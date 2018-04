Pracovala jako OSVČ na dohodu. Musí smlouvu firma respektovat?

Obrátila se na nás čtenářka, která se dostala do problémů a neví, jak se zachovat.

Pracovala pro akciovou společnost jako OSVČ na dohodu, smlouva byla na neurčito s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Na konci května musela během dvou dnů předat funkci. Smlouva se prý nemusí respektovat. Je to možné?

Není jasné, jestli s nimi uzavřela smlouvu v režimu pracovního práva, nebo bylo v pořádku uzavření dohody podle obchodního zákoníku. Protože ale píše o předání funkce, zdá se, že to skutečně byl vztah pracovněprávní.

Pravděpodobně šlo o švarcsystém.

Když věděla, že jde o takzvaný švarcsystém, neměla smlouvu vůbec uzavírat. Případně ji sama později ukončit nebo usilovat o uzavření nové podle zákoníku práce. Došlo k porušení právních předpisů, zaměstnavateli hrozí pokuta až 10 milionů korun a jí až 100 tisíc korun.

Jak by to vypadalo, kdyby byla smlouva uzavřená podle obchodního zákoníku?

V dohodě podle obchodního zákoníku je možné sjednat nad rámec náležitostí vyžadovaných zákonem pro konkrétní smlouvu libovolně i podmínky její výpovědi včetně výpovědní doby. Dohodu podle obchodního práva lze vypovědět i bez uvedení důvodu, pokud je to v ní stanoveno nebo to vyplývá z obchodního zákoníku. Měl by v ní být upraven třeba i nárok na odměnu ve výpovědní době.

Může se hodit Najděte si novou práci na jobDNES.cz.

Aktuálně je zde přes 17 tisíc volných pracovních pozic.

Její smlouva je však podobná té klasické zaměstnanecké, jen ta výpovědní lhůta je jiná.

Pokud by měla uzavřenou pracovní smlouvu, výpovědní doba by musela být minimálně dva měsíce a k jejímu podání by musely být důvody stanovené zákoníkem práce a po celou výpovědní dobu byste měla nárok i na mzdu či její náhradu.

Prý s ní byli nespokojeni, proto to okamžité propuštění. Mohou se takto zachovat?

Vypadá to, že tento případ není ukončením pracovněprávního vztahu, ale obchodního, takže sjednání měsíční výpovědní doby se jeví jako možné. I tak by však nešlo ukončit platnost dohody během dvou dnů, ale musela by být dodržena sjednaná měsíční výpovědní doba a musela by jí být doručena i výpověď.

Nezaplatili jí za dva měsíce. Co má dělat?

Pokud odměna, kterou nevyplatili, byla sjednána ve smlouvě či byla vázána na podmínky, které splnila, nárok na ni má. Doporučuji písemně vyzvat firmu, aby odměnu vyplatila ve lhůtě, kterou jí čtenářka stanoví. Když to firma neudělá, bude třeba podat u soudu žalobu.