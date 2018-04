Superlevné letenky se kupují měsíce předem

Letenky s cílem Benátky, Londýn, Mallorca a další podobné nabídky některých leteckých společností mají kromě téměř neuvěřitelně nízké ceny společné také to, že v ní není započítán letištní poplatek. Ten například u cesty do Benátek činí zhruba 570 korun, a je tedy dražší než letenka. „Toto zjištění je určitě překvapivé, ale při celkové kalkulaci zhruba šestnácti set korun za zpáteční letenku je to stále velice levné,“ říká Jan Štilec z pražské cestovní agentury Dust. Cena zahrnuje dvakrát letenku v ceně 315 korun za jednu a součet letištních tax za necelou tisícovku. Let by se uskutečnil zhruba v polovině září s italskou nízkonákladovou společností Volare.

Levně po internetu a na vzdálené letiště

Podobné cenově velice výhodné nabídky je dnes možné rezervovat zhruba u 20 leteckých společností. Mezi nejznámější patří německé EasyJet a German Wings, slovenské SkyEurope, švédské SAS Snowflake nebo skotské Ryanair. Cena letenek je superlevná díky tomu, že letecké společnosti firem, které je nabízejí, nemají své prodejní kanceláře a letenka se platí buď přes internet nebo v cestovní kanceláři či agentuře, která je prodává. Další častý a ne vždy právě příjemný je fakt, že v cílovém městě přistanete na vzdálenějším letišti a musíte se na určené místo dopravovat po vlastní ose. I to může nakonec cestu dost prodražit a znepříjemnit. Některé firmy už však létají i na hlavní letiště v dané zemi.

„Pro nákup levných letenek platí trochu jiná pravidla než u běžných dopravců. Například při stornu už zaplacené letenky se vrací jen menší část peněz,“ doplňuje Jan Štilec. Na tuto skutečnost je klient před zaplacením upozorněn. Další zvláštností je, že někdy nedostane ani papírovou letenku. „Našim cestujícím po vyřízení všech formalit postačí cestovní pas a do některých zemí dokonce jen občanský průkaz. Vše se vyřizuje krátce před odletem prostřednictvím identifikačních čísel na těchto dokladech,“ říká Maroš Marko ze společnosti SkyEurope s upozorněním, že stejně tak jednoduše proběhne i storno objednávky. „Lze říci, že nebude-li platba letenky potvrzena do čtyřiadvaceti hodin od objednání, bude objednávka automaticky z našeho systému vyřazena.“

Kdo dřív přijde...

Zájemci o levné letenky by měli počítat s tím, že budou přestupovat, nebo se na místo odletu budou muset přepravit jinak - dost často se neodlétá z tuzemských letišť.

„V současné době není příliš spojů, které by létaly přímo z Prahy. Spíše je třeba počítat nejméně s jedním přestupem,“ potvrzuje Zdeněk Žárský z cestovní agentury Italkontakt. Podle jeho slov mají levné aerolinky výchozí letiště poblíž evropských měst a z nich pak hvězdicovitě létají do desítek destinací, nejvíce po Evropě. Na internetu nebo v cestovní agentuře lze zjistit výši letištních tax, které s určitostí nejsou do nízké ceny letenky započítány. Například na pražském letišti Ruzyně činí poplatek zhruba 600 korun.

Kdo chce sehnat letenky v ceně do desítek eur, jak inzerují někteří dopravci, největší šanci má v případě, že si je objedná s velkým, často víc než tříměsíčním předstihem. „U nás lidově řečeno platí, že kdo dřív přijde, ten bere,“ říká Maroš Marko ze SkyEurope. Jeho slova potvrzuje také telefonní operátor společnosti German Wings na lince pro české zákazníky: „Letenky z Prahy do Kolína nad Rýnem, odkud létáme, lze koupit už od devatenácti eur, tedy zhruba za šest set korun. Momentálně jsou však v této cenové kategorii na dva měsíce dopředu vyprodány.“

Prodejci cenově příznivých letenek z cestovních agentur se shodují, že v superlevné kategorii, například jedno až deset eur za letenku, je v letadle jen několik míst. Když se tato vyprodají, nabízejí se další, ale už s příplatkem. V závislosti na datu odletu a počtu prodaných míst se pak cena může vyšplhat až na tisíce korun.

V případě, že bude cestovatel potřebovat doklad o zaplacení letenky do účetnictví, je nutné si letenku koupit ve zprostředkovatelské agentuře, kde se platí poplatek. Pokud potřebuje víc letenek najednou, nemělo by se stát, že bude poplatek naúčtován ke každé z nich. V průměru se jeho výše v cestovní agentuře pohybuje okolo 300 korun za jednu transakci.

„Kdo se vyzná v nákupech na internetu, může si většinou letenku objednat a zaplatit sám. Na stránce společnosti je formulář, kde se kromě kontaktních údajů vyplní číslo platební karty a peníze budou vzápětí z tohoto účtu převedeny,“ doplňuje Zdeněk Žárský s tím, že v cestovní agentuře je možné platit hotově a s operátorem se domluvit na co možná nejlepší variantě letu. Podle jeho slov totiž internetové on-line vyhledávací systémy neumějí zkombinovat co nejrychlejší a zároveň nejlevnější trasu.

„Složité vyhledávání je nutné spíše u delších letů, v současnosti asi nejvíce létané trasy do Londýna a Benátek přestup nevyžadují,“ uzavírá Žárský. Poplatek za použití platební karty se pohybuje od dvou do šesti eur, někteří přepravci poplatek nevyžadují. Levnější letenky mají obvykle lidé do 26 let nebo učitelé, kteří jsou zároveň držiteli některého typu slevové karty - ISIC, IYTC nebo ITIC.

Objednávání letenek je čím dál jednodušší. „Lze říci, že společnosti jsou připraveny na zákazníky z České republiky,“ říká Filip Holata z agentury Dust. „Některé firmy totiž už i v Čechách zřídily takzvané zelené linky, kde buď rovnou sedí operátor mluvící česky, nebo se snaží mluvit co nejsrozumitelněji anglicky.“

