Studium v Británii se vyplatí

Pro britské školství je typické, že nevytváří všeobecně vzdělané absolventy, ale spíše úzce specializované odborníky. Zvolí si obor (či dva) a ten prostudují do hloubky. To se praktikuje v podstatě již od 16 let věku.

Na druhou stranu způsob výuky je trochu jiný než v Česku a umožňuje u studentů rozvinout schopnosti, které se dobře uplatní v zaměstnání. Ve školách je kladen důraz na kritické myšlení a formování vlastního názoru. Od studentů se nevyžaduje memorovaní, zato se hodně píší eseje, kde studenti musí prokázat, že zkoušené problematice rozumějí a mají na ni vlastní názor. Ústně se nezkouší téměř vůbec. Důvodem je snaha o co největší objektivitu ve známkování. I eseje jsou opravovány anonymně.



Změny po vstupu do EU



Velká Británie je jednou ze zemí EU, která nevyžaduje přechodnou dobu po vstupu Česka do společenstí. Znamená to, že pro českého ani slovenského občana neplatí ve Spojeném království žádná omezení, která by vyplývala z jeho státní příslušnosti.

Mají možnost přihlásit se na jakoukoli střední či vysokou školu. Velkým přínosem bude zavedení "evropských" cen školného. Doposud český student z nečlenského státu platil na univerzitách až dvakrát víc.

Každý musí pochopitelně projít standardním přijímacím řízením, a pokud bude přijat, získá zcela stejné podmínky jako student britský: stejný nárok na sociální zabezpečení, na získání ubytování (koleje, internáty) či udělení stipendií. Dosažené vzdělání bude mít platnost ve všech zemích EU. Avšak pozor: maturita složená ve Velké Británii platí v Česku pouze v případě, že její součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury.

Existují různé možnosti, jak studovat ve Velké Británii: od jazykové školy přes studium na college až po univerzitu. Zatímco na jazykové škole se bude student angličtinu učit, ke studiu na college a na univerzitě již potřebuje mít jazyk velmi dobře osvojený.



Na jazykovou školu



Mnoho českých studentů jezdí do Velké Británie na jazykové kurzy. Jejich nevýhodou je, že vyžadují velkou počáteční investici a je těžké (ne-li nemožné) na ně sehnat grant. Ovšem díky dostatku volného času při studiu (výuka je okolo 15 hodin týdně) si na ně lze postupně vydělat. Vysoké školné většinou koresponduje s dobrou kvalitou výuky, proto není dobré snažit se ušetřit za každou cenu. Nejlevnější kurzy stojí ročně už od 350 liber. Standardní školné je od 550 do 750 liber. Nejkvalitnější školy, které se mohou pochlubit akreditací British Council, stojí od 900 do 2000 liber. Jsou pravidelně ze strany British Councilu kontrolovány, proto musí dodržovat určitý počet studentů ve třídě, kvalitu a pestrost výuky. Na všech jazykových školách potkáte převážně studenty z východní Evropy, Asie a Jižní Ameriky.

Na webové adrese www.hotcourses.com je k dispozici databáze všech jazykových škol ve Velké Británii.

Absolvovat anglické A-Levels



Britské střední školy se od českých neodlišují jenom známým nošením uniformy. Učitelé zastávají méně autoritativní role, se studenty častěji diskutují a přistupují k nim více partnersky. Cílem britských učitelů je najít ve studentech talent a rozvinout ho. Pokud je někdo hudebně nadaný, je u něj hudební výchova považována za důležitější než třeba matematika. Britové začínají A-Levels (cesta k anglické maturitě) v 16 letech a doba studia na anglické college netrvá obvykle déle než dva roky.

Na začátku studia si každý vybere pouze tři, maximálně čtyři předměty, kterým se potom po celé dva roky věnuje. Škála maturitních předmětů je velmi rozmanitá (setkáme se např. i s herectvím či naukou o médiích). Přestože se studium pouhých tří předmětů může zdát českým studentům jako "hračka", intenzita vybraných modulů spíše přesvědčí o opaku.

Cílem dvouletého studia je připravit každého studenta k závěrečným zkouškám, které se skládají převážně z písemného projevu na různá témata. Skutečnost, že Britové už v 16 letech zaměří svou pozornost pouze na určité předměty, jim zužuje všeobecný přehled.

Informace o britských univerzitách * www.hero.ac.uk

* www.prospects.ac.uk

* www.ucas.ac.uk

* www.edexcel.org.uk

Cena kurzu za rok na college se pohybuje okolo 400 liber za jeden předmět na rok. V soukromých elitních boarding schools se může školné pohybovat až okolo 20 000 liber ročně. Můžete se pokusit získat stipendium, které pro středoškoláky nabízí například Open Society Fund (www.osf.cz).



Britské univerzity



Každý český student, který chce absolvovat vysokou školu v Británii, musí mít složenou maturitní zkoušku a zkoušku IELTS (viz dále). Pomaturitní studium ve Velké Británii má tři stupně:

První stupeň - kurzy trvají tři roky a jsou zakončeny titulem BA (Hons), bakalář umění, nebo BSc (Hons), bakalář vědy. Forma studia je podobná jako v Česku, kombinace přednášek, většího množství samostudia a výzkumu.

Druhý stupeň - další jeden až dva roky studia nebo výzkumu zakončené titulem Master (M. A., M. Sc. apod.).

Třetí stupeň - dva roky studia nebo výzkumu (MPhil), tři roky výzkumu (PhD nebo D. Phil.).

Na první stupeň se student hlásí prostřednictvím organizace UCAS (Universities and Colleges Admissions Service), která vyplněné přihlášky spolu s dalšími dokumenty rozesílá na jednotlivé univerzity.

IELTS - vstupní zkouška na britské školy IELTS (International English Language Testing System) je uznávanou vstupní zkouškou jak na britské, australské, novozélandské a kanadské univerzity, tak i na střední a odborné školy. Kdo chce studovat v některé z těchto zemí, bude tuto zkoušku potřebovat. Všichni kandidáti jsou zkoušeni z poslechu, čtení, psaní a mluvení. Zkouška z poslechu a z mluvení je pro všechny kandidáty stejná. Výběr pro čtení a psaní je určen tím, jaký je důvod IELTS zkoušky, zda akademický, či všeobecně vzdělávací. Akademické čtení a psaní je určeno těm, kteří se hlásí ke studiu na vysoké škole, všeobecné čtení a psaní pro střední a odborné vzdělání. Výsledek, který obdržíte během dvou týdnů, je platný dva roky. IELTS zkouška stojí 73 liber a platí se přímo ve zkouškovém centru. Testy probíhají každý týden, avšak zkoušky jsou až na dva měsíce vyprodány.

Další informace: www.ielts.org



Uzávěrka přihlášek je od 1. září do 15. prosince na následující akademický rok (přihlášku si lze podat maximálně na šest univerzit). Nejjednodušší je asi elektronické přihlašování (na disketě nebo přes Internet http://www.ucas.ac.uk). Problémem terciárního vzdělávání v Británii je školné, které bývá dosti vysoké. Proto se zájemci budou snažit získat grant nebo stipendium. Informace o stipendiích podá British Council. Částečné nebo plné stipendium mohou udělit jednotlivé univerzity.

Podrobné informace o školném a životních nákladech najdete na http://www.britishcouncil.org/education/resource/infosheets/index.htm





Autorka je šéfredaktorkou časopisu StudentIn /cechova@studentin.cz/