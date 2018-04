Studium, které neprobíhá v učebnách

Je vhodné například pro osoby výdělečně činné, ženy na mateřské dovolené, nebo pečující o děti či příbuzné. V názvu distančního studia je obsaženo slovo vzdálenost (distance). A je to tak. V průběhu distančního studia jsou totiž studující a učitelé od sebe odděleni, výuka neprobíhá v učebnách a nemá podobu přednášek a seminářů vyžadujících každodenní osobní účast obou stran. Je multimediální, což znamená, že kromě tištěných textů využívá i magnetofonové záznamy, počítačové sítě CD a DVD nosiče, telefony, fax, e-mail i televizní či rozhlasové přenosy. Přitom základním studijním materiálem jsou tištěné texty, které lze využít i při jiných formách studia.



Komu je určeno distanční studium a jak probíhá?



Distanční formou lze v zásadě studovat jakýkoli obor. Jedinou výjimkou je medicína. Na rozdíl od humanitních a uměleckých směrů je pro distanční studium vhodnější oblast technická a přírodovědná. Této formy studia mohou využít ti, kterým zdravotní,

osobní, finanční a jiné důvody brání v prezenční podobě studia, vyžadující pravidelnou přítomnost na výuce. Výuka probíhá pod dohledem tutora, což v překladu znamená něco jako domácí či soukromý učitel, konzultant. Toto označení zdůrazňuje odlišnou funkci ve srovnání s úlohou učitele v prezenčním vzdělávání (dříve nazývaném denní). Ani distanční studium se však nevyhýbá kontrole nabytých znalostí v podobě zkoušek a hodnocení samostatných prací, které distanční studenti často vypracovávají. Na závěr kurzu student vykonává zkoušku, z pochopitelných důvodů prezenčně. Může jít o test, písemnou práci či ukázky praktických dovedností.Během distančního studia je možné zůstat ekonomicky aktivní, model studia je velmi přizpůsobivý. Základní rozdíl proti dálkovému studiu, které vedlo ke zkratkovitosti v podávání učiva, je ve vztahu tutora a studentů: účastníci distančního vzdělávání již nestudují zcela izolovaně, ale mohou být během svého studia v pravidelném spojení s tutory, přičemž jsou tyto kontakty značně individualizované. Tím se přibližuje distanční vzdělávání prezenční formě studia. Každý student jedná s tutorem samostatně a má v podstatě pro každý předmět svého osobního tutora (konzultanta). Ten pomáhá studium organizovat a řídit, orientuje studenta v problémech, směruje ho k jejich řešení. Žák si v rámci obecných pravidel sám určuje postup studia, což je jeho velká výhoda.Individualizace výuky je současně jedním z největších problémů distančního vzdělávání. Dosavadní formy výuky přinášely i vzájemnou výměnu poznatků a osvojovaných dovedností mezi studenty a učiteli i mezi studenty navzájem. A tyto možnosti sociálních kontaktů při individualizované formě výuky chybějí. Proto i v distanční formě studia je v každém semestru součástí výuky několik seminářů (tzv. tutoriály). V jejich rámci si studenti v diskusích mezi sebou a v rozhovorech s tutory ověřují, do jaké míry ovládli předepsané učivo, a řeší společně problémy, které se objevily při individualizované výuce.Někomu může také vadit vyšší cena studijních pomůcek, někdy i nutnost kombinovat toto studium s prezenční formou, zvláště v oborech, jako jsou psychosociální výcvik, výuka hry na hudební nástroje a podobně.Na rozdíl od jiných forem studia je v distančním studiu zavedena praxe uzavírání smluv mezi klientem a vzdělávací institucí. Předtím se samozřejmě během konzultace seznámí pracovníci vzdělávací instituce s představami klienta o náplni studia a podají mu informace o jeho podmínkách a průběhu. To vše by měl klient posoudit ještě před podpisem smlouvy. Přitom je dobré nespoléhat se jen na jednu nabídku konkrétní vzdělávací instituce, ale informovat se, co nabízejí jiné. Nabídkový seznam distančního studia periodicky vydává Národní centrum distančního vzdělávání, informace lze nalézt i na internetu (www: csvs.cz).