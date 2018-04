Studium jazyka v zahraničí je drahé, ale účinné

Kurzy se pořádají pro děti, mládež i dospělé, u řady pobytů je však podmínkou věk nejméně 16 let. Většina škol si stanovuje jako minimum dva týdny, celková délka pobytu nebývá omezena, obvykle nepřekročí osm měsíců ­ ale po dohodě s cestovními kancelářemi lze sjednat i delší dobu.

Jak postupovat při výběru jazykového kurzu? Nejprve je dobré si ujasnit, kam vycestovat a především na jak dlouho. Porovnat nabídky jednotlivých cestovních agentur, zejména jde-li o studenta. Předem si spočítat, kolik finančních prostředků může člověk vynaložit,­ ať už na kapesné, nebo nákup dalších potřebných věcí. Přihlásit se je třeba co nejdříve, zejména pokud chcete odjet během letních prázdnin. Platí to i pro zájemce o dlouhodobější studium -­ nejbližší nástupní termín je v srpnu nebo v září.



Delší pobyt v zahraničí stojí až statisíce



Cena jazykového pobytu roste s počtem dnů, rozhoduje i vzdálenost. Pro srovnání: 14 dnů v Londýně i s ubytováním a stravou stojí kolem 20 000 korun, za dva týdny v New Yorku se zaplatí o 10 000 víc; záleží na tom, kolik hodin výuky si student zvolí. Cena se však také zvýší například o zpáteční letenku, která vyjde dráž do Ameriky než do Velké Británie, mnohem více se zaplatí i za pojištění, které v ceně pobytu zahrnuto není a musí si je obstarat každý sám. Stejně tak jízdenky na městskou hromadnou dopravu, kapesné, poplatek za vyřízení víza nebo registraci na škole.

Jak roste cena s délkou pobytu délka pobytu 2 týdny 3 týdny 4 týdny 32 týdnů Londýn 25.520 36.820 48.120 331.770 San Francisco 29.835 41.157 51.255 346.850

Pozn.: ceny jsou uvedeny v korunách a jsou pouze orientační, zahrnují výuku a ubytování v hostitelské rodině

Pramen: jazykové agentury



Jazykový kurz na 14 dnů





Vydat se do zahraničí studovat jazyk lze i na pouhý týden, ale je to efektivní? "Než se stačíte rozkoukat, jedete domů," říká učitel angličtiny Jan Helecký z Prahy. "Týden může v cizině strávit člověk, který se dorozumí, chce poznat okolí nebo odposlouchat přízvuk. Ale že by se za tak krátkou dobu něco naučil, to považuji za nesmysl. O něco lepší je odjet na čtrnáct dnů."

Kam se tedy vydat? Cestovní kanceláře zprostředkovávají studijní pobyty většinou na stejná místa, jen výběr škol se liší. Odjet je možno do Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Španělska nebo na Maltu. Jazyk však lze studovat i na vzdálenějších místech ­ třeba ve Spojených státech, Ekvádoru, Jihoafrické republice, Austrálii či na Novém Zélandu. Zaplatit si lze pouze ubytování bez jídla. ­ V takovém případě je však užitečné se informovat na ceny základních potravin v místě pobytu a předběžně si spočítat, zda je to výhodnější než si objednat třeba polopenzi.

Cestovní kanceláře sice zprostředkovávají ubytování, ale to neznamená, že si je člověk nemůže najít sám. "Někteří klienti si zaplatí pouze výuku a letenku, protože mají v místě pobytu známého nebo kamaráda, u něhož budou bydlet. Anebo se rozhodnou hledat ubytování až po příjezdu. Jenomže to může být riskantní," upozorňuje pracovnice GTS International. Nikdo totiž nezaručí, že si přístřeší najdou, zvláště odcestují­li v létě a budou chtít najít něco levnějšího.



Jazykový kurz na měsíc



Podle odborníků je lepší se zdržet v cizině déle. "Měsíční pobyt už může být přínosný, záleží na každém jedinci, jak se s jazykem popere a jak rychle bude dělat pokroky," uvažuje lektor Jan Helecký. "Určitě bez problémů pochytí přízvuk, výhodou je i každodenní dlouhodobý kontakt s hostitelskou rodinou nebo se studenty z jiných zemí ­ nutí to užívat cizí jazyk prakticky nonstop. Čtyři týdny jsou navíc dost dlouhá doba na poznání okolí, seznámení se s historií nebo zvyky tamní země." Při dlouhodobějších studijních pobytech je velice důležitý typ ubytování. Obecně jsou v nabídce hostely, studentské rezidence přímo v areálu školy nebo hostitelské rodiny. Levněji vychází pobyt na koleji než v rodině, hlavně pokud rodina bydlí v centru. Je možné do výběru ubytování zasáhnout? "Lze vyjádřit speciální požadavek a partner se snaží vyhovět; například chci bydlet s někým, kdo mluví německy," říká Andrea Oujezdská z GTS International. Do dotazníku se uvede například i to, že je člověk alergický na zvířata nebo je nekuřák. Měsíční výuka se vesměs vejde do 50 000 korun; ale rozhoduje intenzita výuky a typ zvoleného kurzu. Za čtyři týdny v hostitelské rodině v Berlíně si Student Agency účtuje 45 200 korun, týden navíc vyjde na 10 950 korun. Student Point bere za obecný kurz 47 235 korun, kdo si chce pobyt o sedm dnů prodloužit, zaplatí ještě 10 686 korun. GTS International nabízí čtyři týdny v Dublinu ve dvojlůžkovém pokoji za 30 300 korun; v ceně je zahrnuto ubytování v rodině s plnou penzí.

Přehled cen čtrnáctidenních pobytů Cestovní kancelář Místo Věk Cena pobytu (Kč) GTS International Hastings min. 16 18.900 Student Agency Hastings od 16 17.630*

Student POINT Hastings 12-18 25.810**





Pozn.: cena zahrnuje: výuku angličtiny 20 hodin týdně, ubytování v hostitelské rodině s polopenzí, informace o cenách jsou z katalogů a internetových stránek uvedených studentských agentur.

*cena platná v období 16. 6.­25. 8. 2003,

**v ceně je zahrnuta plná penze

Máte zkušenosti se studijními pobyty v zahraničí? Jsou opravdu o tolik účinnější než jazyková výuka doma? Zdají se vám předražené, nebo výsledek odpovídá ceně? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.