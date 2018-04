Studium jazyka: vybírejte dobře!

Nejdražší jazyková výuka nemusí být ta nejlepší



Zázračnou pilulku na rychlé zvládnutí cizího jazyka ještě nikdo nevymyslel. I když by ji kdekdo přivítal a rád za ni zaplatil. Zatím však musíme volit z jiných možností. Které to jsou?

Výuka jazyků - typ "vytížený mladý muž"



Úroveň současných znalostí: středně pokročilý. Co požaduje: umět řeč na velmi dobré úrovni pro svoji práci. Kdy má čas: dvakrát týdně večer, některé víkendy. Odpovídáte těmto charakteristikám? Chcete vědět, co je pro vás nejlepší?

Výuka jazyků - typ "žena na mateřské dovolené"



Úroveň současných znalostí: základy ze střední školy. Co požaduje: oživit základní znalosti a pokračovat ve studiu. Kdy má čas: jednou týdně kurz mimo domov, v případě domácího vyučování by mohla studiu věnovat více času. Jste to vy? Co je pro vás vhodné?

Výuka jazyků - typ "chronický začátečník středního věku"





Začínali jste s jazykem již někoilkrát, ale nikdy jste se nedostali za prvních pár lekcí? Chcete se naučit jazyk tak, abyste se, aby se domluvili při cestách do zahraničí? Pak je tento článek prácě o vás.



Výuka jazyků - typ "mladý cestovatel"

Chcete vycestovat do zahraničí za prací nebo studiem? Jste středně pokročilí ve svých znalostech a přejete si být při cestách jazykově soběstační?

Naučit se dobře anglicky se dá i za málo peněz



Tak to alespoň tvrdí Duncan Lambe, ředitel jazykové školy Britské rady. Necháte si od něj poradit, jaká jazyková výuka je pro vás nejlepší a který z typů kurzů zvolit?