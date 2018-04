Svěříte peníze odborníkům?

Ať už se rozhodnete pro fond akciový, nebo dluhopisový, konzervativní, nebo dynamičtěji laděný, osoba portfolio manažera (PM) a jeho schopnosti, dovednosti a priority jsou velmi důležitými faktory, které ovlivňují investiční styl a nakonec i konečný výsledek investice.

Kdo to tedy portfolio manažer je? Je to osoba (nebo také více osob), specialista, který má v rámci svěřeného fondu na starosti správu aktiv, sledování situace na trhu a provádění analýzy trhu. Na základě získaných údajů pak rozhoduje o směřování peněžních prostředků, o jejich rozdělení do jednotlivých druhů aktiv apod. Na každého portfolio manažera jsou samozřejmě kladeny vysoké nároky a nemůže se jím stát kdokoli. Každý jednotlivec musí splňovat určité předpoklady, zejména co se týče vzdělání, zkušeností v oboru, stabilní výkonnosti v předcházejících působištích, nebo dokonce psychologického profilu.

Jak se pozná kvalita

Dobrý portfolio manažer se pozná hlavně podle toho, do jaké míry je schopen překonat index, neboli benchmark fondu, který spravuje. Nezkušení investoři si určitě řeknou, že dobrý PM prostě musí za každou cenu vydělat a ten špatný jednoduše prodělává. Ve skutečnosti to není úplně pravda. I dobrý manažer (a potažmo podílový fond) může být nějakou dobu v mínusu, překonává-li však zároveň výraznou měrou zvolený benchmark a také konkurenci, je jeho působení hodnoceno kladně.

A naopak, je-li podílový fond výrazně v plusu, avšak současně je hluboko pod úrovní konkurence a indexu, nemůžeme portfolio manažera za jeho práci pochválit. Pokud tedy chceme zjistit, jestli je PM v námi vyhlídnutém fondu odborník na správném místě, je dobré porovnat si jeho práci (a výsledky ním spravovaného fondu) s jinými fondy stejného zaměření. Velmi důležité je sledování konkurence například při investování do fondů s nízkým očekávaným výnosem (dluhopisové, peněžního trhu). Tam se totiž projevuje neexistence poplatků na straně indexů mnohem výrazněji, než u fondů s vyšším růstovým potenciálem a překonat samotný index je tak mnohem těžší.

Jak funguje kvalitní portfolio manažer

K tomu, aby manažer dokázal porazit konkurenci a zejména benchmark, využívá mnoho nástrojů. Manažer například může spekulovat na krátkodobý pohyb jednotlivých titulů, odchýlit se od oborového zaměření (farmacie místo technologií), regionální struktury (ČR místo USA), nebo váhy jednotlivých titulů v benchmarku. Může zvyšovat, nebo snižovat podíl různých, na sobě nezávislých (akcie vs. dluhopisy) aktiv v portfoliu.

Přehled vybraných společností, které nabízejí informace o svých portfolio manažerech Společnost Co najdete na webu IKS Podrobné informace o portfolio manažerech, jejich vzdělání a dosavadních zkušenostech ČPI Detailní informace o portfolio manažerech, jejich vzdělání a dosavadních zkušenostech Pioneer V kolonce Základní údaje jsou uvedeny údaje o fondu a také portfolio manažerovi J&T Zejména údaje o fondu, portfolio manažer je zmíněn Credit Suisse Podrobné informace o fondu, o manažerovi se toho moc nedozvíte

V dluhopisové části portfolia je možné měnit obligace s různou durací, případně zvyšovat, resp. snižovat kreditní riziko dluhopisů (nákupem firemních dluhopisů, dluhopisů s vysokým výnosem apod.). V případě nákupu aktiv denominovaných v různých měnách je možné zvýšit potenciální výkonnost fondu eliminací zajištění do měny, ve které je podílový fond veden.

Samozřejmě je zapotřebí mít na paměti, že všechny tyto postupy sice zvyšují možnost dosažení nadprůměrných výnosů v porovnání s indexem a konkurencí, zvyšuje se ale také riziko výraznějších ztrát. Existuje mnoho kritiků takových postupů, kteří vedle vyššího rizika argumentují především zvyšováním nákladů na provádění aktivní investiční politiky. Náklady se v konečném důsledku projeví na vyšších poplatcích snižujících efektivní výkonnost aktivně řízených fondů.

Zastánci tohoto pasivního řízení portfolia se snaží svými argumenty v podstatě degradovat smysl práce analytiků a aktivních portfolio manažerů a při investování se snaží kopírovat index (fondy preferující takový styl se nazývají indexové a většinou

nesou tuto preferenci indexu i v názvu). Spoléhají se na efektivnost trhů, ve kterých ceny akcií věrně zobrazují všechny dostupné informace a je tedy zbytečné vynakládat velké množství prostředků na fungování a správu aktivně řízených fondů. Dalším argumentem je pak skutečnost, že jen málokterý fond si dlouhodobě udrží nadstandardní výkonnost a v dlouhodobém měřítku se tak výkonnost aktivních a indexových fondů srovná. Tak proč tedy platit zbytečně vysoké poplatky, množství analytiků a drahé portfolio manažery, když dlouhodobě efektivní portfolio dokáže sestavit i počítačový program?

Těch důvodů je nakonec několik. Problémem striktního držení se indexu může být nakupování akcií v době, kdy rostou a jsou na vrcholu a naopak prodej akcií, když jsou na dně, což není zrovna efektivní. Podobá se to chování začátečníků, kteří si mylně myslí, že akcie po poklesu je špatná. Dalším problémem je prakticky nemožnost přesně kopírovat index. Kromě vysokých transakčních nákladů (výměna akcií v indexu, popřípadě změna váhy jednotlivých titulů) zde roste riziko nedostupnosti dostatečného množství akcií na trhu (společnosti nabízí k veřejnému obchodování jen zlomek svých akcií). Indexové fondy jsou v neposlední řadě méně diverzifikované, což v konečném důsledku zvyšuje jejich riziko.

A pak je tady samotný fakt, který již byl zmíněn dříve, a to je, že podílový fond nemá stále stejného portfolio manažera. Střídání manažerů se pak odrazí na „zapadnutí“ fondu do průměru a do popředí se dostává právě kvalita manažera jako jednotlivce. Jedním z mála pádných argumentů, který ve skutečnosti hovoří pro indexové fondy, tak může být případná nadprůměrná výkonnost, kterou fond poráží veškerou, i aktivní konkurenci.

Ideální jsou tedy manažeři, kteří svůj styl úspěšně několik let využívají, dlouhodobě se věnují správě jednoho fondu a jeho výsledky jsou porovnatelné, nebo lepší než výsledky konkurence. Když už si tedy vyberete fond (popřípadě více fondů), je dobré jeho výkonnost porovnat zejména s konkurenčními fondy a s indexem. Je třeba si ale dát také pozor na to, jestli v nedávné době nedošlo ke změně manažera. Tato změna totiž může v konečném důsledku vést ke změně investičního stylu a tím pádem k rozdílným výsledkům, což vám jako investorovi nemusí vyhovovat. A když už porovnáváte více kvalitních fondů najednou, velmi důležitým faktorem je samozřejmě výše poplatků.

Je podle vás vliv portfolio manažera na výkonnost fondu důležitý? Kladete při výběru fondu důraz na kvalitu portfolio manažera a jeho dosavadní výsledky?