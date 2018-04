Svatý Valentýn byl noční můrou pro zahradnice

"Pracujeme hodně kvůli svatému Valentýnovi, ale na našem platu se to neodrazí," stěžuje si Joyce Wangariová, která je zaměstnána v jednom nairobském podniku vyvážejícím květiny.

"Podmínky jsou tu mimořádně tvrdé. Pracujeme po dlouhé hodiny, zejména v noci. Balíme růže hlavně na vývoz," vysvětluje. Joyce Wangariová balí květiny těsně předtím, než jsou naloženy do letadla a vyslány do nejrůznějších míst na celém světě, ale především do zemí Evropské unie. Zahradnictví, především produkce květin, je ekonomický sektor, který v Keni zaznamenává největší růst.

Zaměstnává hlavně ženy, které tvoří přes 80 procent jeho pracovní síly. Tento sektor se 100 miliony dolarů ročně představuje pro Keňu jeden ze tří zdrojů zahraničních deviz - společně s čajem a cestovním ruchem. Balením květin je možné vydělat maximálně 150 šilinků (kolem 60 korun) denně, což je méně než cena jedné růže.



Průměrný plat v této východoafrické zemi se pohybuje od 150 do 200 šilinků za den. "Na svatého Valentýna jsou lidi obvykle šťastní, ale pro nás to je spíš zlý sen. Víme, že nás čekají hodiny přesčasů, jen aby byla uspokojena poptávka," dodává asi dvacetiletá žena.

Organizace na obranu lidských práv pravidelně obviňují podnikatele v zahradnictví, že nedodržují práva pracujících. "Jedním slovem, kvůli svatému Valentýnovi se ignorují práva pracujících," říká Josephine Waitheraová z Keňské komise pro lidská práva (KHRC).

"Jsou nuceny pracovat v dlouhých pracovních směnách, aby byla poptávka uspokojena, a přitom jsou vystaveny i dalším četným nespravedlnostem včetně sexuálního obtěžování a chybějícího pracovního pojištění hlavně u žen na mateřské dovolené."