Svatba jako byznys: kvalitní šaty pro ni šijí v Číně

Nyní vlastní Andrea Hendrichová se svou kamarádkou Svatební studio Marry, ve kterém nabízí ušití svatebních šatů za stejnou cenu jako za půjčení. Nechává je šít v Číně a účtuje si za ně šest a půl tisíce korun.

Než nastoupila na mateřskou se svou první dcerou, pracovala pro firmu, která vybavovala prodejny. Věděla, že to není nic, co by chtěla dělat celý život. Začala uvažovat o podnikání, protože se kvůli péči o děti nemohla vrátit do práce na osm a půl hodiny denně.

"V době, kdy jsem sháněla různé věci pro miminko, jsem se zaměřila na internetové obchody. Především zahraniční aukční servery, kde se daly sehnat zajímavé věci za slušné peníze," vzpomíná Andrea, která je nyní na mateřské s druhou dcerou. V té době se seznámila s jinou maminkou - Libuší, se kterou si předávaly tipy na dětské servery. Při brouzdání po nich padly na zahraniční stránky, kde nabízeli levně šití svatebních a společenských šatů. "Hodně nás to zaujalo. Nedokázaly jsme ale hned odhadnout, zda by takové podnikání bylo úspěšné i v Česku," říká Andrea Hendrichová. Zkusily na české servery zveřejnit zatím fiktivní nabídku: svatební šaty na zakázku, i podle fotek. Cena 6 000 korun. A byly překvapené, jaký měly ohlas.

Dodavatele našly v Číně

Rozhodly se, že se do podnikání pustí naostro. Vydaly se na svatební veletrh, aby se v oboru více zorientovaly. Pak spolu založily internetový obchod. Daly mu název Marry kvůli významu tohoto slova v angličtině. Znamená totiž "vzít se".

Dodavatele šatů na zakázku začaly hledat na zahraničních webových stránkách. Našly ho v Číně. "Vybraly jsme si ho z mnoha jiných kvůli tomu, že působil nejvěrohodněji a byly na něj dobré reference. Sehnaly jsme si na něj e-mail, nabídly mu spolupráci a on přijal," říká Andrea.

Majitelky internetového svatebního salonu byly na začátku raději opatrné. "Na obrázku člověk nezjistí, jak kvalitně jsou šaty ušité, zda je věnováno dost pozornosti i detailům. Požádaly jsem proto o poslání několika vzorků šatů. Chtěly jsme je porovnat s tím, co jsme viděly na veletrzích," vysvětluje Andrea.

Byly překvapené, jak byly šaty pěkně ušité a z kvalitních materiálů. Než je mohly začít nabízet, musely vyřídit "papírování". Andrea Hendrichová si obnovila živnostenský list a informovala se na ministerstvu obchodu na potřebné doklady a povolení, které je na dovoz textilu z Číny potřeba. "Nebylo to vůbec jednoduché," říká.

Šaty XXL? Žádný problém

Vždy čekají, až se jim sejdou zakázky na vícero kusů, především kvůli množstevní slevě. Pak pošlou objednávku do Číny. "Zájemkyně se musí pečlivě změřit. Požadujeme asi deset až patnáct měr. Je to důležité, aby šaty opravdu seděly. Výhodou je to, že náš dodavatel ušije jakékoliv velikosti - tedy i super nadměrné. Boubelky by mohly vyprávět, jak je v půjčovnách těžké sehnat pěkné svatební šaty na jejich postavu. A když náhodou nějaké seženou, nejsou třeba vůbec podle jejich představ."

Ženy si mohou vybrat barvy i jejich kombinace, různé střihy i variace. Čínský výrobce ušije vše. "Nejčastěji to vypadá tak, že si zájemkyně vyberou konkrétní šaty na fotce a řeknou: Přesně takové chceme." K šatům lze objednat i doplňky - korunky, závoje či ozdobné sponky a čelenky do vlasů. Vše je připravené k převzetí zhruba do šesti až osmi týdnů od provedení objednávky.

Na podzim chtějí otevřít svatební salon

Poté, co zboží dorazí do Česka, zákaznice si ho přijedou vyzkoušet k jedné ze společnic domů. To však není úplně ideální. "Začaly jsme proto hledat nebytový prostor. A našly ho. Na podzim otevíráme malý svatební salon, který bude sloužit jako vzorkovna, sklad a zkušebna."

Zatím si mohou dovolit nabízet šaty za nízké ceny. Přirážejí si jen malou provizi, protože nejsou na výdělku z prodeje ještě tolik finančně závislé. Mají rodičovský příspěvek a obě živí manžel. "Chceme si udělat jméno a docílit toho, aby nás naše zákaznice doporučovaly dále," potvrzuje Andrea Hendrichová.