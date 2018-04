Stůl šéfa prozradí, kdo za ním sedí

„V japonských firmách šéf obvykle sedí vzadu za podřízenými a všechny je má jako v lavicích před sebou. To je superkontrola,“ popisuje personální konzultant Tomáš Libert.

I v uzavřené kanceláři je umístění stolu důležité. Lze ho postavit klasicky k oknu či zdi, nebo - a to je právě pro šéfy mnohdy typické - odsunout stůl od stěny, sednout si zády ke zdi a přes stůl se dívat do místnosti a ke dveřím. V některých případech se takto stůl dostane až skoro do poloviny místnosti. V kanceláři tak vzniknou dvě zóny: osobní, která naznačuje, že šéf k sobě jen tak někoho nepustí, a veřejná, kde přijímá návštěvy. Pokud někdo bez dovolení pronikne do osobní zóny, šéf to obvykle těžce nese, aniž si třeba uvědomuje proč.

Podle Tomáše Liberta může stůl uprostřed místnosti svědčit o útočné povaze; k šéfovi nelze přistupovat jinak než přímo čelem. „Vyhrazený prostor má obvykle introvertní, uzavřený šéf. Potřebuje své zázemí a v něm klid,“ popisuje Libert.

Upozorňuje však, že uzavřenost nelze zaměňovat s nízkým sebevědomím. Šéf, který má nízké sebevědomí, spíše zacouvá. Vytvoří si vzadu nějaký malý koutek a prostor před sebou bude mít jako jakousi velikou obrannou zónu.

Prostor za stolem a před stolem si obvykle nevytváří extrovertní šéf, který rád a často jedná s lidmi. Ten si stůl umístí klidně ke stěně vedle vstupních dveří. „Může sedět bokem k návštěvám, které jsou zvyklé k němu přicházet příjemně jednat,“ dodává Libert.

Psycholožka Zdeňka Židková upozorňuje, že svůj význam může mít i výběr dalšího nábytku a jeho uspořádání. „Důležitá je vzdálenost místa, kde sedí šéf a kde sedí ostatní. Šéf, který chce zdůraznit podřízenost ostatních, sedí na pevné židli u dubového stolu. Ostatní jsou zapadlí v měkkém gauči a oči mají níž,“ popisuje Židková. Připomíná, že jde o častý trik při pohovoru, který šéfovi dodá sebevědomí a zdůrazní podřízenost uchazeče.

Rada MF DNES

Nezapomeňte na důležitý detail: postavte stůl tak, aby nikdo neviděl na monitor počítače.