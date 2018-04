Svépomocí, s daňovým poradcem, nebo s účetním?

Usnadnit práci si můžete s internetem. Na specializovaných stránkách můžete v počítači vyplnit tiskopis a vytisknout si ho. Některé stránky rovnou spočítají daň za vás, ale za předpokladu, že víte do které kolonky co vepsat.

Nebo se můžete obrátit na odborníky - daňového poradce nebo účetního. Jak vám mohou pomoci, a naopak, na co byste si v jejich případě měli dát pozor?

Daňový poradce

pokud doručíte finančnímu úřadu do konce března plnou moc, můžete s jeho pomocí odložit daňové přiznání až na 30. června

daňový poradce odpovídá za správnost výpočtu, nikoli však ve chvíli, kdy je způsobena špatnými podklady, proti svým chybám je pojištěn

měl by perfektně ovládat daňovou problematiku a poradit vám, jak na daních ušetřit

za jeho služby zaplatíte řádově i několik tisíc korun podle toho, jak náročné je přiznání

Účetní

jeho služby jsou levnější než v případě daňového poradce, sestavení jednoduchého přiznání přijde zhruba na pět set až dva tisíce korun

i on by měl bez problémů zvládat daňovou problematiku

s jeho pomocí však nejde odložit přiznání na konec června a neručí za správnost výpočtu



V čem se nejvíce chybuje a na co stojí za úvahu najmout odborníka

výpočet daně u spolupracujících osob

daňové přiznání účastníků sdružení

příjmy ze zahraničí

Chcete správně vyplnit formulář? Naučte se daňštinu (daňsky)

Pokyny, jak vyplnit daňové přiznání, které jsou součástí každého tiskopisu, by měly vyřešit problém, jaký údaj do které kolonky správně vepsat a jak dobře spočítat daň. Mnozí je však štítivě odloží ihned po letmém zhlédnutí, když zjistí, že se to v nich jen hemží paragrafy odkazujícími na zákony.

Kdo se začte víc, zjistí, že skutečně hned na začátku, si tvůrce pokynů „myje ruce“. Jinými slovy upozorňuje, že pokyny nenahrazují metodický výklad zákona, ale jsou jen pomůckou. Abyste ji mohli používat, musíte se s vyjmenovanými zákony důkladně seznámit.

V pokynech je navíc chyba. Na straně 3 u vysvětlení řádku číslo 47 Hodnota daru je špatný údaj pro maximální velikost darovaných prostředků. Z minulosti tu zůstalo 10 procent z daňového základu, v současné době je však možné základ daně snížit navíc ještě o 10 procent, takže hodnota daru je celkem 20 procent, pokud je člověk věnuje na odstranění živelních pohrom v rámci České republiky.



Silnější povahy, které se dostanou dál než za první odstavec, nejspíš po chvíli udolá kostrbatá daňově-právnická mluva.

Posuďte sami, jak šťavnaté obraty tiskopis mimo jiné skrývá:

- ... Výsledná částka v procentech uvádí, jakou částkou se podílí úhrn zbývajících částí příjmů dosaženého za více zdaňovacích období, na který je uplatňován zápočet daně zaplacené v zahraničí, na úhrnu zbývajících částí příjmů dosaženého za více zdaňovacích období (kromě příjmů vyňatých). ... jste-li poplatníkem podle par. 2 odst. 3 zákona, to je daňový nerezident v České republice, který má daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů na území České republiky, vyplňte do předtištěného rámečku kód státu, ve kterém jste rezidentem...

- Částka uplatňované ztráty, která převyšuje částku na ř. 36 je část ztráty, kterou nelze uplatnit v tomto zdaňovacím období a tuto částku můžete uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích v souladu s ustanovením par. 34 odst. 1 zákona. ...

- V případě, že podáte žádost o vrácení přeplatku a vratitelný přeplatek nevznikne do 60 dnů ode dne podání žádosti, žádost správce daně zamítne.

Nebudu vysvětlivky, které mají být pomocníkem zoufalým lidem snažícím se vyplnit přiznání, raději zkoušet překládat. Jsou totiž vytržená z kontextu. Jsem však přesvědčená o tom, že v češtině svůj ekvivalent mají. Přimlouvám se za něj.

CO VÁS PÁLÍ

Podnikám a letos poprvé budu vyplňovat daňové přiznání. Můžete mi poradit, jaké výhody má využití služeb daňového poradce?

P. Koranda, Brno

Pokud budete zpracovávat daňové přiznání sám, máte nejpozdější možnost ho podat do 31. 3. 2004. Když se obrátíte na daňového poradce, automaticky se lhůta pro jeho podání prodlužuje o tři měsíce a přiznání se podává nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, to znamená do 30. 6. 2004. Podmínkou tohoto prodloužení lhůty však je, že příslušná plná moc ke zpracování a podání daňového přiznání je podána správci daně nejpozději do základního termínu pro podání přiznání.

Výhody vyplývající z prodloužení termínu pro podání přiznání spočívají právě v možnosti oddálit termín zaplacení daně, neboť její splatnost je totožná s lhůtou pro podání přiznání. Tato výhoda může být zajímavá u těch osob, které mají vysokou daňovou povinnost nebo jsou ve finanční tísni. Člověk, který musí platit vysoké daně, oddálí tímto krokem i placení prvních záloh na daň, jejichž výše a periodicita se od výše daně odvíjejí. Tato výhoda by však nebyla výhodou, pokud by poplatník v předcházejícím zálohovém období platil zálohy ještě vyšší.

Jak funguje daň z přidané hodnoty? Více ZDE .

Určitou předností je i to, že na zpracování daňového přiznání, respektive uzavření účetnictví a správný výpočet základu daně je více času. Další výhoda spočívá v jistotě poplatníka, že jeho daňové přiznání je zpracováno kvalifikovanou osobou. Za služby daňových poradců se platí - za hodinu práce si účtují obvykle od 500 korun do 2000 korun. Při jednodušších případech může poplatník zvládnout vyplnění přiznání sám, o nejasnostech při zpracování podání se navíc může poradit na finančním úřadu.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že každý, kdo podává daňové přiznání, musí zvážit, zda si přiznání zpracuje sám podle poměrně podrobných pokynů k jeho vyplnění, nebo zda se mu vyplatí si nechat zpracovat přiznání daňovým poradcem či advokátem.