Studium v EU bude levnější

Není už třeba stát fronty na víza a shánět potvrzení o finančním zajištění.

Čeští studenti se mohou přihlásit na kteroukoliv univerzitu v zemích EU a budou mít stejné podmínky pro přijímání i studium jako obyvatelé daného státu. Pokud se v některé zemi platí školné, je možné získat z různých míst stipendia a jiné finanční podpory. Dříve měli studenti z Česka jako nečlenského státu na vysokých školách v EU zvýšené školné. Například ve Velké Británii bylo až o 5000 liber ročně vyšší. Nyní lze počítat se standardní cenou, kterou platí všichni členové společenství.



Škola na východě je levnější



Školu v zahraničí si dříve studenti vybírali hlavně prostřednictvím zahraničního oddělení své univerzity. Nyní řeší otázku, jak se v záplavě všech možností neztratit. Kompletní a přehledné informace studenti naleznou na serveru Ploteus, který vznikl pod záštitou Evropské komise, na adrese europa.eu.int/ploteus. Výjezdy do zahraničí mohou studenti absolvovat i několikrát během studia. Evropská unie vychází vstříc tím, že se snaží systémy vysokého školství co nejvíce sjednocovat. Vytváří jakýsi mezinárodní kreditní systém, na jehož základě bude možné absolvovat během studia jednotlivé předměty či semestry na různých školách v několika zemích.

Studenti by neměli směřovat jenom do západoevropských zemí, ale i do nově přistoupivších států, jako jsou Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko či Slovinsko. Studium tam je mnohem levnější a přitom může nabízet podobné perspektivy jako na Západě.



Uznání českých diplomů



S postupným otevíráním pracovních trhů Evropské unie vyvstává otázka uznávání vzdělání dosaženého v Česku.

V evropské legislativě se rozlišuje mezi profesním a akademickým uznáváním. Profesní uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, ke kterým stačí doklad o faktickém výkonu v oboru. Výsledkem procesu profesního

Studenti práci v EU získají snáze...více naleznete v přiloženém článku ZDE.

Programy EU k podpoře vzdělávání Program Leonardo da Vinci



Evropský program zaměřený na rozvoj kvality a inovací v evropských systémech a praxi odborného vzdělávání. Česko se ho již účastní (k programu byly přizvány kromě členských zemí EU a EHP také všechny kandidátské státy). V Česku zaštiťuje: Národní agentura programu Leonardo da Vinci, Národní vzdělávací fond, www.nvf.cz.



Program Mládež



Vzdělávací program je zaměřen na oblast neformální výchovy a vzdělávání mládeže. V Česku zaštiťuje: Česká národní agentura Mládež, www.youth.cz



Program Socrates



Podporuje spolupráci škol, rozvoj vzdělávacích systémů a zlepšení kvality výchovy dětí, mládeže a dospělých. Nabízí studujícím možnost vzájemného poznání a posílení vědomí evropské identity. V Česku zaštiťuje: Národní agentura Socrates Praha, www.socrates.cz

uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání. Profesní uznávání je záležitostí zaměstnavatele.Akademické uznávání je možno definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jednoho (domácího nebo cizího) vzdělávacího zařízení jiným vzdělávacím zařízením. Akademické uznávání je usnadněno multilaterálními a bilaterálními úmluvami. Je to především Úmluva o uznávání kvalifikací ve vysokoškolském vzdělávání v evropském regionu (tzv. Lisabonská úmluva), která může usnadnit i přístup na trh práce v souladu s právními předpisy smluvní strany, v níž je o uznání žádáno. Dalšími mnohostrannými úmluvami jsou Úmluvy Rady Evropy č. 15, 21, 32 a 49, Úmluva o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu. Ze současných členských zemí EU není Česká republika vázána bilaterální úmluvou se žádným státem.Z budoucích členských států EU má bilaterální dohodu se Slovenskem, Maďarskem, Polskem a Slovinskem. Pokud potřebujete získat více informací o akademickém uznávání, podívejte se na oficiální stránky www.naric.cz.Jak budeme využívat lepších podmínek pro studium a práci v zahraničí? Dosud jsmebyli na evropských univerzitách přijímáni jako "studenti z Východu", kterým je třeba pomáhat a podporovat jejich možnosti. Nyní budeme mít v rámci jednotné unie téměř stejné podmínky ke studiu jako třeba Němci nebo Francouzi. Na jednu stranu je to obrovská příležitost, na druhou stranu však i velká zkouška.Student z Česka bude vystaven konkurenci a bude muset ukázat, že o studium skutečně stojí. Asi stále ještě nejsme naučeni přemýšlet v evropském kontextu. Nesršíme zrovna nápady, jak napsat projekt, který posílí evropskou integraci nebo zlepší česko-německé vztahy.Přitom to jsou dovednosti, které k úspěchu na evropském konkurenčním poli budeme potřebovat. Studium v zahraničí nepřinese jenom tu změnu, že k snídani budou bagety a croissant, ale také budeme skutečně pracovat. Musíme se naučit psát projekty, na jejichž základě teprve dostaneme možnost studovat v zahraničí. Na evropských univerzitách budeme psát eseje, zaujímat a obhajovat své názory v cizím jazyce.