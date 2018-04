Studovat si dnes může dovolit každý

Česká spořitelna přišla začátkem dubna s novým programem pro studenty, v rámci něhož mají mladí klienti Spořitelny možnost získat také speciální úvěr na studium. Česká spořitelna však není jedinou bankou, která úvěr tohoto typu zahrnula do své nabídky. V této oblasti má Česká spořitelna jediného, leč významného konkurenta – Komerční banku. Kterou z těchto dvou bank k financování studijních výdajů využít? Podívejme se nejprve na podmínky úvěru České spořitelny. Pokud se chcete ucházet o studentskou půjčku České spořitelny, musíte být bezpodmínečně studentem třetího nebo vyššího ročníku řádného denního studia české nebo zahraniční vysoké školy a musí vám být alespoň 18 let. Další podmínkou je, abyste již měli, nebo si právě zřídili studentský program Student+. Za jeho zřízení, vedení ani výpis z něj naštěstí nezaplatíte ani korunu. Jediné, co je zpoplatněno, jsou jednotlivé transakce. Výhodou, kterou nemůžeme opomenout, je zajímavé úročení běžného účtu programu Student+. Jedná se o 1,6% p.a.

Podívejme se nejprve na podmínky úvěru České spořitelny. Pokud se chcete ucházet o studentskou půjčku České spořitelny, musíte být bezpodmínečně studentem třetího nebo vyššího ročníku řádného denního studia české nebo zahraniční vysoké školy a musí vám být alespoň 18 let. Další podmínkou je, abyste již měli, nebo si právě zřídili studentský program Student+. Za jeho zřízení, vedení ani výpis z něj naštěstí nezaplatíte ani korunu. Jediné, co je zpoplatněno, jsou jednotlivé transakce. Výhodou, kterou nemůžeme opomenout, je zajímavé úročení běžného účtu programu Student+. Jedná se o 1,6% p.a.

Jak vyplývá z názvu, hotovostní úvěr pro studenty VŠ České spořitelny je úvěr neúčelový. Získat jej můžete do výše 80 000 korun a to se splatností na 1 – 10 let, přičemž splátky mohou být po dobu studia sníženy na pouhé splátky úroků. Úvěr je také možno umořovat mimořádnými splátkami nebo splatit celý najednou. Pro poskytnutí úvěru banka nevyžaduje žádné zajištění ani doložení jakýchkoliv příjmů.

Jak vypadá úvěr Gaudeamus – půjčka na studium Komerční banky? Komerční banka je při poskytování tohoto úvěru podstatně vstřícnější. Kromě studentů všech ročníků vysokých škol jej mohou získat také studenti vyšších odborných škol, opět ve věku od 18 let. Ani v případě studentského úvěru této banky se nevyhnete běžnému účtu u téhož bankovního ústavu. Výhodnou volbou přitom může být konto Gaudeamus, které opět slibuje celou řadu výhod, především z pohledu na nulové poplatky.

Úvěr je možné získat až do výše 500 000 korun, přičemž maximální doba splatnosti je stejná, jako v případě České spořitelny, tedy 10 let. Také úvěr Gaudeamus přitom umožňuje odložit splátky jistiny a po dobu studia platit pouze úroky z úvěru. Splátky úvěru je možné také úplně odložit (například, pokud musí klient po skončení absolvovat vojenskou službu).

Na rozdíl od půjčky České spořitelny je možné úvěr čerpat i postupně. Nejnižší částka pro čerpání je stanovena na 20 000 korun. Další odlišností je nutnost zajištění. U úvěru Gaudeamus banka vždy vyžaduje zajištění do celé výše poskytnutého úvěru. Čím je možné ručit? Patrně nejvíce využívanou možností zajištění úvěru je využití ručitele (nejlépe rodiče žadatele o úvěr). Ručit ovšem můžete i vinkulací stavebního spoření u VSS KB nebo třeba zástavním právem k pohledávce.

Pro snazší orientaci mezi oběma úvěry vám nabízíme následující tabulku:

Studentský úvěr Banka Úrok. sazba Popl. za poskyt. Popl. za vedení Max. výše úvěru Max. doba splat. Nutnost exist. účtu u banky Nutnost zajištění Česká spořitelna 9,9% 0 0 80 000 Kč 10 let program Student+ ne Komerční banka 8,13%* 0 50 Kč / měs. 500 000 Kč 10 let jakýkoli účet u KB ano *splácení 10 let, čerpání jednorázově

Zdroj: banky

Kdo je vítěz?

Ten, kdo potřebuje získat peníze na budoucí studium, by měl raději zamířit do Komerční banky. Nejenže je její půjčka v případě vyšších částek levnější než půjčka České spořitelny (i přes měsíční poplatek za správu úvěru), ale navíc slibuje mnohem vyšší úvěrový strop. 80 000 korun od České spořitelny se jeví pouze jako finanční injekce pro dobu, než se studentovi podaří sehnat práci nebo brigádu, která mu umožní financovat nejen samotné studium, ale i existenční potřeby během studia. V případě úvěru Gaudeamus nesmíme opomenout ani větší pokrytí studentské klientely (nejen studenti vyšších ročníků vysokých škol).

Jediné, co kalí kvality tohoto úvěru, je nutnost jeho zajištění. V případě několikasettisícové půjčky je tato podmínka pochopitelná, ale v případě, že si klient vypůjčí pouze několik desítek tisíc, by mohla být banka vstřícnější.

A co vy? Máte zkušenosti s úvěrováním studia? Využíváte spíše krátkodobé studentské úvěry v podobě kontokorentu, nebo se zajímáte o vyšší úvěr na financování celého studia? Napište nám.