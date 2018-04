Studium při práci

Rozhodla jsem se při práci ještě studovat. Jenže mé zaměstnavatelce to vadilo a řekla, že s tím mám přestat, protože prý chodím do práce unavená. Kvůli tomu mne pak přeřadila na jinou práci. Raději jsem dala výpověď, ale ona mi vyhrožuje dál. Může mě vyhodit ve výpovědní lhůtě?

Z. Štefánková, Praha



Zvyšování kvalifikace zaměstnance formou studia při zaměstnání je považováno za překážku v práci na straně zaměstnance pouze v případě, kdy zasahuje do pracovní doby zaměstnance. V takovém případě potřebuje zaměstnanec souhlas zaměstnavatele. Nezasahuje-li však studium do pracovní doby zaměstnance, nemůže zaměstnavatel zaměstnance ve vzdělávání jakkoli omezovat.

Druh práce zaměstnance, který je sjednán v pracovní smlouvě, nemůže zaměstnavatel bez jeho souhlasu měnit. Může pouze změnit pracovní náplň, a to jen v rozsahu, který odpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě. Je-li zaměstnanec ve výpovědní době, může být jeho pracovní poměr ukončen i okamžitým zrušením, existuje-li důvod uvedený v § 53 zákoníku práce.

Vytýká-li zaměstnavatel zaměstnanci porušování pracovní kázně nebo špatné pracovní výsledky, leží důkazní povinnost takového tvrzení na jeho straně. Bezdůvodně vyvíjený nátlak na zaměstnance za účelem rozvázání pracovního poměru s ním lze považovat za zneužití postavení zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích na újmu zaměstnance ( § 7 odst. 2 ZP).