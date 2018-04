Svatý Petr mi připomíná Švejka, říká orlojář ze Staroměstského náměstí

Každý pátek v devět hodin odemkne malá, vrzající dvířka, vystoupá po úzkém točitém schodišti k srdci středověkého orloje a zkontroluje všechna ozubená železná kola, jestli se otáčejí. Pak ještě o kus výš ze žebříku obhlédne dvanáct apoštolů. Petr Skála je orlojář. Spolu se svými kolegy se stará o světoznámou památku, která letos slaví už 600 let.

V čem spočívá vaše práce?

Pokud nejsou na Staroměstském náměstí žádné akce, jezdím sem jednou týdně zkontrolovat, zda je všechno v pořádku, a ono většinou je. Z bezpečnostních důvodů to vždy musíme dělat dva, obvykle mě doprovází kolega Karel Žbánek. Nejprve prohlédnu astroláb, zda ukazuje správně sluneční či měsíční fáze. Pak kontroluji, zda jsou všechny matky dobře utaženy a kola promazána. Jednou se stalo, že vypadl malý šroubeček a orloj šel pořád, bez zastavení. Apoštolové se točili, kohout kokrhal. Stačilo pár minut a vše bylo v pořádku.

Jak často se dělá rozsáhlejší kontrola?

Zhruba jednou za deset let. Orloj je v současnosti v perfektním stavu. Je to jedna z nejvýznamnějších památek a kontroluje se častěji a pečlivěji než ostatní věžní hodiny, které má naše firma Hainz na starosti. Pokud se na náměstí slaví třeba vítězství českých hokejistů, jedeme sem bezprostředně po akci. Nevěřila byste, co všechno tady najdeme.

Co třeba?

Obaly od pamětních mincí, papírky, kelímky, dokonce boty nebo vyfouknutý míč. Nevím, proč to lidé dělají. Orloj tu stojí šest set let, ale až v poslední době vzrostl počet útoků na něj. Před pár týdny někdo – asi nějaký opilec – vzal vložku z odpadkového koše a mrštil jí na orloj, takže poškodil ruku jedné ze soch. Předtím zase nějaký člověk v masce Mikuláše utrhl ruku hvězdáři. Zřejmě recese. No a je to pár let zpátky, co museli hasiči sundávat jednoho člověka z okapu, po kterém z neznámých důvodů vyšplhal nahoru a pak se bál slézt dolů.

Jak poznáte, že se orloj zastavil?

Služba ze Staroměstské radnice ho sleduje a v případě nějakých problémů nás kontaktuje. A kromě toho, já se na orloj dívám přes internet skoro pořád. Na www.earthcam. com ho sleduje webkamera.

Říká se, že když se orloj zastaví, přijde na Čechy pohroma.

Orloj je památka obrovského významu. Proto se jí už po staletí připisují různé démonické vlastnosti. V historických pramenech se například píše, že se orloj zastavil v roce 1866 v době prusko-rakouské války, při bitvě u Hradce Králové. Legenda se pak oprášila v době povodní v roce 2002, kdy orloj zase přestal fungovat. Nebyl to ale technický problém, kvůli zvýšené vlhkosti se přerušil proud, a tak dvířka orloje zůstala otevřená. Hodiny šly, ale motory, které spouštějí pohyb apoštolů a otvírání a zavírání dvířek, se vypnuly.

Jak jste se k práci orlojáře dostal?

Loni jsem byl osloven společností Hainz, zda bych nechtěl orloj spravovat. Byl jsem nadšený, neváhal jsem ani minutu. Firma se o orloj stará už od roku 1865 a tradici se podařilo udržet i v době komunismu. Kromě orloje má na starosti přes 60 věžních hodin v majetku pražského magistrálu, kontroluje i věžní hodiny soukromých majitelů.

Jak jste se ho naučil spravovat?

Zkušenosti s tím, jak se o stroj starat, si předávají zaměstnanci firmy už skoro 150 let. Jinak orloj, pokud pochopíte princip hodin, není úplně složité zařízení. Začal jsem si přesto psát orlojní knihu, uvádím tam pro další generace, jak se orloj obsluhuje, na co je třeba si dát pozor, co se dělá o přestupném roce a podobně.

Petr Skála Správcem staroměstského orloje je rok a práce je jeho koníček. "Je to nejúžasnější hodinový stroj v Evropě," říká. Původně je Petr Skála akademický sochař, který z umělecké, převážně figurální tvorby přešel k restaurátorství starých věžních hodin. "Po revoluci jsme s manželkou Melanií objevili v pražských věžích magii starých strojů a ty nás naprosto pohltily," vysvětluje, jak se dostal k současné profesi.

Orloj slaví 600 let. Bylo jeho spuštění opravdu tak dramatické – uříznutý jazyk, vypálené oči?

Mistr Hanuš rozhodně neměl tak dramatický osud, nebyl ani vynálezcem orloje. Byl pouze orlojářem. Tvůrcem byl někdo jiný, byli dva. Mechanické ztvárnění se připisuje Mikulášovi z Kadaně. Ten, kdo vymyslel astrologické zařízení a dokázal vše vypočítat, byl Jan Šindel, rektor Karlovy univerzity. Jeho dílo je unikátní. Duší orloje jsou tři kola s 365, 366 a 379 zuby, která otáčejí astrolábem a řídí pohyb orloje. Od té doby se mnoho matematiků snažilo spočítat to lépe, ale nepodařilo se. Je tam odchylka, ale minimální.

Ne vždy byl orloj váženou památkou. V 19. století se dokonce uvažovalo o jeho zrušení.

Ano, tehdy špatně fungoval, nepečovalo se o něj. Radní nevěděli, co s ním, a tak uvažovali o jeho zrušení. A právě zakladatel firmy Hainz byl tehdy v komisi, která o budoucnosti orloje rozhodovala. Nabídl rekonstrukci a stálou péči.

Výzdoba orloje byla vždycky taková, jaká je nyní?

Sochy na orloji jsou středověké. Jsou také největší záhadou, protože nikdo neví, co mají představovat. Mnoho záhadologů má zaručeně pravé vysvětlení, ale oficiálně nevíme nic. Asi to byli Turci, kteří představovali hrozbu, byli něco jako ďáblové. Postupem času, zvláště na počátku 20. století, dostali jinou podobu – hvězdáře, kronikáře, lakomce, marnivce. Jen symbol smrtky se zdá být jasný, říká: "Prach jsi a v prach se obrátíš."

A co apoštolové?

Moc se o nich neví, protože se nedochoval archiv staroměstské radnice a orloje. Vzal za své při požáru v roce 1945. Nicméně víme, že ještě v roce 1828 na orloji nebyli. Dvířka sice ano, ale ta sloužila k prosvětlení orloje. Apoštolové se sem dostali až na konci 19. století. Vytvořil je sochař Eduard Veselý a dal jim vážné tváře světců. Tyto sochy ovšem také shořely v roce 1945.

Ty současné vytvořil po válce Vojtěch Sucharda podle vlastních představ. Je na nich vidět, že byl loutkář. Na rozdíl od těch původních jsou to spíše takoví bodří strýčkové. Svatý Petr mi vyloženě připomíná Švejka. Sucharda chtěl dokonce v 50. letech výzdobu orloje úplně přestavět. Hodlal na něj umístit sochu ženy s dítětem. Naštěstí tato myšlenka neprošla. Z 50. let tak zůstala jen kamenná podlaha, která nahradila tu shořelou dřevěnou, a tři velká ozubená kola, jež otáčejí astrolábem.