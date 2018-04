Svátek v době dovolené

Pracuji jako vrátný v nepřetržitém provozu. V loňském roce jsem čerpal dovolenou v rozsahu celého týdne od 25. do 31. října. Do tohoto týdne připadl svátek, kdy jsem měl mít pracovní směnu. Nyní jsem zjistil, že mi zaměstnavatel započítal do dnů čerpané dovolené i tento den svátku. Prý mi na den svátku připadla pracovní směna, a proto nemůže vyjmout tento den z počtu dnů čerpané dovolené, protože musel za mne určit na směnu jiného pracovníka. Je postup zaměstnavatele správný?