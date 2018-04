Studium v USA se cení

Odjet studovat do USA není úplně snadné. Nejprve je třeba se trochu zorientovat v americkém systému vysokého školství. Americké vysoké školy mají dva stupně: tzv. colleges a graduate schools.

Na college jdou američtí studenti po skončení střední školy, tedy v 17 nebo 18 letech. College trvá čtyři roky a je zakončena titulem Bachelor of Arts, srovnatelným s naším bakalářem. Důležité je, že college nebývá jasně od začátku vyhraněná jedním směrem. Lze na ní studovat úplně všechno (základy snad všech věd), studenti si pouze ke konci studia vybírají specializaci, ze které skládají závěrečnou zkoušku a získávají bakalářský titul.

Existují také populární community colleges, kde lze během dvou let dosáhnout Associate Degree a pak přejít na čtyřletou školu, kde získáte bakalářský titul. Výhodou tohoto postupu je, že studium na community college je o dost levnější a je také velmi snadné se tam dostat. Proto je to zajímavá alternativa zvláště pro ty, kteří nejsou tak dobrými studenty na střední škole.

Graduate school

Graduate school je určena starším a zkušenějším studentům a oproti college je jasně zaměřena pouze na jeden obor. Na graduate school je možné studovat na dvou programech, MA nebo MS (Master of Arts, Master of Science, existují také specializované master programy, např. důležité je tam to M, tedy Master, podobně jako náš magistr, v ekonomických oborech MBA - Master of Business Administration) nebo rovnou PhD (náš doktorát).

Vystudovat celou americkou college nemá pro české studenty prakticky velký význam. Získané vzdělání je příliš všeobecné a často pouze povrchní. Dobrou zkušeností však může být navštěvování college pouze po dobu jednoho roku na základě speciálního stipendia nebo výměnného pobytu zařízeného domovskou českou školou, protože pak se student může podrobněji zaměřit na to, co ho opravdu zajímá.MA program má tu výhodu, že netrvá dlouho a získaný titul je uznáván po celém světě. Student také neztrácí čas s věcmi, které ho nezajímají. PhD programy trvají déle a jsou zaměřeny čistě na ty studenty, kteří se chtějí dále seriózně věnovat akademické kariéře. Jejich výhodou je, že na tyto programy se nejsnáze shánějí stipendia.

Výběr školy a přihlášení

Kromě špičkových univerzit je v USA spousta druho- až třetiřadých univerzit. Některé školy berou všechny, kteří se přihlásí, jiné, ty selektivní, berou např. pouze 15 procent přihlášených. Většina škol je někde mezi. Je třeba si trochu věřit a hlásit se jen na lepší univerzity. Žebříčky škol lze nalézt například na adrese http://www.usnews.com/usnews/ed u/beyond/bchome.htm. Seznam všech graduate schools najdete na www.gradschools.com. Pokud jste si vybrali školu a program, který vás zajímá, je třeba se přihlásit. Jako první zkontrolujte datum pro podání přihlášky na příští akademický rok. Toto datum se velmi liší, u některých škol

Kde hledat informace Základní:

educationUSA.state.gov

Obecné o college:

www.edupass.org

www.collegeview.com

Přehledy škol:

www.petersons.com/educationusa

www.collegeboard.com

www.princetonreview.com

Vyhledávač stipendií:

www.iefa.org

Nadace nabízející stipendia

(pouze postgraduálni):

www.fulbright.cz

www.vize97.cz

www.bariery.cz

www.hlavkovanadace.cz

www.rotary.org/foundation

www.aauw.org

www.peointernational.org

(většinou prestižnějších) to může být i tak brzy jako 15. prosince, u jiných škol je uzávěrka přihlášek až 31. května.Přihlášky jsou různé, ale musíte počítat s několika standardními požadavky. Prvním z nich je složení zkoušky TOEFL (Test of English as a Foreign Language), a to v rozmezí od 500 do 600 bodů (213-250 v počítačové verzi testu).U přihlašování na graduate school se velmi často vyžaduje i zkouška GRE (Graduate Examination Record), která testuje obecné studijní předpoklady uchazeče. Na www.gre.org je možné stáhnout si ukázkové testy.Další standardní částí přihlášky je doporučení, většinou bývají dvě až tři. Doporučení vám musí vyplnit profesor, který vás zná, případně váš šéf, pokud už pracujete. Nakonec zbývá už jen napsat stručný životopis a motivační dopis.Výběr uchazečů je na každé univerzitě značně neprůhledný proces, ve kterém se hodnotí přihláška jako celek, tj. výsledky testu GRE, doporučení, motivační dopis i průměr známek z předchozího studia, takže si nikdy nemůžete být jisti, jak na tom doopravdy jste.

Jak to zaplatit

Náklady na roční studium na lepší univerzitě jsou přibližně 30 000 dolarů, pokud se počítá školné i výdaje na stravu a bydlení. Školy hojně poskytují různé finanční výhody, nabízejí asistentská místa a jinak své studenty podporují. Podrobnosti se u každé školy velmi liší, většinou se nejvíce podporují programy PhD, u nichž se nepředpokládá, že jsou studovány za účelem získání více peněz v další kariéře. Nejlepší podmínky jsou u technických a přírodovědných programů.

Test GRE vás vyjde na 140 dolarů, TOEFL na 130 dolarů a přihláška na 20-60 dolarů.

Pokud budete přijati na školu v USA, měli byste bez problémů získat vízum F-1, které vás opravňuje v omezené míře i pracovat (pouze na campusu, odborně a na odborných stážích). Možná budete muset prokazovat, že máte ke studiu dostatek finančních prostředků, to už pak záleží na získaném stipendiu. Se vstupem České republiky do Evropské unie možná nastanou změny i na tomto poli.