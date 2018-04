Spoříte? Pak máte důvod k oslavě, dnes je totiž Světový den spoření

Chtěli tak dostat spoření do nejširšího povědomí veřejnosti a přimět lidi k zamyšlení, zda jsou jejich úspory dostatečné.

České finanční a státní instituce se do podpory Světového dne spoření moc nehrnou. Výjimkou je ING Bank, která se už několik let snaží mapovat finanční chování české populace.

Splňte si přání Od 25. října do 7. listopadu si může každý zasoutěžit na webu ING Bank, nebo na kioscích v nákupních centrech.

Napíšete své přání a odpovíte na soutěžní otázku.

Deseti soutěžícím, kteří budou nejblíže správné odpovědi, banka přispěje na splnění jejich přání částkou deset tisíc korun, která bude připsána na jejich ING Konto.

"Pokud by průměrná česká domácnost náhle přišla o zdroje příjmů, přežila by podle našich posledních průzkumů pouze tři měsíce. A to není uspokojivý údaj, i když je možné u českých domácností v posledních měsících sledovat rostoucí trend ve vytváření rezerv," říká ředitel retailového bankovnictví české odnože ING Bank Libor Vaníček.

Přístup ke spoření je u různých skupin odlišný. Mladí se spíše snaží užívat si před založením rodiny, zodpovědní rodiče zas vytvářejí rezervy pro zabezpečení rodiny při nenadálé události.

"Pokud se například podíváme na schopnost spořit podle vzdělání, zde jsou na tom nejlépe, poměrně logicky, vysokoškoláci, kteří by podle našich průzkumů v případě výpadku příjmů dokázali přežít téměř o čtyři měsíce déle než ti se základním vzděláním," doplňuje Vaníček.

Děti učí spořivosti kapesné

S výchovou ke spořivosti je podle odborníků dobré začít už v dětství, a to ideálně pravidelným kapesným. Tak si totiž děti vytvářejí zdravé návyky při zacházení s penězi.

Učí se hospodařit s limitovaným obnosem peněz v podstatě stejně jako dospělý s výplatou. Pokud pak zatouží po nějaké dražší věci, musejí v sobě najít disciplínu a z každého kapesného oddělit nějakou částku "do prasátka".

"Faktem je, že ti, kdo byli schopni spořit jako malí, dokáží v dospělosti spořit lépe a efektivněji," doplňuje Libor Vaníček a dodává, že data z posledního dotazování ukázala, že takoví lidé mají naspořeno až o 55 tisíc korun více než ti, kteří v dětství zvyklí spořit nebyli.