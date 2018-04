Své problémy v práci raději neventilujte!

Nejlepší je, máte-li blízko sebe někoho, s kým můžete problém (nejlépe však i jeho možná řešení) probrat. Pozor však, jak a komu budete věci sdělovat. V některých případech může probrání problému skutečně výrazně snížit vaši starost nebo tenzi. Jindy si však budete koledovat o problémy další, zejména pokud své starosti zkusíte probrat s někým, koho jste jako oporu špatně odhadli. Pokud je to možné, nenoste problémy s sebou do práce. Jsou-li však natolik závažné, že by mohly negativně ovlivnit váš pracovní výkon, svěřte se s nimi nadřízenému. Když je ochoten vás vyslechnout, nezatěžujte ho nadbytečnými podrobnostmi, ani často opakovanými nářky. Neočekávejte od něj také odborné rady ve věci onemocnění vašeho či někoho z vaší rodiny, problémů s dětmi, stavby domu, rozporů v rodině či se sousedy. Poradit však ostatně častěji znamená jen nastavit zrcadlo, připomenout řešení, na která jste sami nepřišli, konfrontovat vzájemně zkušenosti. Jinak (jak vtipně vyjádřil Mark Twain): nejlepší pomocná ruka je ta na konci vašeho ramene".Dobrý manažer by měl být o osobních potížích svých spolupracovníků přiměřeně informován, protože jinak se může ocitnout v situaci, která ho nepříjemně zaskočí a která se může v pracovních záležitostech negativně odrazit. Určitě by měl podřízeným dát prostor k tomu, aby si své problémy mohli vyřešit a potom mohli znovu "naskočit" na obvyklý výkon.* Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.