Studium v zahraničí: stovky tisíc i více

Náklady na studium se skládají ze dvou základních částí: zaprvé ze školních poplatků, návazných služeb, včetně učebnic a učebních pomůcek a za druhé, ze životních nákladů v té které zemi (náklady na bydlení, jídlo, zdravotní pojištění, dopravu, atd.).

Každá země má vlastní vzdělávací systém a zákony, které buď školní poplatky zavádějí, nebo ne. V Evropě existují systémy jak placeného, tak i bezplatného školství (viz tabulka).

Vybereme-li anglický Cambridge, London Business School nebo Oxford, kde školné je nejvyšší v Evropě, pak skutečně přijde vzdělání draho. Na těchto prestižních univerzitách se roční školné pohybuje od 8 500 Liber výše (záleží na oboru a délce studia). Vyberme-li školu v severských zemích, nemusí studium stát až tolik peněz.

ŠKOLNÉ A JINÉ STUDIJNÍ POPLATKY VE VYBRANÝCH STÁTECH EU

Stát Školné Registrační poplatky Poplatky za služby pro studenty (poradna, informace o studiu) Zdravotní poplatky Poplatky za reprezentaci zájmů (studentské asociace) Velká Británie 2740-4820 Eur/rok někde ano ano ne ne Belgie 400-700 Eur/rok někde ano ne ne ne Dánsko ne ne ne ne ne Finsko ne ne ne ano ano Francie ne někde ano ano ano ne Řecko ne ne ne ne ne Holandsko 1 450 - 2300 Eur/rok někde ano ne ano ne Irsko 3000 - 5000 Eur/rok někde ano ano ano ano Lucembursko ne ne ne ne ne Německo ne většinou ne ano ano ano Portugalsko 300 Eur/rok, magisterské studium 1000 - 2500 Eur, doktorandské 2500 - 5000 Eur/rok někde ano ne ne ano Rakousko 363 Eur/semestr ano ne ano ano Španělsko ano někde ano ne ano ne Švédsko ne ne ne ne ano Itálie 450 eur - několik tisíc Eur někde ano ne ne ne

Zdroj: Key topics on educationing Europe, Volume 1, pg.43, Eurydice

Z životních nákladů mají největší váhu ubytování, jídlo, náklady na cestování a zdravotní pojištění. Na některých školách může, ale nemusí být ubytování, strava a doprava součástí školních poplatků. Například v Oxfordu platíte ubytování zvlášť. Pokoj na koleji s vlastní sprchou, sociálním zařízením a sdílenou kuchyní stojí necelých 4 500 Liber za rok. Analýza těchto nákladů by vydala na samostatný článek.

Velice důležité je vědět, jak tyto náklady co nejvíce snížit. Existují přitom tři základní způsoby:

1) práce při studiu,

2) stipendium,

3) nechat se na studia vyslat firmou či organizací.

První možností je práce při studiu. Členské státy EU většinou povolují zahraničním studentům pracovat, ale většinou maximálně na poloviční úvazek. Konkrétní informace můžete získat na zastupitelských úřadech jednotlivých zemí v ČR (najdete je na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí).

Velmi liberální jsou například severské země. Ve Finsku a Švédsku mohou studenti pracovat pouze s malými omezeními, ale v Dánsku pouze 15 hodin týdně. V Dánsku a v Belgii je v zákonné úpravě psáno, že "práce nesmí bránit ve studiu". Ve Francii je v současnosti studentská práce omezená na poloviční úvazek. V Holandsku má student povoleno pracovat 10 hodin týdně. Čeští studenti studující v Rakousku musí mít pracovní povolení a výše jejich výdělku je omezena na maximálně 325 Eur měsíčně. Ve Velké Británii a Irsku mohou studenti pracovat 20 hodin týdně a nemusejí odvádět daně, pokud jejich výdělek nepřekročí hranici 3000 liber za rok. Nejnižší hodinová mzda přitom činí přibližně 4,85 liber.

Při studijním pobytu kratším než 3 měsíce se kvůli práci nemusíte ani registrovat. Obecně platí, že studenti v Evropské unii mohou střídavě jeden rok studovat a druhý pracovat a vydělat si tak na další rok studia.

Druhou možností je získat stipendium. Informace o finanční pomoci najdete například na následujících webových stránkách:

nadace VIZE 97

http://www.vize.cz

NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH

Vodičkova 17

110 00 Praha 1

tel.: 02 2494 7691

fax: 02 24231844

www.hlavkovanadace.cz

nadace ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

Pod Nuselskými schody 3

120 00 Praha 2

e-mail: nclf(at)vol.cz

http://www.nclf.cz

FUND FOR CZECHOSLOVAK RELIEF (doplňkový grant do USA , termín podání přihlášky do 30. června)

Suite 701

1776 Broadway

New York, NY 10019



IEFA

International Education Finacial Aid - www: IEFA.org (do USA)

The Royal Society international programme – www: royalsoc.ac.uk ( do GB)

IFUW

finanční pomoc pro ženy v oblasti postgraduálního studia či výzkumu

Sídlo organizace je ve Švýcarsku , www: ifuw.org

East Chance

www.eastchance.com

Třetí a nejvýznamnější pomocí je být vyslán na studia některým z velkých českých podniků a organizací. Řada českých firem expanduje do zahraničí a četné organizace zase musí vyslat své zástupce do mezinárodních institucí a k tomu potřebují i absolventy zahraničních škol. Vyhledávají proto talentované studenty a vysílají je na vlastní náklady na prestižní zahraniční univerzity. Po ukončení studií vyslaný student buď ze svého platu postupně studia firmě splácí, nebo se jí „upíše“ na nejméně tříletý pracovní úvazek.