor na to, zda majitel počítá cenu pouze za pronájem bytu, nebo je do něj započteno i placení energií. Zároveň většinou musíte počítat se zálohou jako pojistkou, kdybyste poškodili zařízení nebo neplatili nájem.

Požádejte o ubytovací stipendium

S výdaji na bydlení pomůže takzvané ubytovací stipendium. Podmínky pro jeho přiznání se mohou na jednotlivých školách výrazně lišit. Informace o všech sociálních úlevách a možnostech slev hledejte na webových stránkách škol nebo na studijních odděleních fakult. „Loni jsme vyplatili ubytovací stipendium 16 500 studentům. Univerzita uděluje stipendium v několika kategoriích podle sociální situace studenta. Nejvíc žadatelů, kteří trvale bydlí mimo sídlo školy, získalo stipendium ve výši 640 korun měsíčně.

Větší částky se vyplácejí těm, jejichž rodiny mají nízké příjmy. Více než tisícovce studentů přiznala škola zhruba 1200 korun. Nárok na tuto částku mají posluchači, jejichž příjem v rodině je do 1,8 násobku životního minima. Studentům, jejichž rodinný příjem není vyšší než 1,1 násobku životního minima, škola vyplatila stipendium zhruba 2000 korun,“ vypočítává mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

Menza, nebo fastfoody?

Skončila doba svačinek a teplých večeří od maminky a teď se musíte starat sami a k tomu počítat s omezeným rozpočtem? Využijte studentské menzy, jejichž síť je poměrně široká a kde se i přes rozdílnou kvalitu jídel stravuje většina studentů. Menzy jsou dotovány, takže kompletní menu s polévkou, hlavním jídlem, pitím (většinou čaj nebo šťáva) a někde i zákuskem pořídíte do 30 korun, a na to nemá ani ta nejlevnější restaurace.

Brigády: 50 až 100 korun na hodinu

Kdo nechce spoléhat jen na štědrost rodičovské kapsy, má možnost si přivydělat na brigádě. „Mzdy brigádníků ve větších městech se pohybují zhruba od 50 korun za hodinu a výše, v Praze spíš od 60 korun,“ vypočítává Renata Šťastná z agentury Axial. Na výši odměny má vliv druh práce. Za doplňování zboží v hypermarketech dostane 55 až 60 korun na hodinu. Jako pokladní si můžete vydělat 65 korun a mzdy stoupají s náročností práce. Pokud budete pracovat v administrativě a využívat třeba angličtinu, může se vaše hodinová mzda přiblížit až ke 100 korunám. Operátoři a hostesky mají mezi 70 až 110 korunami za hodinu. Ačkoli se v Praze brigádníkům platí o 5 až 10 korun více, nejsou rozdíly takové jako dřív.

Jak se dá vyjít s penězi?

Kolik stojí skripta, doprava, ubytování a jídlo? Většina studentů při škole brigádně pracuje. Někteří se dokonce nechávají zaměstnat. Kolik peněz a za co utratí studenti ze tří různých vysokých škol?

Michal svoji spotřebu hradí částečně z výdělku – brigádně vypomáhá v cestovní kanceláři. Tam si vydělá minimálně 5000 korun měsíčně. Od rodičů dostává měsíčně 3000 korun a občasnou výpomoc materiální: jídlo a oblečení.

Michal, 25 let

Právnická fakulta UK Praha, bydlí v Havířově

Kolik utratí za měsíc?

kolejné 2000Kč

MHD (Praha, Havířov) 500 Kč

doprava (Havířov–Praha vlakem na Z kartu) 750 Kč

jídlo (500 Kč menza; 8x50 Kč oběd o víkendu; 350 Kč snídaně plus pravidelné nákupy) 3000 Kč

časopisy (Cinema, Chip, Stereo&Video) 200 Kč

kino 200 Kč

mobil (kredit, paušál) 500 Kč

internet (doma) 300 Kč

kluby, posezení s přáteli, sportovní akce 300 Kč

ostatní výdaje 2600 Kč

celkem 10 350 Kč



Jiří, 22 let

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, bydlí v Brně

Kolik utratí za měsíc?

jídlo (z domova, ale stejně ještě něco utratím) 500 Kč

bary, hospody 500 Kč

skripta (je nový školní rok) 1000 Kč

časopisy (Level, Nature, Score, Reflex, Science, National geografic, Esquire) 500 Kč

doprava – studentský kupon 210 Kč

vstupy do kina, divadla, na koncerty 500 Kč

mobil 500–700Kč

internet 300 Kč

celkem 4210 Kč



Jirka dostává měsíčně 5000 od rodičů, takže jeho náklady kapesné spolehlivě pokryje. Stejně však brigádně pracuje, vypomáhá v restauraci nebo v recepci hotelu a v hypermarketu. Měsíčně si tak přijde skoro na 8000 korun. Vydělané peníze si šetří na prázdninové cestování a plánovaný pobyt na zahraniční škole.

Nikola, 20 let

2. lékařská fakulta UK Praha, bydlí v Ostravě

Kolik utratí za měsíc?

bydlení, pronájem bytu platí přítel 0 Kč

jídlo (možná i víc, nejí v menze) cca 2000 Kč

doprava (tramvajenka) 230 Kč

cesty domů 500 Kč

učebnice, odborná literatura 200 Kč

pomůcky (fonendoskop, rukavice, roušky apod.) 50 Kč

mobil 300 Kč

sport 200 Kč

kino, divadlo 200 Kč

restaurace 300 Kč

celkem 3980 Kč



Nikola dostává měsíční kapesné 3500 korun. Přivydělává si psaním článků do studentských časopisů a krátkodobými brigádami. Měsíčně vydělá okolo 2000 korun. Oblečení a jídlo sponzorují rodiče, prarodiče nebo si je financuje z brigád.

Zdroj: www.studentin.cz