Pokud nezapůsobíte na večeři, jste ztraceni, říká Čech o stáži v Londýně

Petr uspěl v náročném výběrovém řízení a dostal se na stáž do jedné z nejvýznamnějších investičních společností světa (jméno společnosti neuvádíme, kvůli podmínkám v pracovní smlouvě). Nastupuje do londýnské pobočky firmy v polovině června. Bude obchodovat na burzách s dluhopisy. Smlouvu už podepsal. Praxe v takové společnosti hodně ovlivní další kariéru.

Jak těžké bylo místo získat? “Když chcete být úspěšní, měli byste sehnat stáž v některé z prestižních bank rok před ukončením studia. To proto, že když s vámi budou na letní stáži spokojení, nabídnou vám stálé místo. Ale s nástupem až za rok,” vysvětluje praxi Petr, který druhým rokem studuje ekonomicky zaměřenou University College v Londýně.

“Pokud by mi náhodou nabídli stálé místo, končil bych titulem bakalář. Tady je každému jedno, jestli máte za sebou tři nebo pět let studia, tituly tu nikdo neřeší, jen schopnosti,“ říká mladík. Sám se do hledání praxe pustil loni na podzim.

Musíte udělat ten nejlepší dojem

“Oslovil jsem asi dvacet investičních společností a bank. Většinou to je tak, že se přihlásíte přes on-line portál na takzvaný summer internship. Vyplníte přihlášku, ta se skládá z kontaktních informací, motivačního dopisu a samozřejmě životopisu. Když dokumenty na web nahrajete, pošlou vám test. Bývají dost podobné, obsahují 30 až 40 otázek, ve kterých musíte zvládnou například matematické a logické příklady, úkoly na porozumění textu nebo řešíte simulace určitého problému,“ vypráví mladík.

Banky dělají navíc řadu akcí přímo na školách, kde si hledají mladé talenty. “Jde například o takzvaná canape, na kterých si s finančníky povídáte o aktuálních tématech, které vás zajímají. Cílem je udělat absolutně nejlepší dojem na někoho konkrétního, aby si vás pamatoval a pak vás případně doporučil. Doporučení totiž funguje jednoznačně nejlépe,“ říká Petr.

Konkurence je podle mladíka obrovská. Na stáže se do těchto světových bank hlásí tisíce studentů z celého světa. “A protože je zájemců tolik a většina z nich má podobné životopisy, tak dost dobře funguje, když jste “jiní“. Firmy v dnešní době hodně přihlížejí ke kvótám. Takže v tuto chvíli má největší šance na umístění dívka, která studuje historii nebo třeba antropologii, prostě jiný než finanční obor, a má nějaký etnický původ,“ dodává mladý student.

On sám udělal dojem na večeři, kterou společnost pořádala. “Dělají jich zhruba pětadvacet za sezonu, na každou se přihlásí dvě stě zájemců, vyberou deset a ty pozvou. Se spolužákem jsme se na jednu dostali. Ke každému z nás posadili někoho z firmy a opět musíte udělat dojem. Je to ale hodně i o štěstí, koho k vám posadí. Někdo je milý a otevřený diskusi, někdo zakaboněný a nepříjemný a už chce být raději doma,“ dodává mladík.

Kam byste investoval milion liber?

Za tři dny Petra pozvali na pohovor. Nejprve mu volal personalista. “Zjišťoval motivaci a pokládal mi otázky typu: pracujeme tady hodně v týmu, jak byste řešil konfliktní situaci mezi spolupracovníky,“ vzpomíná mladík.

Dalším krokem bylo pozvání do assessment centra. “Je to na celý den, řešíte různé situace v týmu a pak si vás předává jeden odborník za druhým. Je to dost náročné. Nejenom, že musíte znát technické věci, ale zároveň musíte zvládnout i motivační řeči,“ usmívá se Petr a dodává: “Dávají nepříjemné otázky a sledují, jak na to zareagujete. Ptali se mě například, co se děje v posledních dvou týdnech tak zásadního, aby to ovlivnilo firmu, nebo zjišťovali, kam bych investoval milion liber, kdybych je měl. Na všechno musíte být připravení a reagovat.“

A jak se dá na takové přijímací řízení připravit? “Pořád musíte číst relevantní noviny, publikace, sledovat internet, zapojovat se do akcí ve škole, prostě být aktivní,“ dodává Petr. Neskrývá nadšení, že ho do bankovního holdingu přijali. I proto, že si za letní stáž vydělá hodně peněz, které z části využije na zaplacení drahého školného. Za deset týdnů si vydělá stejně jako zaměstnanec s průměrnou mzdou za rok v České republice.