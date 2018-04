Studenty přitahuje práce v energetice a v bankách

Vyplynulo to z letošního ročníku průzkumu The Most Desired Company, který pravidelně každý rok pořádá studentská organizace AIESEC. Oslovuje zejména studenty škol s ekonomickým zaměřením. Běží pravidelně už od roku 1994. Letos se uskutečnil na více než 25 vysokých školách po celé republice mezi necelými třemi tisíci studenty.

"Zatímco společnost ČEZ byla šampionem i loňského ročníku, pořadí na dalších místech se letos změnilo. Druhou pozici obsadila společnost Google, proslavená svým internetovým vyhledávačem, a třetí místo získala Komerční banka. Na čtvrtém a pátém místě se umístily loňská dvojka a trojka – společnosti ČSOB a Coca-Cola," vyjmenovává Nathalie Chemayelová z AIESEC.

V první desítce najdete také společnosti L’Oréal ČR, Microsoft, IBM, Česká spořitelna a Unilever.

Kde chtějí studenti pracovat ČEZ (747)*

Google (675)

Komerční banka ( 567)

ČSOB (452)

Coca-Cola (412)

L’Oréal ČR (344)

Microsoft (335)

IBM (318)

Česká spořitelna (282)

Unilever (266) Pozn: * počty hlasů od absolventů

Výrazně si letos polepšily technické a IT společnosti, jako jsou Google, Microsoft a IBM. "Na finálních výsledcích se částečně odrazilo i to, že jsme na žádost mnoha IT firem oslovili více respondentů s technickým zaměřením. Chtěli totiž zjistit, jak si mezi absolventy stojí, jak je mladí lidé hodnotí," vysvětluje Petr Netušil, manažer projektu The Most Desired Company.

Google mladé lidi zaujal reklamou

Výjimku ovšem představuje společnost Google, která zabodovala u studentů všech oborů a umístila se v TOP10 dokonce i u studentů humanitních oborů. "Masivní reklama na Google Chrome zřejmě zvýšila spontánní znalost značky mezi studenty, a to nejenom jako poskytovatele služeb, ale také potenciálního zaměstnavatele," domnívá se Netušil a dodává, že si tato známá společnost v meziročním srovnání polepšila dokonce o dvanáct míst.

Může se hodit Širokou nabídku práce pro studenty a absolventy najdete na JobDNES.cz.

Z průzkumu dále vyplynulo, že studenti mají největší zájem o práci v oblasti marketingu, public relations a lidských zdrojů. Nejdůležitější je pro ně možnost kariérního růstu, zajímají se také hodně o pracovní vytížení a o možnosti osobního rozvoje – tedy o další vzdělávání a kurzy.

Auditoři propadli, neúčastní se veletrhů

Výrazný propad v hodnocení vysokoškolských studentů letos zaznamenali auditorské společnosti z velké čtyřky, a to nejenom celkově, ale také u studentů ekonomických oborů. Zatímco loni se společnosti PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte a Ernst & Young probojovaly do první desítky všechny, v letošní celkové TOP10 není ani jedna.

"Auditorům zřejmě uškodila jejich nepřítomnost na veletrzích práce a také to, že příliš neinzerují, takže se nedostanou do povědomí studentů," upozorňuje Petr Netušil.