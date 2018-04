Studium pro vrcholové manažery

Studium MBA (Master of Business Administration) umožňuje získat diplom otevírající dveře velkých mezinárodních firem. V minulém čísle jsme uvedli první část přehledu institucí, které tento typ vzdělání v České republice umožňují. V nabídce MBA studia je možné najít program vhodný jak pro vysokoškoláky s dlouholetou praxí, tak pro čerstvé středoškoláky. Vyučuje se převážně v angličtině, ale je možné si vybrat i češtinu a němčinu.Nabízí studium MBA na základě smlouvy s Liverpool John Moores University. Studium trvá tři roky a je organizováno jednou měsíčně v pátek a sobotu. Probíhá v českém jazyce. Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání a tři roky praxe nebo ukončená střední škola a minimálně pět let řídicí praxe. Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor. Jeden rok studia stojí 63 000 korun.MBA studium je organizováno ve spolupráci s francouzskou Ecole Superieure de Commerce et de Management. Probíhá poslední dva víkendy v měsíci od pátku do neděle (dohromady 20 hodin) po dobu jednoho kalendářního roku a stojí 8 500 USD. Výuka je v angličtině. První polovina roku je společná, a poté se studenti rozdělí podle zaměření na finance, marketing nebo řízení informačních systémů. Pro přijetí je požadován vysokoškolský diplom a praxe, nebo ukončená střední škola a nejméně 10 let praxe v oboru, který chce dotyčný studovat. Dva doporučující dopisy v angličtině (z firmy, ze školy). Součástí přijímacích zkoušek je pohovor v angličtině s ředitelkou programu a koordinátorem z francouzské školy. Nutná je jazyková zkouška TOEFL (Test of English as a Foreign Language). V únoru 2002 začíná nový MBA program i pro čerstvé absolventy vysokých škol.Je jednou z jedenácti fakult britské Open University Business School. Nabízí MBA studium pro vysokoškoláky (pět šestiměsíčních modulů) i středoškoláky (devět šestiměsíčních modulů) v pěti českých městech. Jeden modul stojí přibližně 25 000 korun. Pro zájemce z řad středoškoláků umožňuje Open University takzvanou "otevřenou cestu", kdy jediný požadavek k přijetí je dosažených 18 let věku. Pro vysokoškoláky je nutná ukončená VŠ, věk 27 let a 4 roky manažerské praxe. Jazykové zkoušky nejsou požadovány, ale předpokládá se částečná znalost angličtiny, protože všichni končí studium v angličtině. Je možné se zúčastnit jazykového kurzu pořádaného ve spolupráci s British Council. Ten však není součástí studia. Studium je organizováno distanční formou, což je podle absolventů školy výhoda, protože je možné si studijní plán upravit podle vlastního volného času. Každý má svého konzultanta (tutora) a čtyři hodiny konzultací týdně. Jednou měsíčně probíhá schůzka studijní skupiny. Studijní výsledky jsou průběžně hodnoceny. Každý modul je ukončen zkouškou, která umožní další pokračování ve studiu.Open University má pobočky i v Brně, Liberci, Ostravě a Plzni.Tento dvouletý program je garantován mezinárodní radou, ve které jsou kromě pořádající univerzity zastoupeny britské SAC Aberdeen a University of Wolverhampton, Wageningen University z Nizozemska a irská University College Cork. Podmínkou přijetí je vysokoškolské vzdělání (i bakalářské) a aktivní znalost angličtiny, výhodou je tříletá praxe. Program je nabízen v distanční formě, to znamená, že je možné zvolit individuální studijní plán. Výuka probíhá v šesti výukových modulech. Třetina je realizována v angličtině. Pravidelně zde figurují zahraniční lektoři. Cena celého programu je 65 000 korun.Nabízí MBA program(koncept Action Learning) realizovaný ve spolupráci s nizozemskou institucí pro MBA vzdělání Business School Netherlands International (BSNI). Do studia mohou být zařazeni posluchači, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání (výjimečně postačí středoškolské) a nejméně tři roky praxe v manažerské pozici. Zájemci o MBA diplom musí absolvovat 6-8 měsíční program obecného managementu, zakončený certifikátem GMP (General Management Programme). Na ten navazuje 20-24 měsíční kurz MBA. Výuka probíhá v češtině s českými lektory. Cena studia: program GMP, pro zapsané v roce 2001 76 850 korun, pro zapsané v roce 2002: 86 072 korun. Program MBA, pro zapsané v roce 2001: 186 030, pro zapsané v roce 2002: 212 074 korun.MBA program je možno studovat buď formou denního, nebo exekutivního studia. Celý program je složen ze 16 kurzů, přičemž každý trvá 44 vyučovacích hodin. Délka denního studia je 10 měsíců. Exekutivní studium je na škole poskytováno formou denního studia rozloženého na období 2 až 4 let. Studium se skládá ze 3 hlavních bloků - Finance a účetnictví, Marketing, a Řízení lidských zdrojů - v každém z těchto oborů lze získat samostatný certifikát. Výuka na U.S. Business School in Prague (USBSP) probíhá pouze v angličtině. Na škole vyučují zahraniční profesoři z prestižních amerických a evropských univerzit. Titul MBA je úspěšným absolventům udělován partnerskou americkou univerzitou - Rochester Institute of Technology. USBSP je jedinou institucí v České republice, která nabízí denní MBA program a kreditovaný mezinárodní prestižní akreditační institucí AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business. USBSP vyžaduje od uchazečů o studium kromě ukončeného vysokoškolského vzdělání alespoň bakalářského stupně, absolvování zkoušek TOEFL a GMAT (Graduate Management Admission Test) s dobrým výsledkem. Škola má systém poskytování stipendií, který kromě jiného závisí i na počtu dosažených bodů při zkoušce GMAT. Studium MBA na USBSP v letošním akademickém roce stálo 16 000 USD. Pro studenty z České republiky a ostatních východoevropských zemí, kteří studují v denním režimu, existuje na USBSP systém finanční pomoci.