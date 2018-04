Studium na vysoké škole stojí tolik co nové auto

Než vysokoškolák přinese domů svoji první výplatu, investují do něho rodiče více než milion korun. Je to málo, nebo moc? Jak pro koho. V průměru to dělá 47 640 korun ročně nebo 3970 korun měsíčně. Řešení financování vysokoškolským úvěrem, které je ve vyspělých zemích běžné a oblíbené, se u nás ale moc nenosí.