Studium jazyků: čtvrt hodiny denně

Jako první krok je třeba vědět, proč se člověk jazyk učí, a studium od začátku směrovat k tomuto cíli. Například chcete-li studovat v zahraničí, potřebujete komunikovat s nadřízenými v práci, snažíte se získat zaměstnání v orgánech EU nebo se pouze chystáte vylepšit si školní znalosti. Právě podle stanovených požadavků se pokuste najít si specializovaný jazykový kurz. V současné době, alespoň ve větších městech, je mezi jazykovými školami velká konkurence. Každá se snaží nabízet své specifické produkty zaměřené určitým směrem, např. krátkodobý kurz 'Jak správně telefonovat anglicky', 'Jak napsat životopis', 'Jak prezentovat příspěvek na mezinárodní konferenci' a podobně. A ještě si můžete vybrat přiměřenou jazykovou úroveň - od mírně až po velmi pokročilé.

Dávejte si postupné cíle, které jsou dosažitelné a kontrolovatelné v přiměřeném časovém období. Ideální jsou právě zmíněné krátkodobé kurzy, které vyžadují 20 až 60 hodin studia, to znamená jeden až tři týdny poměrně intenzivní práce, a potom si lze na chvíli odpočinout. V případě, že kurz trvá celý školní rok, rozdělte si jej na

pololetí. Renomované školy na konci pololetí nabídnou postupový test. Minimální počet bodů pro postup bývá zpravidla kolem 60 procent. Stanovte si tedy vyšší cíl, třeba 70 procent, a vytvořte si vlastní plán pro dosažení tohoto cíle. Například víte-li, že vaší slabinou jsou nová slova a výrazy, soustřeďte se právě na ně. To bude vyžadovat pravidelné opakování a práci podle hesla 'málo, ale často'. Lepší než 'udělat' celou lekci za jedno odpoledne je udělat každý den jedno nebo dvě cvičení a naučit se pár nových slovíček.V jazykové výuce více než kde jinde platí: opakování je matka moudrosti. Těch deset patnáct minut denně si každý, kdo opravdu chce, najít může. Je to ideální využití 'hluchých míst', třeba cestou do práce v metru, tramvaji, autobusu či vlaku. K procvičování nepotřebujete ani knížku či sešit s poznámkami. Stačí se soustředit a vybavit si několik slovíček nebo poslední článek a přeříkat ho vlastními slovy. Vzpomenout si na téma, které jsme v kurzu naposledy probírali, co říkali spolužáci, a rozhodnout se, jak bych teď odpověděl já. Důležité je poskládat smysluplnou větu, vzpomenout si na co nejvíce slovíček, i když to nebude vždy gramaticky úplně správně. Každý člověk dělá chyby a ve vyučování obecně se v současné době s chybou pracuje, protože jak pro studenty, tak pro učitele jsou chyby důležitou informací o tom, co bylo a nebylo zvládnuto a co vyžaduje ještě další práci. Nebojte se mluvit a psát. Každým úspěšným pokusem se zvýší vaše sebevědomí, pocit úspěchu a chuť učit se dál.Učte se s kamarádem. Můžete se navzájem podpořit, kdyby jeden z vás ztrácel vůli pokračovat, a můžete si navzájem připomínat svůj dlouhodobý cíl a soutěžit v dosahování krátkodobých cílů. Snažte se používat to, co jste se už naučili. V knihovnách si můžete půjčit knihy v cizím jazyce v určitém stupni obtížnosti (snažte se je číst bez slovníku - učte se odhadovat významy slov Někteří autoři používají jednoduchý jazyk a váš učitel vám určitě rád nějakou vhodnou knihu doporučí. Choďte do kina na zahraniční filmy bez dabingu, poslouchejte cizojazyčný rozhlas. Dávejte si přitom drobné úkoly, např. co a kde se stalo - odpověď jednou větou - nebo o kterých zemích a lidech byla řeč; další detaily začnete rozeznávat později. Vyhledávejte kontakty s rodilými mluvčími cizího jazyka, turisty, choďte na akce zahraničních kulturních středisek, např. koncerty, besedy se zajímavými lidmi. Zajímejte se o možnosti e-learningu, máte-li čas na koníčky, internetové stránky v cizím jazyce budou zdrojem nových informací i pokroku v jazyce. Pokud máte školou povinné dítě, můžete se učit spolu, ale středoškoláci už jsou většinou rychlejší než rodiče. Ale zase to může být dobrá pobídka pro oba.