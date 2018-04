Své pracovníky nedrží na řetězu a všem se to vyplácí

Je to však cesta pro všechny pracovníky? Nebudou volnosti zneužívat? Přečtěte si, jaký druh svobody dává svým zaměstnancům pět firem.

Petra Kolářová nastoupila do Starbucksu před pěti lety na manažerskou pozici. Těšila se na novou práci, ale nečekala, že ji až tak chytne. "Hned po nástupu jsem odjela na školení do centra firmy, do amerického Seattlu. Překvapila mě tam neskutečná energie všech partnerů – říkáme si totiž v práci partneři. V Americe byli naprosto všichni oddaní značce a bylo vidět, že mají svou práci rádi. Výsledkem mého pobytu mezi takovými lídry bylo, že jsem se pro ni také nadchla," vypráví Petra Kolářová. Když se vrátila, jejím úkolem bylo trénovat první partnery českého Starbucksu, který tehdy vstupoval na trh.

"Ve firmě je pravidlem, že si všichni tykáme, což pomáhá vytvářet přátelské a otevřené prostředí. Lidé se nebojí požádat kohokoliv o radu nebo o pomoc, říci svůj názor nebo navrhnout nějaké nové řešení. Přispívají tak k vývoji společnosti a jsou za to odměňováni," dodává Petra Kolářová.

Každý, kdo nově nastoupí, projde nejen odborným vzděláváním, ale i školením kultury Starbucks. Pak už je pouze na něm, zda hodnoty společnosti přijme za své. "Ti, co zůstanou, mají svobodu v rozhodování, přičemž svá rozhodnutí dělají tak, jako by byli vlastníky podniku. To znamená, že zvažují jak spokojenost zákazníka, tak prosperitu firmy. Starbucks se řídí heslem: Všechno je možné," vysvětluje oblastní manažer Erich Zlámal.

Každé tři měsíce se koná partnerské fórum, na kterém se otevřeně diskutuje o všem možném. Také zákazníci mají možnost vyjádřit názor prostřednictvím dotazníků na webových stránkách nebo v kavárnách. K benefitům patří například balíčky kávy nebo čaje podle vlastního výběru pro domácí spotřebu, sleva na Starbucks produkty, lze také čerpat příspěvky na vzdělávání, sport, dovolenou, zdravotní péči.

Mzdy v oboru jsou průběžně sledovány a podle vývoje na trhu upravovány. Dlouhodobě se udržují nad průměrem. Na baristických pozicích jsou hodinové, na manažerských postech fixní. Všichni partneři mají také pohyblivou složku mzdy, která se odvíjí od hospodářského výsledku – podílejí se tak na obratu firmy. Společnost Starbucks Coffee globálně zaměstnává 200 tisíc lidí, v Česku 190.

Studio Inmite se zabývá vývojem aplikací pro chytré mobilní telefony, připravilo například aplikaci pro pražskou SMS jízdenku. Zaměstnává aktuálně přes 20 lidí, a přestože sídlo i kanceláře jsou v Praze, někteří kolegové pracují z Brna, jiní z Ostravy, a jeden dokonce z Taipeie na Tchaj-wanu.

"V práci si rozhodně nehrajeme na šéfy, naopak. Diskutujeme, a když je problém, rozhodne ten, kdo o něm ví nejvíce. Aby člověk mohl být zodpovědný, potřebuje dostatek informací, i na tom se snažíme systematicky pracovat. Nemáme pevná pravidla a naším mottem je: Nejhorší je se nezeptat," říká Michal Šrajer, spolumajitel Inmite.

Ohraničenou pracovní dobu tu neznají. Každý má svou vlastní, kterou nabídne ostatním. Nezáleží na tom, kdy a odkud lidé pracují, důležité jsou výsledky. "Naše benefity jsou individuální, jeden ocení stravenky a životní pojištění, druhý má zase radost z teambuildingových akcí. K dispozici jsou i pracovní počítače a telefony, penzijní připojištění, podpora vzdělávání," vyjmenovává Michal Šrajer.

Nováčci mají placené čtyři týdny dovolené, s každým rokem ve firmě volných dnů přibývá. Co se odměn týká, jsou majitelé firmy zastánci dvou principů. "Peníze jsou v dnešním světě důležité a člověk by jich měl mít dost na to, aby nemusel řešit, kde je získat. A peníze jako forma motivace dlouhodobě nefungují, takže se snažíme, aby nás všechny v týmu drželo něco úplně jiného než nadprůměrný plat," dodává Michal Šrajer. Někteří vývojáři mají smlouvy na dobu neurčitou, jiní dobrovolně zvolili částečný úvazek nebo dohodu, další jsou IT kontraktoři.

Původně open space si nakonec zaměstnanci rozdělili příčkami na několik místností, v jedné sedí dva až pět lidí. "Každý má svůj osobní prostor, místo, které je jeho. Výzdoba vzniká nahodile. Loni jsme například uspořádali fotosoutěž a vítězné snímky teď zdobí zeď naší kuchyňky," vypráví Šrajer.

A jaká je fluktuace? Studio je na trhu tři a půl roku a za tu dobu odešel jen jeden člověk, a to do Google New York. Ostatním se ze svobodné firmy moc nechce. "Už při hledání nových kolegů se snažíme vybírat lidi, kteří mají předpoklady uchopit svobodu za správný konec a uvědomit si, že je s ní spojena odpovědnost. Občas je samozřejmě třeba kolečka promazat, protože je to pro mnohé nový přístup, odlišný od toho, který znají od předchozích zaměstnavatelů, ale společně se volnosti učíme," dodává Michal Šrajer.

Než přišel do Inmite, pracoval Martin Horváth ve více společnostech, mimo jiné i v nadnárodní IT korporaci. "Změnu místa jsem řešil dlouho. Kdybych ale věděl, jak to tady chodí, nerozmýšlel bych se ani sekundu. Rozdíl je obrovský. Nejdůležitější pro mne je, že pokud je člověk ochotný vzít na sebe odpovědnost, tak mu v cestě nic nestojí a může všechno ovlivnit," říká vývojář a doplňuje: "Není hozený napospas odosobněným a často nesmyslným procesům, které mu diktují, co a jak má dělat. Každá situace je totiž jiná, každý má odlišný způsob práce a řešení problémů. Záleží přece na výsledku, a ne na cestě k němu."

Velmi si cení toho, že nad sebou má rovnocenného partnera a že rozhodnutí se dělají společně. "Důležitá je pro mě i dobrá parta a s tou zdejší se dá trávit i volný čas."

Ještě před několika lety se v Symbiu rozdávaly pokuty za pozdní příchody, každá činnost měla jasné zásady a vypracovávaly se podrobné popisy pracovních míst. Postupem času však v této digitální agentuře zjistili, že pravidla jsou nepřáteli kreativní práce.

"Uvědomili jsme si, že je lepší stanovit konkrétní cíl a základní podmínky, ale způsob, jak se k tomu cíli dojde, už nechat na každém. A také jsme poznali, že do rozhodování o dění ve firmě je dobré zapojit všechny, kdo o to mají zájem. Získáme tak spoustu nápadů, na které bychom nepřišli," říká Libor Šimon z firmy Symbio.

"To, jak fungujeme, se neustále vyvíjí. Když přibíráme nové lidi, tak se snažíme maximálně využít jejich talent a silné stránky, aby mohli dělat to, v čem jsou nejlepší a co je baví. O přijetí nového člena do týmu rozhodují všichni jeho budoucí kolegové," dodává Libor Šimon. Svoboda v práci podle něj neznamená to, že si každý může dělat, co chce, ale že každý nese za výsledky práce zodpovědnost.

Symbio, které se specializuje na on-line reklamu a produkci, funguje od roku 1999. V kancelářích v Praze a Pardubicích má 40 lidí, kteří se do práce scházejí kolem deváté hodiny ranní.

Benefity firma nenabízí, nebo alespoň tomu tak neříká. "Každý, kdo má zájem, může absolvovat jazykové kurzy, účastnit se českých i zahraničních konferencí v oboru a jiných vzdělávacích programů, ale i aktivit, jako je jóga smíchu či společné promítání filmů. Přímo v prostorách firmy jsou k dispozici masáže, čerstvé ovoce, neustále se rozšiřující knihovna. Je možné pracovat z domova, do kanceláře si brát děti či psy," vyjmenovává Libor Šimon.

Zaměstnanci mají takovou mzdu, o jakou si řeknou – musí samozřejmě odpovídat zkušenostem. Většinou je tedy vyšší než průměr v oboru. Po skončení úspěšného projektu dostává tým ještě bonus.

Dovolenou mají pracovníci Symbia čtyři týdny, ale pokud si někdo potřebuje zajít k doktorovi či zůstat doma s řemeslníkem, dovolenku si vyplňovat nemusí. Buď pracuje z domova, nebo si to nahradí jindy. Delší dovolenou si každý nechává schvalovat od kolegů, kterých se jeho nepřítomnost může týkat.

Pokud někdo z firmy odchází, jsou to téměř vždy nováčci, kteří tu byli jen pár měsíců. "Zpravidla se neshodneme ve způsobu práce. Náš přístup není pro každého, ale to se nepozná hned. V loňském roce odešlo pět lidí, nikdo z nich u nás nepracoval déle než rok," říká Libor Šimon. Věkový průměr kolektivu je 28 let, tři čtvrtiny tvoří muži.

Pracovní smlouvy mají všichni na dobu neurčitou. "Pamatuji si na svůj nástup asi před čtyřmi lety. Na webu byla výzva ve stylu: navrhněte si vlastní pozici. A tak jsem to udělal. Od té doby mě baví, že mi nikdo nestojí za zády a neříká, co, jak a kdy mám dělat. Sám si určuji, co bude výsledkem mojí práce a kdy bude hotová, kdy půjdu do kanceláře a kdy zůstanu doma. Sám odpovídám za kvalitu a starám se o to, abych se nestyděl pod výstupy firmy podepsat," říká jeden ze zaměstnanců Jakub Španihel.

Pro něj je důvěra standardem, bez kterého by se už v jiném zaměstnání neobešel. "Nedovedu si představit, že bych spolupracoval s někým, kdo je posedlý kontrolou, nedůvěřuje vlastním lidem nebo se k nim chová jako k malým dětem. Občas si doma na práci postěžuji, ale když pak slyším vyprávění kamarádů, začnu si hned zase vážit toho, kde dělám."

Každý člověk přichází do nového zaměstnání s očekáváním. "Mám zajímavou práci, okolo sebe skvělý tým, motivující pracovní prostředí, flexibilitu a benefity," říká Martina Ondrušová. Ve firmě, která nabízí vyhledávání informací na internetu, pracuje už několik let. "Baví mě sledovat, jak se nové technologie neustále vyvíjejí a mění zažité způsoby fungování a komunikace lidí," dodává. V Googlu má prý příležitost ukázat svoje dovednosti a kreativitu.

"Každý zaměstnanec má stanovené cíle, kterých musí dosáhnout. Cestu a způsob si ale volí sám, nediktuje mu je žádný šéf. Zní to jako klišé, ale jsme opravdu jako jedna velká rodina. Nikdo si tu na nic nehraje a lidé jsou k sobě upřímní," pochvaluje si Martina Ondrušová.

Česká pobočka americké firmy byla založena v roce 2006. To měla jediného zaměstnance. Teď už je tým třicetičlenný. Pracovat mohou zaměstnanci i z domova. K dispozici mají hned několik aplikací pro sdílení informací nebo komunikaci textem, hlasem či obrazem.

"Organizační struktura je velmi plochá a dává každému prostor tvořit nové věci a přicházet s vlastními nápady. Ať je to stážista nebo šéf," říká PR manažerka společnosti Janka Zichová, podle níž se firma snaží zaměstnance tímto směrem motivovat. Dává každému možnost využít 20 procent pracovního času na uskutečnění vlastního projektu či myšlenky.

Pokud se nápad uchytí, Google ho realizuje. Díky tomuto přístupu vznikly například Zprávy Google, Gmail nebo Google Talk. Mezi benefity patří pružná pracovní doba, zdravotní péče pro zaměstnance a rodiny, stravování, doprava, školení, wellness, týden dovolené navíc a další. "Mzdy jsou nadprůměrné," dodává Janka Zichová.

Google si zakládá na designových kancelářích. "Náš open space je vytvořen v nejmodernějším stylu. Zaměstnance pěkný prostor pozitivně ovlivňuje. Je v něm hodně skla, přirozeného světla a výhledy, nechybí terasa. Unikátní je i vtipný nábytek. A kancelář má certifikaci LEED – odpovídá tedy moderním standardům na ochranu životního prostředí," popisuje Zichová. Google má přes 60 poboček ve více než 30 zemích, celkem zaměstnává 30 tisíc lidí.

"Konec meetingu, jde se na jógu," řekne šéf celému kolektivu manažerů a tým se rozpustí. To není utopie, ale běžná praxe v sídle americké společnosti Patagonia, která prodává outdoorové oblečení. Zaměstnancům dává volnost, za to chce výsledky a loajalitu. "V Česku to tak úplně nefunguje, protože tu není kancelář, ale obchod. A práce v něm má svá úskalí," říká šéf české Patagonie Miroslav Kiška. Přesto je pracovní doba prodavačů flexibilní.

"Máme otevírací dobu, kterou musíme dodržet, ale jinak je jedno, kdo a kolik hodin tu je. Záleží, jak se domluvíme. Díky svobodnému přístupu jsou lidé loajálnější a snaží se odvděčit vyšším nasazením třeba v období Vánoc nebo výměn sezonního zboží," vysvětluje Miroslav Kiška.

K benefitům patří týden dovolené navíc, dvakrát do roka oblečení zdarma, podpora v samostudiu (v oboru či mimo něj) a finanční příspěvek na to, aby zaměstnanci mohli trávit svůj volný čas aktivně. Pracovníci mají každoročně možnost vyhrát cestu do jihoamerické Patagonie.

Firma je známá tím, že se snaží chránit životní prostředí a k tomu směrovat i pracovníky. Až měsíc v roce mohou strávit prací na nějakém ochranářském projektu, samozřejmě za plný plat.

"Pracuji tu již osmým rokem, z toho dva a půl roku v pražské pobočce. Filozofie firmy se kryje s mojí vlastní, takže bych asi těžko hledal lepšího zaměstnavatele," říká Miroslav Kiška, který stál u otevření české pobočky. "Nemohu sice pracovat z domova, ale podpora osobních aktivit to částečně nahrazuje," dodává. Jediné minus vidí v tom, že se musí do práce i o víkendu. "Ale vedení společnosti mi vyšlo vstříc už v tolika osobních požadavcích, že to tím vykompenzovalo," uzavírá Miroslav Kiška.

Patagonia zaměstnává přes 1 500 lidí, z toho v Evropě necelou stovku. Na tuzemském trhu působí od roku 2009. Jediná česká pobočka v Praze má šest zaměstnanců.

