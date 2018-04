Summit ovlivnil i fondy

Nová karta k podílovým fondům

Investiční společnost ŽB - Trust a Živnostenská banka v uvedly na trh novou mezinárodní platební kartu VISA Sporokonto. Jedná se o produkt, který v sobě spojuje funkci platební karty, úvěru a otevřeného podílového fondu peněžního trhu.

Platební karta VISA Sporokonto patří do kategorie charge karet. Její princip spočívá v tom, že Živnostenská banka poskytuje na platby či výběr hotovosti zdarma bezúročný úvěr až do výše jedné třetiny hodnoty investice podílníka ve fondu Živnobanka – Sporokonto, maximálně však do 50 000 Kč. Úvěr je vždy na konci měsíce automaticky splacen odkupem podílových listů fondu. S podobnou nabídkou se lze setkat i u společnosti ISČS, která nabízí nyní již dva druhy platebních karet k fondu Sporoinvest. Více o platebních kartách spojených s investováním do podílových fondů se můžete dozvědět z tohoto článku.

Přerušení vyhlašování kurzů

Ve dnech 21. - 22. listopadu 2002 se uskutečnil v Praze summit NATO. V průběhu summitu nebylo možné zajistit, aby se mohli zaměstnanci bezpečně dopravit do zaměstnání. Sídlo společnosti leží v centru Prahy v místech, kdy se daly očekávat značné dopravní. Hodnota podílových listů všech otevřených podílových fondů 1.IN platná pro obchodní den 21. listopadu byla platná také pro dva následující obchodní dny, a to 22. listopadu a 25. listopadu. Vydávání a zpětné odkupování podílových listů otevřených podílových fondů nebylo přerušeno. Ke stejnému kroku přistoupila i společnost ČP Invest.

Obchodování podle UNISu

Více nejen o českých, ale i zahraničních fondech se dozvíte ZDE.

Obchodování v tomto týdnu nebylo na rozdíl od vyhlašování kurzů fondů postiženo summitem NATO. Vysoké záporné čisté prodeje ČSOB Výnosového plně nahradil příliv prostředků do IKS Dividendového. Tento poměrně nový fond je také určen institucionálním investorům a výnosy jsou též investorům vypláceny týdně ve formě dividend. Velikostí zatím s ČSOB Výnosovým soupeřit nemůže. Spravuje 732 mil. Kč, což je oproti 6,6 mld. Kč jeho konkurenta zatím velmi málo. Celkové čisté prodeje členů Unie investičních společností tak opět skončily v kladných číslech. Tentokrát se jednalo o 237 mil. Kč. K mírnému snížení čistých prodejů došlo u ISČS Sporoinvestu. Ten po dlouhé době nedosáhl na dvousetmilionovou hranici. Zda se bude jednat o dlouhodobější záležitost v důsledku zavedení vstupního poplatku v předchozím týdnu, se ukáže teprve delším časovém horizontu. Vstupní poplatek nezasáhl nijak negativně další fond z rodiny ISČS – Sporobond. V posledních týdnech konstantně zvyšuje čisté prodeje až na současných 140 mil. a pomalu tak začíná dýchat na záda Sporoinvestu. Na dalších místech pořadí podle čistých prodejů se pravidelně umísťují fondy společností IKS a ŽB Trust. Od tandemu ISČS si ale zatím udržují uctivý odstup.

Jak jsme již naznačili v minulém komentáři, razantní snížení úrokových sazeb na Slovensku mělo pozitivní dopad na výkonnost dluhopisových fondů IKS Plus bondového a ISČS Trendbondu. S odstupem se stali nejúspěšnějšími dluhopisovými fondy uplynulého týdne. Podařený týden zažily i ostatní kategorie fondů. Z pozitivního vývoje na akciových trzích profitovaly jak akciové fondy, tak i smíšené a fondy fondů. Ztráty z poslední doby to však nahradit nemohlo. Akciové fondy se za poslední půlrok pohybují ve ztrátě od 10% (ISČS Sporotrend) do 41% (Akro Eurotech). Obdobná situace je u fondů fondů. Zde se ztráty pohybují od 20% do 26%.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje IKS Dividendový 368 mil. ČSOB Výnosový - 450 mil. ISČS Sporoinvest 178 mil . ISČS Výnosový - 124 mil. ISČS Sporobond 140 mil. 1.IN Středoevropský - 27 mil. Akciové fondy ISČS Eurotrend 4,68% Akro Svět - 1,22% ČSOB Světový akciový 4,11% 1. IN Akciový 1,67% IKS Světových indexů 3,60% Akro Mezinárodní akciový 2,41% Dluhopisové fondy IKS Plus bondový 1,41% 1.IN Dluhopisový - 0,02% ISČS Trendbond 0,68% Živnobanka-OF 0,11% ISČS Bondinvest 0,28% ČSOB Český dluhopisový 0,11% Fondy peněžního trhu Živnobanka Sporokonto 0,11% ČSOB Výnosový - 0,4% J&T Perspektiva – P 0,09% Akro Obligace - 0,15% ČSOB Český peněžní trh 0,08% IKS Peněžní trh 0,04% Fondy fondů IKS Fond fondů 3,57% ISČS Globaltrend 1,77% 1. IN Fond fondů 0,79% Smíšené fondy Akro Mezinárodní balancovaný 3,09% 1. IN Výnosový - 0,04% ISČS Sporomix 5 2,73% J&T COOP Prosperita - 0,0% Pioneer trust 2,13% J&T Perspektiva-S 0,04%

Zdroj:UNIS ČR